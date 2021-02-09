روج لانقلاب قطر وهاجم الأمير تميم.. من هو صلاح مخارش الذي أعلن عن وفاته في الإمارات

أعلن الليلة الماضية، عن وفاة الإعلامي اليمني المقيم في الإمارات، صلاح مخارش، أحد الأعمدة التي أوكلت لها مهمة الاساءة إلى قطر. في ظل الازمة الخليجية.

وفاة مفاجأة

وحسب ما أعلنت وسائل إعلام إماراتية موالية، فإن صلاح مخارش توفي إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً في محل إقامته بالإمارات العربية المتحدة.

عانى الإعلامي #صلاح_مخارش من أزمة صحية قبل أسبوع، وأجرى عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتين ومحاولة علاج لتعب عضلة القلب وتنظيم مستقبلي للتغذية.https://t.co/aKHmTYEDMC#إرم_نيوز #صلاح_مخارش_في_ذمة_الله pic.twitter.com/CPKzUzvWrn — إرم نيوز (@EremNews) February 9, 2021

وحسب تلك الوسائل، عانى مخارش من أزمة صحية قبل أسبوع، وأجرى عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتين. ومحاولة علاج لتعب عضلة القلب وتنظيم مستقبلي للتغذية، بحسب تغريدة له قبل أيام.

جلطة في القلب

وأشارت المصادر إلى إصابة صلاح مخارش بجلطة في القلب أدت إلى وفاته بعد مكوثه في العناية المركزة لعدة أيام في محاولة علاجه لكنه فارق الحياة.

وأجرى مخارش قبل وفاته عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامات ومحاولة علاج إجهاد عضلة القلب.

من هو صلاح مخارش؟

وصلاح مخارش هو صحفي موالي للنظام الإماراتي والسعودي في ذات الوقت. وانبرى خلال السنوات الماضية في الإساءة لقطر والهجوم على رموزها وتحديداً العائلة الحاكمة وذلك إرضاءً لمشغليه بأبوظبي والرياض.

وينشط صلاح مخارش على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقاته الواسعة في الوسط الفني والصحفي بدول الخليج. وتوفي وهو يعمل مستشاراً في قناة الغد المشرق اليمنية، التي تبث من الإمارات.

وقبل التحاقه بقناة الغد المشرق، عمل مخارش في السعودية، حيث بدأ العمل في جريدة الجزيرة بالرياض عام 1987. إلى أن انتقل إلى مكتب الجريدة نفسها بجدة عام 1995.

مجلس “روتانا”

وترأس مخارش أول مكتب لمجلة روتانا بجدة، ثم كان أحد مؤسسي قناة ”روتانا خليجية“ في بداية بثها وانطلاقتها العام 2005.

وعمل مخارش مسؤولاً عن إذاعة mbc fm بجدة منذ العام 2004، وأسهم في اكتشاف عدد من نجوم الغناء وتقديمهم للنجومية. كالفنانين: مشاعل وعبدالهادي حسين وعبدالسلام سالم.

وفي عام 2018 انتقل بشكل مستقر إلى الإمارات، والتحق بقناة ”الغد المشرق“ كمستشار برامج في القناة والإذاعة ومقدم للسهرات الفنية في المجموعة.

مخارش وأزمة قطر

ومن المعروف عن مخارش موالاته للنظامين السعودي والإماراتي وانبرى خلال فترة أزمة حصار قطر بالهجوم على الدوحة وكيل الاتهامات لأميرها والعائلة الحاكمة.

ويعتبر صلاح مخارش من المروجين لانقلاب قطر المزعوم العام الماضي والذي ثبت زيفه من أكثر من منصة إعلامية بعد التحقق من الفيديوهات المتداولة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشر خبر وفاة صلاح مخارش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استذكروا هجومه البذيء واتهاماته المتواصلة على الجميع إبان فترة حصار قطر.

وقال حساب باسم “بنت الدير”، في تغريدة على تويتر: “عليه من الله ما يستحق طاعن الأعراض! ألا لعنة الله عليه وملائكته ورسله والناس أجمعين!”.

#صلاح_مخارش_في_ذمة_الله عليه من الله ما يستحق طاعن الاعراض ! الا لعنة الله عليه و ملائكته و رسله و الناس أجمعين ! #جهنم_وبئس_المصير — بنت الديرة (@bint_addira) February 10, 2021

وقال حساب آخر: “بالأمس القريب كان يخوض في الأعراض ولم يردعه لا دين ولا خوف من الله وكأنه مخلد واليوم يلاقي ربه بما أقترف”.

بالأمس القريب كان يخوض في الأعراض ولم يردعه لا دين ولا خوف من الله وكأنه مخلد واليوم يلاقي ربه بما أقترف #صلاح_مخارش https://t.co/ZxwekD2pYJ pic.twitter.com/qnYBP5g821 — ALRUMAIHI#هل الصملة (@ALRumaihi_Q) February 9, 2021

وقال حساب “نفوذ الدوحة”: “من دخل مجلس الهالك الفاجر في الخصومة محمد خلف المزروعي وش يرجى منه”.

