السلطان هيثم بن طارق يبعث برسالة لرئيس الإمارات المغيب.. ماذا قال عن مسبار الأمل؟

هنأ السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان ـ المختفي عن المشهد العام منذ 2014 ـ، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وجاء ذلك في برقية أرسلها السلطان هيثم إلى نظيره الإماراتي.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ. pic.twitter.com/bqBLtNB1wq — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 10, 2021

حيث هنأ سلطان عمان خليفة بن زايد بنجاح رحلة المسبار. الذي أطلقته الإمارات في تحقيق أولى أهدافه بالوصول إلى المدار الخاص بالمريخ. في أول رحلة عربية للفضاء.

من جانبها هنأت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي هي الأخرى، الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ.

وكتبت عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”تتشرف السفارة برفع أصدق التهاني والتبريكات إلى الاشقاء في دولة الامارات قيادة وشعباً. بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ.”

تتشرف السفارة برفع أصدق التهاني والتبريكات إلى الاشقاء في دولة الامارات قيادة وشعباً بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، والذي يُعد محطة هامة جديدة في سجل إنجازاتها بكوادرها الوطنية الطموحة في القطاع الفضائي، هنيئاً للعرب هذا الإنجاز التاريخي. pic.twitter.com/drzN097fdE — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) February 9, 2021

وتابعت:”والذي يُعد محطة هامة جديدة في سجل إنجازاتها بكوادرها الوطنية الطموحة في القطاع الفضائي، هنيئاً للعرب هذا الإنجاز التاريخي.”

مسبار الأمل الإماراتي

وكان مسبار الأمل الإماراتي، الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، قد وصل إلى المدار حول الكوكب، لتصبح الإمارات. خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروبا والهند.

ويستطيع علماء الإمارات الآن دراسة الغلاف الجوي للكوكب.

اللحظة التاريخية للإعلان عن دخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ!#العرب_إلى_المريخ #مسبار_الأمل pic.twitter.com/B8fIngEsqB — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

ويحمل المسبار ثلاث أدوات ستراقب، من بين أهداف أخرى، كيف تتسرب الذرات المحايدة من الهيدروجين والأكسجين، بقايا المياه الوفيرة من المريخ، إلى الفضاء.

و كان المسبار يتحرك بسرعة تزيد على 120 ألف كيلومتر في الساعة، واحتاج إلى إطلاق محركات الكبح لمدة تصل إلى 27 دقيقة. للتأكد من التقاطه بواسطة جاذبية الكوكب.

وبنجاح مسبار الأمل يستطيع العلماء البدء في مهمة علمية تهدف إلى دراسة مناخ المريخ.

حماس وإثارة

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من الحماس الكبير لمسبار الأمل ورسالته، وقامت الإمارات بإضاءة المعالم العامة والمباني والمواقع التراثية. في البلاد باللون الأحمر.

كما بدأ برج خليفة في دبي، أطول بناية صنعها الإنسان على وجه الأرض، في العد التنازلي لأهم لحظة يوم الثلاثاء.

مرحلة حرجة

من ناحيته، قال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في وقت سابق: “نحن ندخل مرحلة حرجة للغاية. إنها مرحلة تحدد بشكل أساسي إن كنا سنصل إلى المريخ أم لا، وإن كان بمقدورنا إجراء علومنا أم لا”.

وتعتبر بعثة مسبار الأمل تلك الأولى من بين ثلاث بعثات تصل إلى المريخ خلال الشهر الجاري.

إذ معه مسبار تيانوين1 الصيني الذي سيصل المدار يوم الأربعاء، بينما سيكون للأمريكيين وصولاً في اليوم الثامن عشر من نفس الشهر بمركبة طوافة أخرى.

وبالنسبة لمسبار الأمل فإن كل شيء كان معدا لمناورة دخول المدار يوم الثلاثاء.

