شاهد ماذا فعل أمير قطر تميم بن حمد مع بناته وأثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل

أثارت صور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي، تفاعلاً واسعاً خاصة بعد ظهوره مع بناته لاحياء اليوم الرياضي. وذلك في إطار تحدي فيروس كورونا المستجد الذي هز العالم.

عادة سنوية لممارسة النشاط البدني

واليوم الرياضي لقطر، مناسبة تم اعتمادها قبل عدة سنوات لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني.

وشددت السلطات على ضرورة التزام المشاركين في اليوم الرياضي بالإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس.

كما أكدت السلطات القطرية، على ضرورة تشجيع الجميع على ممارسة الأنشطة البدنية فردياً في الأماكن المفتوحة، وجعل اليوم الرياضي سنة تحافظ عليها الدولة مهما كان الظرف.

وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أفراد المجتمع من مقيمين ومواطنين في الحدث.

كما مارس الأمير تميم الرياضة مع عدد من بناته، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاحترازات التي أكدت عليها الجهات المختصة.

وقال الأمير القطري، في تغريدة رصدتها “وطمن”: “في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة. تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا”.

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. pic.twitter.com/QPNlQuDCM6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 9, 2021

ويحرص الشيخ تميم سنوياً على ممارسة الرياضة، لتحفيز الجميع على الاقتداء وتوجيه رسائل إيجابية لأفراد المجتمع.

رئيس الوزراء القطري يشارك

كما مارس الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رياضة المشي في إحدى حدائق الدوحة.

وقال، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الرياضة صحة وعطاء وبناء، واليوم الرياضي ليس مناسبة سنوية لممارسة الرياضة. بل تذكير.بضرورة أن تكون سلوكاً يومياً لكل فرد في مجتمعنا حتى في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه جائحة كورونا”.

الرياضة صحة وعطاء وبناء ..واليوم الرياضي ليس مناسبة سنوية لممارسة الرياضة بل تذكيرا بضرورة أن تكون سلوكا يوميا لكل فرد في مجتمعنا حتى في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه جائحة كورونا pic.twitter.com/Cyvt7tIWIH — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) February 9, 2021

والدة أمير قطر من المشاركين

وفي السياق، قالت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية إن “اليوم الرياضي للدولة يأتي في ظرف استثنائي”.

كما استدركت، وفق ما رصدت “وطن”: “لكن لا يجب أن يحول دون ممارسة الرياضة والمشاركة في هذا اليوم مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة”.

وتابعت: “الرياضة ثقافة ذات جوهر صحي ووقائي على المستويين البدني والنفسي بما ينعكس على صحة المجتمع”.

يأتي #اليوم_الرياضي للدولة في ظرف استثنائي ولكن لا يجب أن يحول دون ممارسة الرياضة والمشاركة في هذا اليوم مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة، فالرياضة ثقافة ذات جوهر صحي ووقائي على المستويين البدني والنفسي بما ينعكس على صحة المجتمع

– صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ❤️#نديب_قطر pic.twitter.com/tVCKVXhBZu — نديب قطر (@NadeebQa) February 9, 2021

موعد سنوي لتعزيز الرياضة المجتمعية

وفي السياق، قال صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة أن اليوم الرياضي يمثل موعداً سنوياً، لتعزيز الرياضة المجتمعية في قطر.

وأكد في تصريح بمناسبة اليوم الرياضي الذي تحتفي به الدوحة سنوياً، الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/ شباط من كل عام. أن الحدث مبادرة رائدة على مستوى العالم، وتأسس من حكمة القيادة في نظرتها لمنزلة الرياضة في المجتمعات وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان.

وأضاف أن اليوم الرياضي يساهم في تنويع النشاط الرياضي وعدم اقتصاره على الرياضات التنافسية وتحقيقه للتوازن المطلوب مع شتى. أنواع الرياضات التي يمارسها المجتمع بأريحية. وبسعي نحو التآخي والتقارب. ليكون المجتمع القطري بجميع فئاته من القطريين والمقيمين، نموذجاً للرقي الأخلاقي والفكري لأنه يؤكد نوعية الاستثمار في الإنسان.