من دخل مجلس الهالك الفاجر في الخصومة محمد خلف المزروعي وش يرجى منه…!!#حلف_الفجار #صلاح_مخارش #صلاح_مخارش_في_ذمة_الله pic.twitter.com/khEmHDbRZi — نفود الدوحة 🎓🇶🇦 (@nfuodq_) February 10, 2021

وقال حساب دبلوماسي قديم الشهير: “هذا كان أكثر شخص يسب أهل قطر والشيخة موزه خل ينفعونه من كان يدعمونه لسب أهل قطر، سيواجه رب العالمين”.

هذا كان اكثر شخص يسب اهل قطر والشيخه موزه خل ينفعونه من كان يدعمونه لسب اهل قطر ، سيواجه رب العالمين #صلاح_مخارش_في_ذمة_الله —  دبلوماسي قديم (@Udt978Vz6lRWq0G) February 10, 2021

بدوره، قال حمد بن مبارك آل شافي: “تحدث وسب وقذف في الاعراض في #حصار_قطر، فماذا انت قائل لربك الآن؟”.

تحدث وسب وقذف في الاعراض في #حصار_قطر ، فماذا انت قائل لربك الان ؟

بالنسبة لي ، كلب وراح

#صلاح_مخارش_في_ذمة_الله. pic.twitter.com/XB1nuywR12 — حمد مبارك ال شافي (@AlshafiHamad) February 10, 2021

وقال حساب آخر: “بإذن الله يلقى جزاء تملقه ونفاقه لأنظمة الإجرام اللهم لا ترحم منه مغرز إبرة وعامله بعدلك وألحق به بقية المنافقين والطبالين وماسحي الجوخ”.

وأضاف، وفق ما رصدت “وطن”: “اعتبروا يا ذباب هذه النهاية لن ينفعكم لا بن سلمان ولا بن زايد”.

#صلاح_مخارش_في_ذمة_الله بإذن الله يلقى جزاء تملقه ونفاقه لأنظمة الإجرام اللهم لا ترحم منه مغرز إبرة وعامله بعدلك وألحق به بقية المنافقين والطبالين وماسحي الجوخ اعتبروا يا ذباب هذه النهاية لن ينفعكم لا بن سلمان ولا بن زايد — f (@f42699857) February 10, 2021

السعودية والإمارات

هذا ونعاه عدد قليل من الموالين للنظامين السعودي والإماراتي أبرزهم عائض القرني وعبد الله الرويشد.

وكتب الداعية السعودي، عائض القرني، قائلاً: ” اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى. وأحسن عزاء أهله وذويه. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

#صلاح_مخارش

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى،

وأحسن عزاء أهله وذويه،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/fJTP4iHLMz — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) February 9, 2021

وقال ناصر القحطاني: ” رحم الله #صلاح_مخارش وغفر له وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء والمواساة لأشقائه مراد وعبدالله، والعزاء موصول لأهله وذويه وللأسرة الإعلامية بالمملكة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحم الله #صلاح_مخارش وغفر له وأسكنه فسيح جناته..

خالص العزاء والمواساة لأشقائه مراد وعبدالله @makharesh

والعزاء موصول لأهله وذويه وللأسرة الإعلامية بالمملكة..

إنا لله وإنا إليه راجعون. #صلاح_مخارش_في_ذمة_الله — ناصر القحطاني (@n_kahtani) February 10, 2021

وقال الفنان الإماراتي عبد الله الرويشد: “اسال الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

اسال الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون #صلاح_مخارش_في_ذمة_الله — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) February 9, 2021

رحم الله #صلاح_مخارش وغفر له وأسكنه فسيح جنّاته .. نعم الرجل ونعم الأخلاق..لا أنسى دعمه لي في بداياتي الشعرية .. أحر التعازي لأهله ومحبيه — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 9, 2021

#صلاح_مخارش_في_ذمة_الله

الله يرحمك ويغفر لك

الصديق والاخ والحبيب

صلاح pic.twitter.com/Ye7FvqlvD9 — فايز المالكي (@fayez_malki) February 9, 2021

آخر تغريداته

وفي آخر تغريدة له قبل وفاته بساعات، طبل الإعلامي اليمني صلاح مخارش للنظام الإماراتي مشيداً بما تطلق عليه أبو ظبي “مسبار الأمل”. الذي وصل للمريخ الليلة الماضية.

وكتب الإعلامي مخارش عبر حسابه الموثق في موقع التدوين تويتر، تغريدة قبل وفاته بساعات قليلة، يشيد بمسبار الأمل المتوقع وصوله إلى كوكب المريخ، ويصفه بأنه خطوة عربية قوية ومدروسة.

صلاح مخارش وفيروس كورونا

وكانت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة صلاح مخارش بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وفاته بعد مضاعفات الفيروس.

لكن المصادر المقربة من عائلة مخارش نفت إصابته بالفيروس، وأكدت المصادر أن سبب الوفاة جلطة في القلب.

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