فخلال الشهرين الماضيين، استطاع المهندسون تقليل مسار المركبة الفضائية بحيث تصل إلى الكوكب في اللحظة المناسبة بالضبط، في المكان والزمان، لبدء الكبح.

خليفة بن زايد

ويشار إلى أنه ولا وجود للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد في المشهد الإماراتي إلا في مناسبات ظهور متقطعة. ببعض الصور وإصدار المراسيم الرسمية التي تتم بأوامر من محمد بن زايد الحاكم الفعلي للدولة.

ويتبنى محمد بن زايد استراتيجية حكم الإمارات بشكل غير مباشر ومن وراء اسم أخيه غير الشقيق. الذي يبقي منذ سنوات واجهة صورية للنظام الحاكم.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني من العام 2019، أعاد المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، انتخاب خليفة رئيسا لدولة الإمارات لولاية رابعة.

ويتولى خليفة منصب رئيس الدولة الإمارتية منذ 15 عاما، حيث انتخب لأول مرة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وذلك في أعقاب وفاة والده مؤسس الإمارات زايد آل نهيان.

محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات

ويعزز محمد بن زايد قبضته على الحكم من بوابة إعلان التمديد لشقيقه الأكبر خليفة لولاية رابعة. رغم أن الأخير عمليا مجاز مريضا منذ سنوات. طويلة ولا يظهر إلا في حالات نادرة للغاية.

ويستخدم محمد بن زايد شقيقه المريض كواجهة دعائية وللإعلانات الرسمية في المناسبات فقط.

بينما يعد هو الحاكم الفعلي لدولة الإمارات ويعزز قبضته على الحكم منذ سنوات بزيادة نفوذ المقربين منه.

ويجمع محمد بن زايد عدة مناصب ويتحكم بالمجالين السياسي والعسكري، ويركز السلطة في خمسة مقربين منه هم: عبد الله بن زايد وزير الخارجية. وطحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الحالي، ومنصور بن زايد حامل المحفظة المالية للأسرة إضافة إلى سيف بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

ثروة آل نهيان

وقدر صافي ثروة عائله آل نهيان في الإمارات بحوالي 150 مليار دولار. كما أن محمد بن زايد يتحكم بهيئة أبوظبي للاستثمار، ثاني أكبر صندوق ثروة في العالم. التي تملك أصولا تقدر بحوالي 773 مليار دولار، كما أنه يتحكم في نسبة 6% من البترول في العالم.

ومكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية، إذ تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.

يأتي ذلك بسبب ممارسات الإمارات القمع والتعسف وانتهاك حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية.

وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.

وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.

كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين. وتصف الأمم المتحدة دولة الإمارات بأنها تنتهج الاعتقال التعسفي بحق أي معارض.

علما أن الإمارات تحتل المرتبة 128 من أصل 180 في تصنيف مراسلون بلا حدود الدولية بما يعكس سوء واقع حرية الصحافة فيها.

ومنذ وصول محمد بن زايد إلى السلطة أصبح الرجل يمتلك ثقة الولايات المتحدة الأمريكية ولديه علاقات وثيقة مع روسيا وإسرائيل ويصفونه بالحليف المقرب.

حوّله أشقاؤه من شيخ وقور إلى مخبول بحقنة مشبوهة

هذا وطالب المحامي الدولي البارز الدكتور محمود رفعت، في يناير الماضي بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” حينها، إنّ خليفة بن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار. أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.

وأضاف المحامي البارز: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دولياً لحقّ انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.

ولم يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (70 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة. في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.

ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي .

وكان آخر ظهوره الذي بات نادرا منذ سيطرة شقيقه محمد بن زايد على الحكم في 2014، وإعلانه تعرض شقيقه خليفة الذي بات حاكما صوريا لأزمة صحية. الشهر الماضي حيث خرج ليصرح عن أهمية التطبيع مع الاحتلال ويشيد بهذه الخطوة.

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