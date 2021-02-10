شاهد مهيرة عبدالعزيز تسقط على وجهها في كواليس “أمير الشعراء”: صرخت من شدة الألم

تعرضت المذيعة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، لموقف محرج خلال تصويرها برنامج “أمير الشعراء” .

سقوط مُحرج لمهيرة عبدالعزيز

وظهرت مهيرة عبدالعزيز بفيديو متداول على نطاق واسع، وهي تسير كعارضات الأزياء في كواليس برنامج “أمير الشعراء”. والذي تقدم حلقات الموسم التاسع منه.

وأثناء سير مهيرة عبدالعزيز على خشبة المسرح متجهة نحو الكاميرا استعداداً لبدء تقديم الحلقة، سقطت على وجهها وصرخت. وبدا عليها علامات الألم والإحراج الشديدين.

وسارع المصورون إلى مساعدة مهيرة في النهوض، وتبين بالتدقيق في المقطع أن سبب سقوطها هو أحد المصورين معها. والذي وضع دون قصد قدمه على فستانها، ماتسبب في عرقلتها وسقوطها بهذه الطريقة المُحرجة.

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محمد رمضان سقط قبلها

وأعادت مهيرة عبدالعزيز للأذهان ما حدث مع الفنان المصري محمد رمضان في نوفمبر الماضي، حين إلى موقف مُحرج وسقط أيضاً. أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في الإمارات.

وظهر محمد رمضان بالفيديو المتداول حينها وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره. لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/DsN67jGJIo — Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2020

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ودشن الناشطون حينها هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى، ولم يستطيعوا إخفاء مشاعرهم. تجاه ما حدث له، ورأوا أنه يستحق ذلك كنهاية طبيعية لأي مغرور.

هذا وقد انطلقت ثاني أمسيات برنامج الشعر الفصيح “أمير الشعراء”، بموسمه التاسع، أول أمس الثلاثاء الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات. من مسرح “شاطئ الراحة” بأبو ظبي، ويعرض على قناتي “بينونة” و”الإمارات”.

وقدم أربعة من الشعراء قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، الدكتور عبدالملك مرتاض.

وشارك في الحلقة كل من حنان فرفور من لبنان، عبدالله علي الشامسي من الإمارات، محمد عرب صالح من مصر، محمد المامي ولد محمد حامد من موريتانيا.

وشهدت الحلقة الأولى تأهل الشاعر المغربي عمر الراجي بقرار لجنة التحكيم بعد حصوله على 46 درجة، فيما لا يزال الشعراء الثلاثة “زينب جبار من العراق، السيد أحمد العلوي من البحرين، الواثق يونس من السودان”، ينتظرون تصويت الجمهور.

مهيرة عبدالعزيز ترقص بسروال ضيق

هذا وقد انتشر فيديو مؤخراً لمهيرة عبدالعزيز قامت بتصويره ونشره عبر “تيك توك” وظهرت خلاله وهي تقوم بالرقص مرتدية سروالاً ضيقاً.

وأثار الفيديو حينها موجة واسعة من الانتقادات، واعتبر بعض المتابعين أن ما تفعله لا يليق بها، وذكروها بانتقادها للإعلامية الكويتية حليمة بولند. في وقت سابق، ثم تقوم بتقليد حركاتها.

مهيرة تهاجم حليمة بولند

وجاء انتقاد مهيرة عبدالعزيز لحليمة بولند، حين استضافتها في برنامج “كلام نواعم”، وانتقدت طريقة كلامها ودلعها المتصنع.

وأكدت حليمة بولند حينها أنها مصدر جدل للناس دون أن تقصد أو تتصنع ذلك، الأمر الذي استنكرته مهيرة وتساءلت عن السبب. فردت بولند بصوتها المتصنع “أنا لو عطست أحدث جدلاً”.

وقامت حينها حليمة بولند بتمثيل أنها تعطس، الأمر الذي أثار استفزاز مهيرة عبدالعزيز فقامت بسؤالها عن تعريفها للإثارة بعد إصرارها على أن حركات حليمة. ليست إلا دلع، لترد عليها الأخيرة “الاثارة هي حليمة”، فرد عليها المذيعات بأنها تناقض نفسها وقالت إحداهن “جيبولي دوا الضغط”، في إشارة إلى أنها لم تعد تحتمل الإعلامية الكويتية.

جرأة مهيرة ولجين عمران

وسبق أن أثارت مهيرة عبدالعزيز جدلاً واسعاً بعد نشرها لقطات توثق قضاءها مع صديقتها الإعلامية السعودية لجين عمران عطلة صيفية. بعد إلغاء حظر التجول الذي فُرض في رمضان الماضي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وظهرت حينها لجين عمران وهي تقف على أحد السواحل مع مهيرة عبدالعزيز، وتُحاول إمساك فستانها الذي يُحركه الهواء، فتُسيطر عليه من الأمام. إلا أنه يرتفع كلياً من الخلف كاشفاً عما تحته، وسط ضحكاتهن المثيرة للجدل.

مهيرة تدافع عن محمد رمضان

كما أثارت مهيرة عبدالعزيز موجة غضب واسعة بعد دعمها محمد رمضان في قضية صورته مع فنان إسرائيلي.

وعلقت مهيرة عبدالعزيز حينها على منشور لمحمد رمضان عبر “انستجرام”، وكتبت له: “محمد رمضان مصري أصيل وان شاء الله سحابة صيف وتعدي”.

واعتبر الجمهور موقف مهيرة عبدالعزيز دفاعاً عن محمد رمضان وعما قام به، وهو ما أطلق موجة من الغضب في وجهها وتعرّضت. لانتقادات لاذعة وطالبها الكثيرون بحذف تعليقها إلا أنها لم تفعل.

من هي مهيرة عبدالعزيز؟

الجدير بالذكر أن مهيرة عبدالعزيز (38 عاماً)، ولدت لأب إماراتي وأم مصرية، وتحمل ماجستير في الهندسة المعمارية من كندا.

و بدأت مهيرة عبدالعزيز عملها في الإعلام في إذاعة العربية وكانت تقدم برنامج منوعات مع المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة ثم انتقلت. للعمل كمذيعة اقتصاد في قناة CNBC عربية.

والتحقت مهيرة بالعمل في قناة العربية حيث كانت معدة ومقدمة برنامج متخصص عن العقار اسمه “في الموقع” على قناة العربية. إضافة لعملها كمذيعة برامج في قسم الاقتصاد.

وقامت مهيرة بتغطية العديد من المنتديات العالمية من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس و البحر الميت ، كما أجرت العديد. من المقابلات مع عدد من الشخصيات مثل محمد العبار، الشيخ أحمد بن سعيد، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ حمد بن جاسم، الأمير سعود الفيصل وملكة السويد.

كما تحرص مهيرة عبد العزيز على إظهار حبّها لعائلتها من خلال الصور والفيديوهات التي تنشرها لزوجها خالد عز وابنتها بسمة.

وأثار زوج المذيعة عبدالعزيز اهتمام عدد كبير من المتابعين، الذين أشار الكثيرون منهم في تعليقاتهم إلى أن الزوج وسيم وأجمل من زوجته.

وقارن بعضهم بينه وبين ابنته، ورأوا أنها تشبهه فيما اعتبر آخرون أنها ورثت الكثير من ملامح والدتها مهيرة.

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