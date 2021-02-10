شاهد ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها من داخل مستشفى أبو الريش

في لفتة إنسانية، زارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صباح الأربعاء، العاشر من فبراير/شباط 2021، مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال في منطقة المنيرة بمصر.

وقامت ياسمين صبري بالتبرع بمبلغ مالي للمستشفى من أجل دعمها في مشوار علاج الأطفال في مصر بشكل مجاني.

الفنانة الجميلة #ياسمين_صبري في زيارة لمستشفى "أبو الريش" وتوزع الهدايا على الأطفال وتعلق 💬: يارب الشفاء لكل مريض 😍❤#TeNTV@yasminesabri pic.twitter.com/JLVTqvROkq — TeN TV (@TeNTVEG) February 10, 2021

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورا تظهرها في المستشفى مع الأطفال.

شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي #ابو_رواش

يارب الشفاء لكل مريض ❤️ pic.twitter.com/PMZtHlVrWg — Yasmine Sabri (@yasminesabri) February 10, 2021

وعلقت بقولها:”شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي أبو الريش يارب الشفاء لكل مريض”

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أعربت ياسمين صبري عن سعادتها وفخرها بالأطفال الذين وصفتهم بـ”الأبطال” المقيمين بالمستشفى.

وأثنت على قدرتهم على الصمود والمواجهة أمام المرض بكل شجاعة وابتسامة.

وقامت ياسمين صبري بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين في المستشفى، كما قامت بزيارة مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال.

وتقيم إدارة المستشفى هذه المحاضرات من أجل توعيتهم وتوعية أسرهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية مواجهة الحالة النفسية السيئة خلال مرحلة محاربتهم لهذا المرض، كما دعمهم بشكل معنوي خلال رحلة العلاج منه.

وأثار ظهور ياسمين صبري داخل المستشفى الجدل بين المتابعين.

فبينما أثنت معظم التعليقات على فعلها وسألوا لها الثواب من الله، رأى البعض أن أعمال الخير لا تصور بهذه الطريقة والاستعراض وتكون بين العبد وربه.

اخيرا شوفت فنانين مصر بيقوموا بالواجب الاجتماعي والانساني تجاة المواطنين المصريين كما نرى الفنانين العالمين امثال انجيلينا جولي الف شكر ياسمين صبري واتمنى تكون بداية لباقي الفنانين والرياضين وتكون منافسة شرسة بينهم في الاعمال الخيرية كما يتنافسون في الفن والرياضة https://t.co/owxR5NXWSw — Sameh Mahmoud (@SamehMa45624380) February 10, 2021

ياسمين صبري راحت تزور مستشفى ابو الريش علشان تعطف ع الفقراء ف مشهد السيدة الاولى اوي ف بسوت بمبي كدة مستوحاه من ازياء السيدة سوزان مبارك فشخ .. — SherRy (@SherinWagdy) February 10, 2021

كما انتقد البعض ظهور ياسمين بكامل حلتها ومجوهراتها الغالية وسط الفقراء.

وكتبت مغردة في هذا السياق:”لكل مقام مقال المفروض محد يروح لأماكن الغلابا والمرضى بكامل زينته ومجوهراته الثمنية.”

لكل مقام مقال المفروض محد يروح لأماكن الغلابا والمرضى بكامل زينته ومجوهراته الثمنية لأن زياراتهم تعتبر مواساة والمواساة هي إنك تشعر بهم وتدعمهم نفسيًا ويحسون إنك زيهم مو مختلف عنهم وتراني احبك يا ياسمين — غلقنا (@000rheel) February 10, 2021

وتابعت موضحة:”لأن زياراتهم تعتبر مواساة والمواساة هي إنك تشعر بهم وتدعمهم نفسيًا. ويحسون إنك زيهم مو مختلف عنهم”

عضلات ياسمين صبري

ويشار إلى أنه أوائل الشهر الجاري، أثارت ياسمين الجدل بنشرها فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة وهي تستعرض لياقتها البدنية بممارسة التمارين الرياضية من داخل الجيم حيث أبرزت عضلاتها.

ولاقت صورة ياسمين التي تبرز عضلاتها من الخلف تندر وسخرية البعض، حيث شبهوها بالرجال.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33. وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

تقليد لزوجة رونالدو

وشهدت الأسابيع الماضية حالة من السخرية من الفنانة المصرية ياسمين صبري، شنها عليها عدد من المغردين، معتبرين أنها تستمر في تقليد. زوجة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدة، جورجينا روديجيز.

واعتبر المغردون أنّ ياسمين تتباهي بثروتها ومنزلها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

واستطاعت ياسمين أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون.

ولعل من أبرز أعمالها “جحيم فى الهند” و”الديزل” وفى الدراما مسلسلا “جبل الحلال” و”فرصة تانية”.

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