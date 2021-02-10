ياسمين صبري خلال زيارتها مستشفى أبو الريش
ياسمين صبري
Imageحياتنا

شاهد ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها من داخل مستشفى أبو الريش

كتب وطن
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في لفتة إنسانية، زارت الفنانة المصرية ، صباح الأربعاء، العاشر من فبراير/شباط 2021، التعليمي للأطفال في منطقة المنيرة بمصر.

وقامت ياسمين صبري بالتبرع بمبلغ مالي للمستشفى من أجل دعمها في مشوار علاج الأطفال في مصر بشكل مجاني.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورا تظهرها في المستشفى مع الأطفال.

وعلقت بقولها:”شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي أبو الريش يارب الشفاء لكل مريض”

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أعربت ياسمين صبري عن سعادتها وفخرها بالأطفال الذين وصفتهم بـ”الأبطال” المقيمين بالمستشفى.

وأثنت على قدرتهم على الصمود والمواجهة أمام المرض بكل شجاعة وابتسامة.

وقامت ياسمين صبري بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين في المستشفى، كما قامت بزيارة مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال.

وتقيم إدارة المستشفى هذه المحاضرات من أجل توعيتهم وتوعية أسرهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية مواجهة الحالة النفسية السيئة خلال مرحلة محاربتهم لهذا المرض، كما دعمهم بشكل معنوي خلال رحلة العلاج منه.

وأثار ظهور ياسمين صبري داخل المستشفى الجدل بين المتابعين.

فبينما أثنت معظم التعليقات على فعلها وسألوا لها الثواب من الله، رأى البعض أن أعمال الخير لا تصور بهذه الطريقة والاستعراض وتكون بين العبد وربه.

كما انتقد البعض ظهور ياسمين بكامل حلتها ومجوهراتها الغالية وسط الفقراء.

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وكتبت مغردة في هذا السياق:”لكل مقام مقال المفروض محد يروح لأماكن الغلابا والمرضى بكامل زينته ومجوهراته الثمنية.”

وتابعت موضحة:”لأن زياراتهم تعتبر مواساة والمواساة هي إنك تشعر بهم وتدعمهم نفسيًا. ويحسون إنك زيهم مو مختلف عنهم”

عضلات ياسمين صبري

ويشار إلى أنه أوائل الشهر الجاري، أثارت ياسمين الجدل بنشرها فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة وهي تستعرض لياقتها البدنية بممارسة  التمارين الرياضية من داخل الجيم حيث أبرزت عضلاتها.

ولاقت صورة ياسمين التي تبرز عضلاتها من الخلف تندر وسخرية البعض، حيث شبهوها بالرجال.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد ، والتي أتمت عامها الـ 33. وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

تقليد لزوجة رونالدو

وشهدت الأسابيع الماضية حالة من السخرية من الفنانة المصرية ياسمين صبري، شنها عليها عدد من المغردين، معتبرين أنها تستمر في تقليد. زوجة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدة، جورجينا روديجيز.

واعتبر المغردون  أنّ ياسمين تتباهي بثروتها ومنزلها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

واستطاعت ياسمين أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون.

ولعل من أبرز أعمالها “جحيم فى الهند” و”الديزل” وفى الدراما مسلسلا “جبل الحلال” و”فرصة تانية”.

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