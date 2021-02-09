أثار حفل زفاف الداعية الاسلامي، معز مسعود والممثلة المصرية حلا شيحة، ضجة واسعة بعد نشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

“حافظي على إبتسامتك”

ونشر معز مسعود صورة له ولزوجته حلا شيحة التي ظهرت بالحجاب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”.

وأرفقها بآية قرآنية: “وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

كما نشر معز مسعود صورةً أخرى تجمعهما من عقد القران وكتب: “حافظي على ابتسامتك وإشراقك يا حبيبتي”.

لحظة مميزة لحلا شيحة

من جهتها، نشرت حلا شيحة صوراً أخرى لعقد القران عبر حسابها على “انستجرام”. وعلقت عليها: ” اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي أسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا”.

ونشرت حلا شيحة صورة أخرى ظهر بها معز مسعود يحتضنها، وعلقت: “لحظة مميزة جداً بالنسبة لنا”.

وأثارت صور حلا شيحة التي أطلت بفستان أبيض ناعم، ووضعت غطاء رأس على شعرها، جدلاً واسعاً وموجة سخرية بين الناشطين.

ورفض معظمهم إطلاق وصف “داعية” على زوجها معز مسعود.

“قلبه عامر بالنساء”

ومما جاء في التعليقات ما كتبه أحدهم: “بس ماتقولش داعية”، وسخر آخر: ” قلبه عامر بالنسوان”، وفي تعليق آخر: “كله بما يرضي الله”.

كله بما يرضي الله 😆 https://t.co/11VT9mVy7K — Randa 💬 (@ana_Randa2) February 9, 2021

بينما رأى مغرد أن يتم تغيير وصف “الداعية”، وكتب: “الداعية إلى الزواج معز مسعود”، وكتبت رؤى: “بيحب يهدي الفنانات. الي الطريق الصحيح جداً”.

بيحب يهدي الفنانات الي الطريق الصحيح جداً https://t.co/xC71oPgiXs — رُؤيَ (@shemy_esraa) February 9, 2021

كما اقترح آخر على معز مسعود أن يغير اسم برنامجه، وكتب: “المفروض يعمل برنامج بدل خطوات الشيطان ويسميه خطوات المأذون”.

المفروض يعمل برنامج بدل خطوات الشيطان ويسميه خطوات المأذون https://t.co/yH94ZspIeG — FAYE💤 (@afayez227) February 9, 2021

وتساءل آخرون كيف يستطيع معز مسعود إقناع الممثلات والجميلات بالارتباط به.

ومما جاء في التعليقات: “عايز حد يقعد معايا يفهمني. هو بيقنعهم إزاي؟”، ” إيه ياجدع إنت جرحك ده بيلم بسرعه وورا بعض إزاي؟”، “نفسي أعرف هو بيقول إيه للستات اللي بيتجوزهم ورا بعض دول، الراجل دة قامة نسونجية تُدرس والله”.

عايز حد يقعد معايا يفهمني هو بيقنعهم إزااااااي ؟!! https://t.co/c5TcIfu0Wy — M.Arafat ⚡ (@El_3rafat) February 8, 2021

ايه ياجدع انت جرحك ده بيلم بسرعه وورا بعض ازاي 😂😂 https://t.co/LVdWd4UVyT — ahmed Hesham (@ahmedHeshoo0) February 9, 2021

نفسي اعرف هو بيقول ايه للستات اللي بيتجوزهم ورا بعض دول.. الراجل ده قامه نسوانجيه تُدرس والله https://t.co/BdY7kflf5E — ̨؏ــبــد ̨ا̍ڸــڔحۡــمۭــنۨ. (@Elshemy_9849) February 9, 2021

ومما جاء في التعليقات على حلا شيحة: “طبعاً بتعتزل وبعد كم سنة تهرب وعلى هذا الحال”، و”تعتقد أنها ستغيره وأنها مختلفة. عمن سبقوها من زوجاته”.

طبعاً بتعتزل وبعد كم سنه تهرب وعلى ذا الحال https://t.co/dN96m7n2CX — هاشم #صديق_انيلي (@hashemalattas9) February 9, 2021

فاكرة نفسها هتغيره وانها غير كل اللي فاتوا 🤣 https://t.co/r0CtXIwWfd — 라 일 라 | ليلى (@Leee2217) February 9, 2021

وعلقت مغردة: “أكثر إنسانه تواجه رسائل كبيرة من الكون ولا تفهم”، وكتبت أخرى: “حلا لا تعرف ماذا تريد، تزوجت مصري جعلها تتحجب. ثم كندي جعلها تلبس نقاب. ورجعت وخلعت النقاب والحجاب ورجعت تتزوج واحد يريدها أن تتحجب”.

