الداعية الكويتي أحمد القطان يدعو لتطبيق حد الردة على الفنانة بسمة الكويتية

لا تزال أصداء إعلان الفنانة ابتسام حميد، الشهيرة بـ”بسمة الكويتية”، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية. حاضرة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيق حد الردة

وفي هذا السياق، كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الشيخ الكويتي البارز أحمد القطان دعا إلى تطبيق حد الردة عليها.

وأعادت مي العيدان نشر فيديو “بسمة الكويتية” عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، وعلقت عليه بالقول: ” توضيح، المغنية التي تطلق على نفسها. اسم بسمة الكويتية، والتي ارتدت عن الدين الإسلامي، واعتنقت اليهودية، هي مواليد الكويت فقط، لكن عراقية الجنسية”.

وتابعت مي العيدان: ” إلى هذه اللحظة يعني كانت عراقية مقيمة بالكويت، واليوم أعلن الشيخ أحمد القطان بأن يطبق عليها حد الردة”.

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ويُطبّق حكم الردة من قبل الجهة المختصة بتطبيق الحدود والعقوبات كالقضاء الشرعي أو الحاكم المسلم أو ولي الأمر. بعد أنْ يطلب من المرتد التوبة والرجوع للإسلام ومجادلته بالحجة والبرهان.

ويُنفّذ بالمرتد الحكم بعد رفضه العودة للإسلام؛ لأنّ من ثبتت ردّته عن الإسلام من غير أنْ تُرجى توبته – بحسب جمع جمهور علماء المسلمين. – طُبّق عليه حكم المرتدّ عن الإسلام ألا وهو القتل.

جنسية ابتسام حميد الحقيقية

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله أن “بسمة الكويتية”، عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأشار المصدر إلى بسمة الكويتية اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية. وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية.

وأكد المصدر أن ابتسام حميد لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية أبداً.

دخول الديانة اليهودية صعب

هذا وقد نوه أحد المغردين عبر “تويتر” إلى أن دخول “بسمة الكويتية” إلى الديانة اليهودية سيقابل بالرفض.

وكتب في تغريدته: “دخول الفنانة بسمة الكويتية لليهودية سيقابل بالرفض من اليهود أنفسهم، لأن اليهود يشترطون في من يدخل اليهودية. أن يكون رضع من ثدي سيدة يهودية 10 رضعات مشبعات”.

وتابع: “اليهود يقولون إن اليهودية ديانة وعرق واليهودية غير تبشيرية وهو ما يفسر قلة أعداد اليهود الذين يبلغ 18 مليون يهودي في العالم”.

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دخول الفنانه بسمه الكويتيه لليهوديه سيقابل بالرفض من اليهود أنفسهم لأن اليهود يشترطون فى من يدخل اليهوديه أن يكون رضع من ثدى سيده يهوديه 10 رضعات مشبعات اليهود يقولون ان اليهوديه ديانه وعرق واليهوديه غير تبشيريه وهو ما يفسر قله أعداد اليهود الذين يبلغ 18 مليون يهودى فى العالم — magdy (@magdy77589806) February 10, 2021

وهو ما أكده أستاذ الدراسات العبرية المصري، الدكتور أحمد فؤاد نور، والذي قال في تصريح لموقع “هن” إن دخول اليهودية ليس أمرا سهلا بالمرة. نظرا للعقائد الخاصة بالديانة وبالتالي سيتم رفض اعتناق الفنانة الكويتية.

وأضاف نور: “اليهود لا يدخلون أحداً في ديانتهم بسهولة، ولو الشخص رضع آلاف المرات سيتم رفضه، لأنهم لا يقبلون باعتناق. شخص لديانتهم غير بإجراءات محددة وغاية الصعوبة.

بسمة الكويتية تعتنق اليهودية

وأعلنت الفنانة الكويتية ابتسام حميد المعروفة باسم “بسمة الكويتية”، أمس الأربعاء ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

وقالت بسمة الكويتية بفيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع: “أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية. من دولة الكويت. أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية”.

ووصفت بسمة حميد الدين الإسلامي بأوصاف غير لائقة، واتهمته بأنه يُعنف المرأة ولا ينصفها أو يعطيها حقوقها الكاملة.

وتابعت: “كما أعلن أيضاً معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح الذي يرفض التطبيع وحرية الدين وحرية الرأي، لا ولاء، ولا انتماء”.

كل واحد ما يعطونه جنسيه … يكفر بالإسلام وبالاسره الحاكمه!! غير حاله هذي بعد!! pic.twitter.com/sDzjyYZPcY — بن بودي (@hiii2021) February 9, 2021

الكويتيون غاضبون

وفجر الفيديو موجة غضب واسعة بين الكويتيين الذين طالبوا بإلقاء القبض عليها ومحاسبتها، ونقل حساب “جريدتكم” الإخباري المحلي. عن مصدر أمني قوله إن بسمة الكويتية عراقية الجنسية، ومواليد الكويت ووالدتها كويتية.

وأشار المصدر إلى أن بسمة الكويتية لا تقيم حالياً في الكويت، وغادرت البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. وسبق وأن طالبت بالجنسية الكويتية. ولم تمنح الجنسية لعدم توافر الشروط.

من هي بسمة الكويتية؟

يُشار إلى أن اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، و”بسمة الكويتية” هو اسم الشهرة الذي قدمت به عددا من الأغنيات الخليجية.

وتوقفت بسمة الكويتية عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية الخليجية مرة أخرى، وفور عودتها أعلنت بأنها ستكون ملكة الغناء المقبلة.

وسبق أن هاجمت بسمة الكويتية حفلات «هلا فبراير» والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت، واتهمت إداراتها بالوساطة. في اختيار المطربين المشاركين.

كما صرحت بسمة الكويتية في حوار سابق لها بأنها تتمنى أن تقدم «ديو» غنائي مع المطرب ماجد المهندس.

وتحدثت بسمة الكويتية في أحد اللقاءات الصحفية عن مواصفات فارس أحلامها، وقالت إنه يجب أن يكون رومانسيًا حنونًا. ويقدرها ويقدر فنها، وأن يحب تربية الحيوانات الأليفة مثلها.

وفي تصريح صحفي قبل ثلاثة أعوام، أكدت بسمة الكويتية أنها مقتنعة بأن الفن حرام، وأنها تتمنى الهداية من الله، وأشارت آنذاك. أنها في الوقت نفسه تحب الفن وتعشقه، كما أعلنت عن تفوقها سابقًا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها بالمرحلة الثانوية.

محمد المؤمن يعتنق المسيحية

وجاء ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية، بعد أقل من شهر من واقعة المذيع الكويتي محمد المؤمن.

ففي 24 يناير الماضي، أعلن المذيع محمد المؤمن، وعبر مقطع فيديو صوّره لنفسه وقام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ارتداده. عن الإسلام واعتناقه المسيحية.

وقال المذيع الكويتي خلال المقطع المتداول والذي تسبب بموجة من الجدل: “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد.”

وأضاف المذيع الكويتي محمد المؤمن بلغة إنجليزية: “إذا كنت تستطيع فأنا لا، لأننا مسيحيون”.

وتابع المقطع مظهراً الشاب الكويتي وهو مرتدياً سلسلة عليها علامة الصليب، وقوله “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.

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