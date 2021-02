من المقرر يلتقي حامل لقب دوري أبطال أوروبا الألماني ” بايرن ميونيخ” نظيره البطل المكسيكي تيجريس أونال. في نهائي كأس العالم للأندية والتتويج باللقب مساء اليوم الخميس في لقاء صعب بين كلا المنافسين ويحمل في طياته المفاجأة الكثيرة.

وقد نجح فريق البافاري بايرن ميونيخ من تجاوز بطل القارة السمراء وحامل اللقب السابق الأهلي المصري بهدفين. نظيفين في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين الفريقين في دور النصف النهائي من بطولة الكأس على ملعب ” استاد أحمد بن علي” في العاصمة القطرية الدوحة.

فيما قدم فريق الأهلي المصري مباراة ومنافسة قوية أمام البطل الذي لم ينجح الفرق الأوروبية في تخطيه في مباريات. دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليتفوق البطل الأفريقي في إيقاف مكينة الأهداف الكبيرة أمامه والضغط عليه في مناطق وسط الميدان والتصدي لهجماته مع الافتقار لخط هجوم الفريق في المباراة.

أمام منافسه الليلية البطل المكسيكي “” تايجرز أونال الذي نجح أيضاً في تجاوز الفريق البرازيلي بالميراس بهدف نظيف دون رد. في المواجهة التي شهدت تكافؤ الفرص بين كلا المنافسين داخل أرضية الملعب ” استاد المدينة التعليمة”.

ليصبح فريق ” تايجرز أونال ” أول بطل مكسيكي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية لهذا العام 2020-2021م، في مواجهة. الضيف الثقيل البافاري ” البايرن ميونيخ” خلال تاريخ مسيرته الكروية.

ويسعى البطل المكسيكي القادم الجديد لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس البطولة في تقديم ما يمتلك في جعبته من المهارات. والمنافسة أمام العملاق الألماني المتعود على حصد الألقاب والبطولات الهامة خلال مسيرته الكروية على صعيد الدوري المجلي والأبطال وكأس العالم للأندية.

وسيخوض كلا المنافسين مباراة النهائي لكأس العالم للأندية الذي تستضيفه دولة قطر لهذا العام 2021م، داخل بعض ملاعبها. التي تشهد مباريات ومنافسات كأس العالم 2022م القادمة، مساء اليوم الخميس على ملعب ” استاد المدينة التعليمية”.

🎙 @Manuel_Neuer: "We're all really excited for the final against @TigresOficial. Everyone has played their part. It would be a great record. Obviously the coaching team have played a big role too." #FinalMissi6n #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/lv6K3P6HMr

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 10, 2021