من المقرر يلتقي حامل لقب دوري أبطال أوروبا الألماني ” بايرن ميونيخ” نظيره البطل المكسيكي تيجريس أونال. في نهائي كأس العالم للأندية والتتويج باللقب مساء اليوم الخميس في لقاء صعب بين كلا المنافسين ويحمل في طياته المفاجأة الكثيرة.

وقد نجح فريق البافاري بايرن ميونيخ من تجاوز بطل القارة السمراء وحامل اللقب السابق الأهلي المصري بهدفين. نظيفين في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين الفريقين في دور النصف النهائي من بطولة الكأس على ملعب ” استاد أحمد بن علي” في العاصمة القطرية الدوحة.

الأداء المشرف

فيما قدم فريق الأهلي المصري مباراة ومنافسة قوية أمام البطل الذي لم ينجح الفرق الأوروبية في تخطيه في مباريات. دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليتفوق البطل الأفريقي في إيقاف مكينة الأهداف الكبيرة أمامه والضغط عليه في مناطق وسط الميدان والتصدي لهجماته مع الافتقار لخط هجوم الفريق في المباراة.

أمام منافسه الليلية البطل المكسيكي “” تايجرز أونال الذي نجح أيضاً في تجاوز الفريق البرازيلي بالميراس بهدف نظيف دون رد. في المواجهة التي شهدت تكافؤ الفرص بين كلا المنافسين داخل أرضية الملعب ” استاد المدينة التعليمة”.

ليصبح فريق ” تايجرز أونال ” أول بطل مكسيكي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية لهذا العام 2020-2021م، في مواجهة. الضيف الثقيل البافاري ” البايرن ميونيخ” خلال تاريخ مسيرته الكروية.

ويسعى البطل المكسيكي القادم الجديد لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس البطولة في تقديم ما يمتلك في جعبته من المهارات. والمنافسة أمام العملاق الألماني المتعود على حصد الألقاب والبطولات الهامة خلال مسيرته الكروية على صعيد الدوري المجلي والأبطال وكأس العالم للأندية.

موعد المباراة بين كلا المنافسين

وسيخوض كلا المنافسين مباراة النهائي لكأس العالم للأندية الذي تستضيفه دولة قطر لهذا العام 2021م، داخل بعض ملاعبها. التي تشهد مباريات ومنافسات كأس العالم 2022م القادمة، مساء اليوم الخميس على ملعب ” استاد المدينة التعليمية”.

🎙 @Manuel_Neuer: "We're all really excited for the final against @TigresOficial. Everyone has played their part. It would be a great record. Obviously the coaching team have played a big role too." #FinalMissi6n #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/lv6K3P6HMr — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 10, 2021

وتنطلق بدء صافرة انطلاق المباراة بين كلا البطلين في لقاء التتويج والحصول على اللقب للفريق الفائز في المباراة في مسابقة. كأس العالم للأندية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول قطر والبحرين والإمارات والكويت وعمان والعراق.

وعند الساعة الثامنة مساءً اليوم الخميس بفارق التوقيت في دول مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية

وستبث اللقاء النهائي من بطولة كأس العالم بين البافاري الألماني “البايرن ميونيخ” ونظيره البطل المكسيكي “” تايجرز أونال. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت ” الرياضية القطرية، عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر النايل سات 11013. وبمعدل الترميز 27500.واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

وبتردد على القمر الصناعي سهيل بتردد 11549. وبمعدل ترميز 27500.واستقطاب عامودي. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما أنها ستبث عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية “Alkass One HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12245.وبمعدل ترميز 27500.ومعدل التصحيح للخطأ 3/4.

القنوات الأجنبية الناقلة

كما وستبث المباراة النهائية بين كلا الفريقين عبر قناة “تي في سبورت” البولندية، بتردد على القمر الصناعي هوت بيرد 10834. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي، بينما ستبث عبر قناة ميديايست الإيطالية بتردد على القمر صناعي هوت بيرد 11432. وبمعدل ترميز 27500. استقطاب عمودي.

كما وستبث عبر قناة “بي إن تي البلغارية”، عبر القمر الصناعي هيلاس سات، بتردد 12565. وبمعدل ترميز 29900. واستقطاب عمودي لمجريات أحداث اللقاء بين الفريقين.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يلعب الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ بنفس التشكيلة الأساسية في منافسة المكسيكي ” تايجرز أونال” في مركز حراسة المرمى سيكون الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني سيعلب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

في مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، سيعلب كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

اللقب الثاني في مسيرته

ويستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني من التتويج في لقب الثاني خلال مسيرته الكروية في كأس العالم للأندية المقام على دولة قطر. بعد النجاح في تتويجه لأول مرة له في عام 2013م على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد.

بينما سيكون المنافس الجديد المكسيكي “تايجرز أونال” الذي وصل إلى نهائيات المسابقة لأول مرة في تاريخيه، في تقديم قصارى. جهده من أجل الحصول على اللقب والتتويج به ليكون أول فريق مكسيكي يحصد لقب كأس العالم للأندية في حال فوزه في المباراة الصعبة والقوية أمام الفريق الألماني البايرن ميونيخ.

تشكيلة فريق تايجرز أونال

وسيلعب المدرب البرازيلي “ريكاردو فيريتي” 66 عاماً المدير الفني لفريق تيجريس أونال في منافسته القوية والنهائية أمام البافاري. الألماني البايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، وسيكون في حراسة مرمى الأرجنتيني ناهويل غوزمان.

وفي مركز خط الدفاع للفريق سيلعب كلاً من: المكسيكي لويس رودريغيز، والإسباني خوسيه أنتونيو رييس، والإيطالي. إيدي سالسيدو، إلى جانب اللاعب دونات شوتير.

بينما سيكون في خط الوسط كلاً من: اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، والأرجنتيني جيدو بيزارو، بالإضافة إلى اللاعب. الإكوادور بيدرو كوينونيز.

في خط الهجوم للفريق سيلعب الثلاثي: اللاعب المكسيكي خافيير أكينو، ومواطنه اللاعب كارلوس جونزاليس، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي اندريه جينياك في التشكيلة الأساسية في مواجهة الضيف الثقيل البايرن ميونيخ في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

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