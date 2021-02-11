الأهلي يُفرج جماهيره بعد حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية

تُوج فريق المارد الأحمر الاهلي المصري بالميدالية البرونزية وترتيب المركز الثالث في كأس العالم للأندية. بعد تمكنه من الفوز على الفريق البرازيلي بالميراس بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفريق الأخير.

ليفرح بتلك النتيجة كل جماهير وعشاق القلقة الحمراء في مصر والوطن العربي، بعد الأداء القوي والمنافسة المشرفة. للكرة العربية في مونديال كأس العالم للأندية الذي تستضيفه دولة قطر عام 2020-2021م.

وشهد الصراع على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية، الضغط الكبير من كلا الفريقين منذ بداية المباراة. مع نجاح فريق الأهلي في ظل غياب عدد من اللاعبين المهمين عن المباراة، في السيطرة على المباراة وتهديد شباك الخصم البرازيلي بالميراس أكثر من مرة.

من خلال الاعتماد على التمريرات الجماعية الهجمات المرتدة للفريق الأهلي المصري” القرن”، مع تكافؤ الفريق البرازيلي بالميراس. طيلة زمن المباراة، لينتهي الوقت الأصلي والبديل بالتعادل السلبي بين كلا المنافسين.

رجل المباراة الشناوي

وقد تألق حارس مرمى فريق الأهلي المصري منتخب بلاده محمد الشناوي 32 عاماً، في حصول فريقه على الميدالية البرونزية. وترتيب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية على حساب الفريق المنافس بالميراس البرازيلي.

وقد تصدى محمد الشناوي في أخر كرة للفريق المنافس بالميراس البرازيلي، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز. والرائع في تأهل فريقه وحصوله على المركز الثالث في البطولة.

وقد سجل أهداف الثلاثة لفريق الأهلي كلاً من: اللاعب المصري محمد هاني، والمغربي بدر بانون، واللاعب المالي أليو ديانج.

خسارته أمام البايرن ميونيخ

وقد صدم بطل القارة السمراء الأفريقي هذا العام في مسابقة كأس العالم للأندية بعد تحقيقه تجاوزه فريق الدحيل القطري. في دور الربع النهائي بهدف نظيف من توقيع المهاجم المصري حسين الشحات.

ليفوز فريق البايرن ميونيخ في منافسة أمام الأهلي المصري والتي شهدت المنافسة والسيطرة بين كلا الفريقين. في دور النصف النهائي للبطولة، لهدفين نظيفين دون رد.

هدفي ليفاندوفسكي

وقد سجل اللاعب الهولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 32 عاماً مهاجم فريق البايرن ميونيخ ” البافاري” هدف التقدم في الدقيقة. ال 17 مع مجريات أحداث الشوط الأول، بتسديدة صاروخية من وسط زحمة مدافعين فريق الأهلي ومن خارج منطقة الجزاء لتعانق شباك حارس مرمى الأهلي المصري.

وحاول فريق الأهلي بعد تلقيه الهدف من العودة إلى أجواء المباراة، من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة،.

لكن دفاع البايرن ميونيخ وقف كحائط السد أمام تلك الهجمات لتقليص هدف التعادل دون جدوى، لينتهي الشوط الأول. بين المنافسين بهدف نظيف دون رد.

بينما عاود البافاري الألماني بعد الضغط الذي مارسه فريق الأهلي المصري على لاعبي فريق البايرن ميونيخ في وسط. الميدان ومنع من فتح مساحات للعب داخل أرضية الكرة المستديرة.

ليستفيد من خطأ عدم تمركز دفاع الأهلي المصري وعبر ركلة ركنية ثابتة، ليسجلها اللاعب ليفاندوسكي هدفه الثاني. في شباك الأهلي المصري في الدقيقة ال 85 من المباراة.

وتمكن فريق الأهلي المصري في الصمود طيلة أحداث المباراة أمام بطل دوري أبطال أوروبا البافاري ” البايرن ميونيخ”. ومنعه من اتاحة اللعب في وسط الميدان وكذلك قطع الكرات عليه، إلى جانب التصدي أمام الهجمات المرتدة لفريق البايرن ميونيخ باتجاه حارس المرمى المصري محمد الشناوي.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

واعتمد فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً.

أمام منافسه بالميراس البرازيلي بقائمة تشكيلة أساسية على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي. وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة. وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن المباراة لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ. والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول.

حرمان كهربا وحسين الشحات

وقد تلقت إدارة بعثة الأهلي المصري إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي، يؤكد فيه حرمان كلاً من. المهاجمين في الفريق محمود كهربا وحسين الشحات.

من المشاركة في المباراة أمام بالميراس البرازيلي، نتيجة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا عقب مباراة. مواجهة الأهلي أمام المنافس فريق الألماني البايرن ميونيخ.

فرحة لاعبي الأهلي بعد تحقيق البرونزية في المونديال 🥉🇪🇬 pic.twitter.com/bmkcQ6zStc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 11, 2021

غياب معلول

بينما غاب لاعب الظهير الأيسر التونسي علي معلول عن أحداث اللقاء بعد تعرضه للإصابة في المباراة السابقة البايرن ميونيخ. الألماني، ليخرج على إثرها اللاعب من أرضية المعلب في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول ودخول البديل ياسر إبراهيم.

الميدالية البرونزية

وقد نجح فريق الأهلي المصري من الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية. في عام 2006م، بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة.

التعليق على اللقاء

وقد علق على مواجهة الإثارة والقوة بين فريقا الأهلي المصري ومنافسه بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين. الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

كما علق على شبكة قنوات الكأس الرياضية كلاً من: المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب وكذلك المعلق العماني سمير اليعقوبي. على مجريات أحداث اللقاء بين فريق الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي.

حكم المباراة

وسيكون حكم لقاء مواجهة فريق الأهلي المصري أمام منافسه بالميراس البرازيلي الحكم الدولي السنغالي ” ماجيتى نداي”. وسيعاونه كلاً من: جابرييل كامارا، والحاجي سامبا.

الجواتيمالي ماريو سكوبار، والكندي داريو فيشر لتقنية الفيديو ويعاونه المغربي رضوان جيد في مواجهة اليوم.

نهائي بطولة كأس العالم للأندية

ويواجه الليلة حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا الألماني ” البايرن ميونيخ” على لقب بطولة كأس العالم للأندية المقرر أمام. بطل الدوري المكسيكي “تيجرس أونال” الذي تأهل نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه مسيرته الكروية في مواجهة قوية بين كلا الفريقين.

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