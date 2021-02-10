شاهد يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا

رغم التعادل السلبي الذي خيم على المباراة بين فريق يوفنتوس الإيطالي ونظيره الجار الانتر ميلان في قمة ” الديربي”. في إياب دور النصف النهائي لكأس إيطاليا، ليتأهل بتلك النتيجة إلى نهائي البطولة.

وقد أقيمت المباراة بين فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” ومنافسه الانتر ميلان على معقل اليوفي “آليانز ستاديوم”. في قمة الديربي الإيطالي التي جمعت كلا الفريقين.

وشهدت المباراة السيطرة بين كلا الفريقين على مجريات أحداث اللقاء طيلة زمن المباراة، لينتهي اللقاء في مباراة الإياب. بالتعادل السلبي، مع إهدار الكثير من الفرص لفريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” الإيطالي على شباك مرمى الضيف الانتر ميلان.

وحاول فريق الانتر ميلان في أكثر من مرة الوصول إلى مرمى فريق المستضيف يوفنتوس الإيطالي، من أجل العودة. بفريقه الذي خسر في مباراة الذهاب بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، لكنه لم ينجح في ذلك.

الدون رونالدو ومباراة الذهاب

وقد نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من تحقيق الفوز بهدفين من توقيعه. من المباراة الذهاب في الدقيقين ال 26 عبر ركلة جزاء التي سجلها في شباك الفريق المستضيف الانتر ميلان.

بينما سجل الهدف الثاني البرتغالي رونالدو بعد الاستفادة من خطأ ارتكبه المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني في فريق الانتر. في عدم الاستحواذ على الكرة لينفرد بالحارس ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال 35.

بينما اكتفى هدف الانتر بتسديد هدف التقدم مع بداية اللقاء في الدقيقة ال 10 في شباك الضيف يوفنتوس عن طريق. اللاعب الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” 23 عاماً.

لينتهي مباراة الذهاب بهدفين لفريق الضيف يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض فريق الانتر ميلان. في دور النصف النهائي من كأس إيطاليا.

عودة البلجيكي لوكاكو

وعاد النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” 27 عاماً إلى تشكيلة الفريق الأساسي في الفريق بعد تعرضه للإيقاف عن مباراة الذهاب. في دور النصف النهائي من مسابقة الكأس.

بعد المشادة الكلامية مع النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً في مباراة دور الربع النهائي من كأس إيطاليا. والتي انتهت بطرد اللاعب من المباراة في الدقيقة ال 58 من المباراة، ليأتي بقرار قضائي بإيقاف اللاعبين لمباراة واحدة بسبب ذلك الخلاف.

براعة الحارس بوفون

وقد تألق حارس المرمى الإيطالي المخضرم “جانلويجي بوفون” 43 عاماً، في التصدي لعدد من الكرات باتجاه مرمى. فريقه يوفنتوس الإيطالي، إلى جانب التصدي لرأسية النجم البلجيكي روميلو لوكاكو المتجه إلى شباك “السيدة العجوز” الإيطالي.

البطاقة الصفراء للبرازيلي ساندرو

وقد تلقى لاعب الظهير الأيسر البرازيلي “أليكس ساندرو” في فريق يوفنتوس الإيطالي، البطاقة الصفراء لخطأ على اللاعب الدولي. المغربي أشرف حكيمي، وبتلك البطاقة من المقرر أن يتغيب اللاعب عن المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا لعام 2020-2021م.

تشكيلة فريق يوفنتوس

واعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية في مباراة العودة الذي نجح بفوز فريقه بهدفين مقابل. هدف وحيد أمام منافسه الانتر ميلان، في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي. إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

وفي مركز الوسط لفريق يوفنتوس، كان اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي. بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

بينما أراح المدرب الإيطالي “أندريا بيرلو” مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي في المباراة أمام فريق الانتر ميلان، كلاً من: المدافع الإيطالي. ليوناردو بونوتشي ومواطنه جورجيو كيلليني، وكذلك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي جلس على دكة البدلاء بسبب الإصابة بالآنفلونزا.

تشكيلة فريق الانتر ميلان

ولعب المدير الفني لفريق الانتر ميلان ” أنطونيو كونتي ” 51 عاماً أمام منافسه يوفنتوس الإيطالي في مباراة الذهاب من الدور النصف. النهائي لكأس ملك إسبانيا على التشكيلة الأساسية للفريق، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وفي مركز خط الدفاع لفريق الانتر ميلان لعب كلاً من: اللاعب السلوفيني ميلان شكرينيار، والإيطالي أليساندرو باستوني. إلى جانب إشراك اللاعب الهولندي ستيفان دي فريج.

وفي خط الوسط كلاً من: اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ومواطنه نيكولو باريلا، والإيطالي روبيرتو جاليارديني. إلى جانب اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، واللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، مع عودة اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو.

فيما تغيب عن مباراة بين فريق التشكيلة الأساسية لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال الموقوف، وكذلك مواطنه المهاجم أليكسيس سانشيز.

HT | ⏱ | A goalless Derby d'Italia at the break with us still leading the tie ⚪️⚫️#JuveInter #CoppaItalia #ForzaJuve pic.twitter.com/lBtfvN8cjG — JuventusFC (@juventusfcen) February 9, 2021

المباراة النهائية لكأس إيطاليا

ومن المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” الفريق الفائز من مباراة اليوم في دور النصف النهائي. والتي تجمع كلاً من أتلانتا ونابولي في مباراة الإياب الذي ستجمع كلا الفريقين.

وقد انتهت المباراة بين فريق نابولي وأتلانتا في مباراة الذهاب بين المنافسين، بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت المحاولات. تكافؤ الفرص والسيطرة على مجريات أحداث اللقاء داخل ملعب الكرة المستديرة بين كلا الفريقين.

ترتيب المنافسين في دوري ” الكاتشيو”

ويحتل حامل اللقب السابق في الدوري الإيطالي “الكاتشيو” فريق يوفنتوس الإيطالي في ثالث الترتيب برصيد 42 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر الميلان ” الشيطان” برصيد 49 نقطة.

بينما جاء فريق المنافس الانتر ميلان ” الأزرق الأسود” في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ليكون أقرب المنافسين على المتصدر بفارق نقطتين في دوري الدرجة الممتازة الإيطالي.

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