اكثر انسانه تواجه رسائل كبيرة من الكون ولا تفهم https://t.co/IkGQGcZ11D — Aphrodite ..🦉 (@APH_369) February 9, 2021

هذي ماتعرف وش تبي. تزوجت مصري خلاها تتحجب. ثم كندي خلاها البي نقاب. ورجعت وخلعت النقاب والحجاب ورجعت تتزوج واحد يبيها تتحجب. https://t.co/xRZEOWN7Am — Amaal (@Lolita_5_5) February 8, 2021

وتوقعت فئة كبيرة من المغردين أن يتم الطلاق سريعاً بين حلا شيحة ومعز مسعود.

ومما جاء في التعليقات: ” سنتين ويسيبها زي الباقي”. ” والطلاق متى بقى يا حلوين”، “هيطلقوا بعد العيد الصغير”.

سنتين ويسيبها زي الباقي https://t.co/UImit7Zjg3 — Amira (@Amira25788074) February 9, 2021

والطلاق امتى بقى يا حلوين 😂😂 https://t.co/pcUgLyXsD7 — Samar (@Respect_Otherss) February 9, 2021

هيطلقوا بعد العيد الصغير https://t.co/ZAcmohXYC7 — Mohamed Galal (@OfficialGalal) February 9, 2021

إجراءات مشددة

واحتفلت حلا شيحا أمس الاثنين بعقد قرانها على معز مسعود داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. والمطلة على كورنيش النيل.

واختارت حلا يوم 8 فبراير موعدا للاحتفال بعقد قرانها، بحيث تكون مدة عدتها انتهت تماما بعدما انفصلت. عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، وتنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

واقتصر عقد القران على حضور أسرتي حلا شيحة ومعز مسعود، والمقربين منهما فقط. وعدداً من أفراد العائلة، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

هل تعتزل حلا شيحة مجددا؟

وأثار خبر عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الناشطون حول اعتزال حلا مجال الفن مُجددًا. وعودتها للحجاب، كما فعلت خلال زواجها من والد أبنائها الكندي يوسف هاريسون.

لكن مصادر مُقربة من أسرة حلا شيحا نفت ما أثير حول اعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة. وفقاً لما نقلت عنهم صحيفة الوطن المصرية.

وأوضحت المصادر أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا شيحا، بشأن إتمام زواجهما، لاسيما وأنّ بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة. كما أنه لم يُعارض وجودها في مجال الفن، خاصة أنها لم تُشارك في أعمال فنية مُثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

وأشارت المصادر إلى أنّ معز مسعود، له خبرة في مجال الإنتاج الفني، ويُقدم أعمال درامية تحظى باهتمامات الجمهور العربي وليس المصري فحسب.

ولفتت المصادر إلى احتمالية إنتاج معز مسعود أعمالًا درامية لحلا شيحة خلال الفترة المُقبلة. وهو الأمر الذي حدث مع زوجته السابقة. الممثلة المصرية شيري عادل في مسلسل “السهام المارقة”.

قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود

وبدأت قصة الحب بين الثنائي في يوم 13 يونيو/حزيران عندما نشر الداعية معز مسعود عبر حسابه “إنستغرام” صورة له ممسكا “جيتار”.

وردت حينها حلا شيحة تعلق قائلة: “هاي معز مين واخد الصورة”، ليرد عليها معز: “شخص مهم أوي”.

وأثير لاحقاً جدلا استمر عدة أيام حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود، ولم تعلق الفنانة وقتها بالإيجاب أو بالنفى.

وفي 2 ديسمبر الأول أعلنت حلا عن علاقتها مع الداعية مسعود، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”. بعد إهدائه لها أغنية بصوته. بعنوان “المقاتل”. حيث قال “لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن”.

وقامت حلا شيحة بإعادة نشر الأغنية، وعلقت عليها: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”.

الزوجة الرابعة لمعز مسعود

الجدير بالذكر أن حلا شيحة تُعد تجربة الزواج الرابعة في حياة معز مسعود. ففي عام 2003 تزوج من فتاة تدعى سارة. وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.

وفي 2017، ارتبط بالمرشدة السياحية بسنت نور الدين. وبعد انفصاله عنها تزوج عام 2019 من الممثلة شيري عادل. وسرعان ما انفصلا.

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