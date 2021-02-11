والدة المعتقل العماني عبدالله الشامسي المكلومة توجه رسالة جديدة لمحمد بن زايد

طالبت والدة المعتقل العُماني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله الشامسي، المسؤولين في الإمارات على رأسهم محمد بن زايد وسلطنة عمان بالتدخل الفوري والنظر في قضية ابنها.

وقالت أم عبد الله الشامسي خلال تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن): “أطالب المسؤولين في دولة الإمارات وسلطنه عمان. بالتدخل والنظر في موضوع ابني عبدالله الشامسي”

اطالب المسؤولين في دولة الامارات وسلطنه عمان بالتدخل والنظر في موضوع ابني #عبدالله_الشامسي ومراعات صغرسنه ومرضه الجسدي والنفسي فليس من المعقول ان يضل ابني سجين مدى الحياه في كل اتصال ابني يطلب محادثة اخيه الصغير الذي اشتاق له الى متى قلبي يستحمل ان يرى شوق اخوانه له وشوقه لاخوانه — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) February 10, 2021

كما طالبت بمراعاة صغر سنه ومرضه الجسدي والنفسي.

وتابعت والدة المعتقل العماني بسجون أبوظبي في تغريدتها: ” فليس من المعقول ان يضل ابني سجين مدى الحياة”

واختتمت الأم المكلومة:”في كل اتصال ابني يطلب محادثة أخيه الصغير الذي اشتاق له، إلى متى قلبي يستحمل ان يرى شوق إخوانه له وشوقه لإخوانه”

ردود المغردين على الرسالة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة والدة المعتقل العماني لدى السلطات الإماراتية. معلقين بتعليقات الدعاء والدعوة للصبر والاحتساب من الأم المنتظرة لفرج ابنها بفارغ الصبر.

نسأل الله أن يفك كربة ابنك ويرجع قريبا لحضنك لتقر به عينك . — أبى ملهم البوسعيدي (@6cbSGenZGOeuece) February 10, 2021

نسأل الله أن يفجر همكي ويعجل في فرجه يارب العالمين. — نايف (@abugezlan5) February 10, 2021

وقال أحد المعلقين حول استمرار اعتقال الشامسي: “إن دل على شيء فهو دلالة على التقصير لأن اعتقد بعد المصالحة بين الدولتين. ما في سبب مقنع انه يظل مواطن عماني في سجن الإمارات”.

إن دل على شيء فهو دلالة على التقصير لأن اعتقد بعد المصالحة بين الدولتين مافي سبب مقنع انه يظل مواطن عماني في سجن الامارات — مارىّا (@maryaalissa) February 10, 2021

فيما قال مغرد آخر متضامنا مع والدته ما نصه: ” الله يفك أسره يا أم عبدالله اشكي لله لا للبشر الله قادر على كل شيء. ودعوة المظلوم مستجابة إذا الإنسان غير قادر على فعل شي فالله قادر”.

الله يفك اسره يا ام عبدالله اشكي لله لا للبشر الله قادر على كل شي ودعوة مظلوم مستجابه اذا الإنسان غير قادر على فعل شي فالله قادر — layth almosalami (@Ly61995644) February 10, 2021

عبد الله الشامسي واتفاق المصالحة الخليجية

وكانت والدة المعتقل العُماني، عبدالله الشامسي، قد تساءلت عن مصير نجلها، الذي تحاكمه الإمارات بمزاعم التخابر مع قطر.

وذلك بعد إتمام المصالحة الخليجية وإعلان أبو ظبي فتح كافة المنافذ البحرية والبرية مع الدوحة، في الخامس من يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت والدة الشامسي، في تغريدة على تويتر وقتها: “ماذا عن مصير ابني عبد الله الشامسي المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر”. مستعينة بصورة من إعلان الإمارات فتح الحدود مع قطر”.

وماذا عن مصير ابني #عبدالله_الشامسي المحكومه عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر !! عبدالله كان يطمح في اكمال دراسته والجامعه هل سيظل ف السجن مدى الحياه !؟ وماذا عن وضعه الصحي وعمره https://t.co/X9XDvgKqQk — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) January 8, 2021

وأضافت والدة الشامسي: “عبد الله كان يطمح في إكمال دراسته والجامعة هل سيظل في السجن مدى الحياة!؟”

وتابعت متسائلة:”وماذا عن وضعه الصحي وعمره”.

السجن المؤبد لـ الشامسي

وجدير بالذكر أنه في أغسطس الماضي، أيّدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الحكم بالسجن المؤبد على المعتقل العُماني في سجون الإمارات. منذ حوالي عامين بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات.

واعتقل الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الإماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر.

عبدالله الشامسي يعاني اضطرابات

ويعاني الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الانتحار ووضع حد لحياته.

كما أنه يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة.

وسبق أن اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

مزاعم الإمارات كاذبة

وانتقد المغردون مزاعم الإمارات بـ”التسامح” معتبرين أنّ قضية “الشامسي” فضحت تلك الإدعاءات وكشفت زيفها.

وكانت والدة عبدالله، ناشدت سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه.

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