كما أشار وزير الثقافة والرياضة إلى أن قيام اليوم الرياضي هذا العام في ظرف استثنائي يعيشه العالم بأسره بسبب جائحة كورونا. يترجم مدى التزام المجتمع القطري بالإجراءات الوقائية، من أجل تعزيز سلامة الجسم وأمان المجتمع وتأكيد مستوى الوعي الذي بلغه المجتمع. باعتباره شرطا من شروط نهضة العمران البشري وتقدم الوطن.

وأشعلت مشاركة الأمير تميم بن حمد وأبناؤه باليوم الرياضي لدولة قطر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت صوراً لمشاركتهم كالنار في الهشيم بين نشطاء مواقع التواصل.

كما عبر النشطاء عن اعجابهم بمشاركة الأمير تميم وأبناؤه باليوم الرياضي لقطر، مشيدين بالقيادة الحكيمة لقطر وأميرها تميم بن حمد.

صاحب السمو يشارك مع كريماته في #اليوم_الرياضي_للدولة_2021 pic.twitter.com/6Kd4egNqLj — عبدالله الوذين (@abqatar) February 9, 2021

#اليوم_الرياضي الذي مرّ على الإحتفال به في #قطر 10 سنوات ، بات يُشكّل ثقافة لقطاعات المجتمع المختلفة ، خاصة جيل المستقبل ..

والميزة الأكبر أن جميع المسؤولين بدرجاتهم يتحللون من مناصبهم والتزاماتهم اليومية .. ويتشارك الجميع برياضات مختلفة ..#اليوم_الرياضي_للدولة_2021 pic.twitter.com/zoeLweJfdb — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 9, 2021

قرارات مجلس الوزراء

وأعلنت لجنة اليوم الرياضي للدولة بناء على قرارات مجلس الوزراء، تعديل الاشتراطات والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات. الرياضية للمناسبة هذا العام 2021.

وجاء ذلك، بعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة، حيث تقرر أن تكون جميع الأنشطة الرياضية فردية فقط مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة.

كما أعلنت السلطات عدم السماح بالرياضات التي تستدعي تلامساً جسدياً مثل مباريات الكرة، ولا يسمح كذلك بالرياضات التي يتنافس. فيها عدة فرق في مساحة محدودة.

بالإضافة إلى عدم السماح بالحضور الجماهيري في أماكن ممارسة النشاطات الرياضية أثناء اليوم الرياضي، وأن تتم جميع الأنشطة. في أماكن خارجية مفتوحة في الهواء الطلق.

اليوم الرياضي

واليوم الرياضي في قطر يقام عادة في يوم الثلاثاء في الأسبوع الثاني من فبراير كل عام، حيث يخرج المواطنون والمقيمون إلى الساحات العامة. والحدائق لممارسة الرياضة، وهو عطلة رسمية في البلاد.

وكانت دولة قطر سباقة إلى اختيار يوم وطني للرياضة، حيث صدر بذلك مرسوم أميري، في ديسمبر 2011، بتخصيص يوم رياضي للدولة.

وسارت دول الخليج على خُطا قطر، وهنا يدور الحديث حول الإمارات والبحرين؛ حيث “قلّدتها” وخصّصت يوماً رياضياً. فيما بات يُعرف. باحتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج بـ”اليوم الرياضي”، وذلك خلال الأسبوع الموحّد.

كما تحوّل اليوم الرياضي في قطر إلى “نموذج” يقتدي به العالم؛ إذ خصصت الأمم المتحدة يوماً رياضياً عالمياً. وذلك في السادس من أبريل من كل. عام بداية من 2014، ثم سار الاتحاد الأوروبي على الدرب نفسه وخصص يوماً رياضياً لدوله.

وتعزز الاحتفالات باليوم الرياضي من أهداف رؤية “قطر 2030″، بالإضافة إلى حرص الدولة والتزامها بتطبيق “البرنامج الأولمبي المدرسي”. الذي يشجّع التلاميذ على ممارسة الرياضة لتكون جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

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