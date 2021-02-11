بالأهداف .. إيفرتون يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ملحمة مثيرة وممتعة

نجح أصحاب الأرض فريق إيفرتون الإنجليزي من تخطي فريق توتنهام في مباراة شهدت المتعة والإثارة، والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي والبديل بالتعادل بين كلا الفريقين، ليتأهل فريق إيفرتون إلى الربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي في اللحظات الأخيرة.

وأقيمت المباراة بين كلا المنافسين في قمة الجولة بين فريق إيفرتون “التوفيز” ونظيره الضيف توتنهام “السيبرز” على ملعب ” استاد جوديسون بارك”.

مسرح الأهداف بالشوط الأول

وجاء هدف التقديم لفريق الضيف توتنهام الإنجليزي مع بداية انطلاق صافرة المباراة في الدقيقة الثالثة بواسطة المدافع الكولومبي “دافينسون سانشيز” 24 عاماً، بتسديدة قوية جاءت في شباك إيفرتون الإنجليزي.

لكن فريق أصحاب الأرض المنافس إيفرتون ” التوفيز” من قلب تأخيره بعد منتصف نهاية الشوط الأول، حيث جاء هدف تقليص الفارق والتعادل بواسطة المهاجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” 23 عاماً في الدقيقة ال 36 في شباك توتنهام الإنجليزي.

أمام هدف الانتصار الثاني جاء في الدقيقة ال 38 عن طريق لاعب الجناح والهجوم البرازيلي في فريق إيفرتون الإنجليزي “ريتشارليسون” 23 عاماً بتسدية رائعة في شباك الضيف توتنهام ” السيبرز” الإنجليزي.

ركلة الجزاء لتوفيز الإنجليزي

وحصل فريق إيفرتون الإنجليزي “التوفيز” على ركلة جزاء مع نهاية أحداث نهاية الشوط الأول، ليسجلها لاعب الوسط الآيسلندي “غيلفي سيغوردسون” 31 عاماً ليحرز الهدف الثالث في شباك توتنهام الإنجليزي.

وعاد فريق توتنهام ” السيبرز” في الوقت البديل من الشوط الأول لتسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعب الأرجنتيني ” إيريك لاميلا” 28 عاماً في شباك المستضيف إيفرتون، لينتهي أحداث الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق الضيف توتنهام الإنجليزي.

المدافع الكولومبي سانشيز

وعاد الكولومبي من جديد ليحزز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه توتنهام “السيبرز” الإنجليزي في الدقيقة ال 57 بتسديدة قوية ورائعة سكنت في شباك فريق إيفرتون الإنجليزي في مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة بين كلا المنافسين.

ليعود المهاجم البرازيلي ” ريتشارليسون” المهاري في فريق إيفرتون ليسجل الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة ال 68 في شباك فريق الضيف توتنهام الإنجليزي.

هاري كين وهدف التعادل

واستطاع المهاجم الإنجليزي الرائع في فريق توتنهام ” السيبرز” هاري كين 27 عاماً العائد من الإصابة الذي غيبه عن المشاركة مع الفريق عن عدد من المباريات الهامة للفريق في كافة المسابقات الموسم الجاري.

انتهت.. مباراة عظيمة قادها هذا الثنائي "مورينيو وانشيلوتي"💥 🔵إيفرتون 5

🆚

⚪توتنهام 4 كأس الاتحاد الانجليزي 🏆 pic.twitter.com/BeLP5yetAq — Yallakora (@Yallakoranow) February 10, 2021

ليحرز هدف التعادل للفريق ويقود الفريق المنافس إلى الأشواط البديلة مع نهاية اللقاء في الدقيقة ال 84، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بتعادل كلا المنافسين في مباراة الصراع على البقاء والنفس الطويل حتى اللحظات الأخيرة بأربع أهداف لكلا الفريقين.

لكن اللاعب الإنجليزي كين لم يقدم الأداء الرائع والمفلت لعشاقه كالعادة في تلك المباراة بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة التي أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق وتعثراته على صعيد مشاركته في مسابقاته هذا الموسم.

الأشواط الإضافية بين توتنهام وإيفرتون

واستطاع أصحاب الأرض فريق إيفرتون الإنجليزي من تسجيل هدف الفوز والانتصار داخل شباك الضيف توتنهام في الدقيقة ال 97 من أحداث الشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقتين الأصلي والبديل من المباراة بين كلا المنافسين.

بواسطة لاعب وسط فريق إيفرتون ” التوفيز” الإنجليزي البرازيلي ” برنارد دوارتي” 28 عاماً، لينتهي اللقاء بإقصاء أصحاب الأرض الفريق المنافس والقوي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل إلى دور الربع النهائي، بعد مسرح كبير من الأهداف بين المنافسين 5/4.

انتهى الوقت الأصلي لكن المتعة مستمرة في أفضل مباريات العام حتى الآن 🌟🔥 3’ إيفرتون 0-1 توتنام

36’ إيفرتون 1-1 توتنام

39’ إيفرتون 2-1 توتنام

42’ إيفرتون 3-1 توتنام

45’+3 إيفرتون 3-2 توتنام

57’ إيفرتون 3-3 توتنام

68’ إيفرتون 4-3 توتنام

83’ إيفرتون 4-4 توتنام pic.twitter.com/reL8krwSfo — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 10, 2021

وشهدت المباراة اعتماد كلا الفريقين على سلاح الهجوم الناري الذي استطاع أن يخترق الدفاع بكل سهولة نتيجة عدم التمركز والأخطاء القاتلة لكلا المنافسين طيلة زمن المباراة.

ويطمح فريق إيفرتون “لتوفيز”، بعد نجاحه في العبور إلى دور الربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ضيفه الثقيل والصعب توتنهام الإنجليزي من حصد اللقب لأول مرة منذ عام 1995م.

أنشيلوتي بعد هدف إيفرتون الخامس في توتنهام. 🍵 يا روقانك 😍pic.twitter.com/YmkVdnWsy0 — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 10, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 50 نقطة، متخطياً جاره المان يونايد بفارق خمس نقاط الذي يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق ليستر سيتي الإنجليزي الذي يقدم أداءً جيداً هذا الموسم برصيد 43 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر .

أما المركز الرابع يأتي فريق حامل ليفربول الإنجليزي المتراجع في النتائج والتعثرات خلال الموسم الجاري برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن ليستر سيتي.

نجاح تشيلسي في العودة لصدارة

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي الذي يقدم أداء جيداً بعد الأداء الباهت لاذي بدء به الفريق مع انطلاقة الموسم ليعود إلى صدارة جدول قائمة الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول “الريدز” الإنجليزي.

أما في المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق تشيلسي ” البلوز” أما في المركز السابع فريق إيفرتون ” التوفيز” فيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

تراجع توتنهام وإيفرتون في الدوري

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام الإنجليزي ” السيبرز” برصيد 36 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق إيفرتون الإنجليزي في ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الأولى الممتازة.

أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 35 نقطة، وفي المركز العاشر يحتل فريق ليذر الذي يقدم أداءً جيداً في منافسات الدوري الإنجليزي برصيد 32 من الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”.

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