ريال مدريد يلاحق متصدر الليغا أتلتيكو مدريد بعد فوزه المثير على خيتافي

في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين حامل اللقب فريق ريال مدريد ومنافسه القوي خيتافي المستضيف، والذي نجح فيها. الريال بتغلب على المنافس بهدفين نظيفين دون رد، في قمة جولة منافسات ال 23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليغا” للموسم الجاري.

ورجع فريق ريال مدريد إلى المنافسة الجديدة رغم الفارق بينه وبين فريق الجار المتصدر أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تعثر. في مباراته الأخيرة أمام فريق “سليتا فيغو” بهدفين لكليهما.

الذي ما زال منفرد بالصدارة، وتجاوز غريمه التقليدي الذي عاد إلى أجواء المنافسة بعد التعثرات والأزمات برشلونة الإسباني.

ملخص ثنائية "ريال مدريد" في مرمى "خيتافي" (مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى) 📺#RealMadridGetafe 2-0 pic.twitter.com/M0LHv9Jr24 — LaLiga (@LaLigaArab) February 9, 2021

هدف بنزيما

وشهد الشوط الأول من المباراة بين فريق ريال مدريد ” الملكي” الإسباني ونظيره خيتافي الضغط والسيطرة بين كلا الفريقين. مع المحاولات اتجاه شباك المرمى للمنافسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون إحراز أي أهداف.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني الذي دخل فيها فريق ريال مدريد الإسباني بقوة من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة.

والذي نجح في ذلك في تسديد هدف التقدم عن طريق هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيما 33 عاماً في الدقيقة. ال 60 سجلها اللاعب في شباك خيتافي بتسديدة جميلة.

ميندي والتمريرة العرضية

وسجل لاعب الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي 25 عاماً، بعد تمريرة جميلة من الأسطورة البرازيلية ” مارسيلو” 32 عاماً. والتي راقبها الديك الفرنسي ليسددها في شباك مرمى الفريق المستضيف خيتافي في الدقيقة ال 66 عمر زمن المباراة.

وحاول فريق خيتافي العودة إلى أجواء بعد هدفي ريال مدريد في الهجمات المرتدة السريعة، دون جدوى في ظل تركيز. فريق الريال في وسط الميدان والدفاع الذي تألق في مباراته من أجل خطف تلاث نقاط ثمينة، لينتهي اللقاء بفوز فريق الريال بهدفين دون رد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

واعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية مكون من: في مركز حراسة. المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي خط مركز دفاع الفري لعب كلاً من: الإسباني داني كارفاخال، والفرنسي رافاييل فاران، والإسباني سيرخيو راموس. بالإضافة إلى اقحام اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي.

👔 #زيدان: "واجبنا أن نقاتل. سنواصل عملنا دون الالتفات إلى الآخرين، كما نفعل دوما، علينا الاستمرار. إنه فوز جيد، إنهما انتصاران متتاليان وكلنا كنا بحاجة لذلك، خصوصا مع وجود العديد من الإصابات بين صفوفنا، والآن يجب أن نواصل قُدما." #هلا_مدريد pic.twitter.com/w0b9Zm2ikN — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 9, 2021

أمام في مركز الوسط، لعلب كلاً من: اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو، والألماني توني كروس، والبرازيلي فيدي فالفيردي.

أمام في هجوم الفريق لعب الثلاثي في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب زيدان أمام منافسه خيتافي. اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز، والفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رودريجو.

تشكيلة فريق خيتافي

ولعب المدرب الإسباني بيبي بوردالاس 56 عاماً المدير الفني لفريق خيتافي أمام منافسه القوي فريق ريال مدريد الإسباني. في مركز حراسة المرمى الإسباني روبن يانيز.

بينما لعب في خط دفاع الفريق الإسباني، اللاعب الأوروغواياني داميان سواريز، ومواطنه ماتياس أوليفيرا، واللاعب الدولي المغربي. سفيان تشاكلا، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي آلان نيوم.

أما في مركز خط الوسط الفريق: اللاعب الإسباني دافيد تيمور، والياباني المعار من فريق ريال مدريد تاكيفوسا كوبو. والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا.

وفي خط الهجوم اكتفي المدرب الإسباني باللعب في رأس حربة للفريق، اللاعب الإسباني الدولي خايمي ماتا.

نتائج كلا الفريقين في منافسات الدوري

ودخل فريق ريال مدريد الإسباني بمعنويات قوية بعد تحقيقه الفوز الأخير على فريق ويسكا بهدفين مقابل هدف وحيد. وتمطنه من خطف ثلاثة نقاط ثمينة من أجل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فقد حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات والخسارة في 4 أخرى.

بينما دخل الفريق المنافس المستضيف خيتافي أمام منافسه الضيف ريال مدريد الإسباني ” الملكي”، بعد هزيمته بخسارة. أمام فريق اشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في منافسات الدوري ” الليغا”.

وفشل فريق خيتافي من تحقيق الفوز في مباراة صعبة أمام فريق يطمح إلى خطف ثلاثة نقاط مهمة من أجل العودة. إلى صدارة الترتيب بعد التعثرات في منافسات الدوري.

فقد حقق فريق خيتافي الفوز في 6 مباريات، والخسارة في 7 مباراة مع تلك المباراة، بينما تعادل في 9 مباريات في منافسات. الدوري الإسباني ” الليغا” الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بعد تعثره. الأخير بالتعادل الإيجابي أمام فريق سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق خيتافي بهدفين دون رد ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر . أتلتيكو مدريد برصيد 46 نقطة.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية. الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط. برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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