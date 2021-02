أثارت السعودية الهاربة، رهف القنون، مجدداً غضب السعوديين بالصور الخاصة التي نشرتها مع طفلتها بعد عودتها إلى زوجها على إثر الخلاف الاخير بينهما.

ونشر زوج رهف القنون، الكونغولي لوفولو راندي عبر حسابه على “انستجرام”، صورة لزوجته برفقة طفلتهما. والتي كشفت جانباً من ملامح الطفلة لأول مرة.

وظهرت رهف القنون في الصورة وهي تستلقي بجانب ابنتها أثناء نومها على السرير، وتضع يدها عليها، وأرفقها لوفولو راندي بتعليق قال فيه. ” أحب ضوءك، أحب ضعفك وشعورك بالأمان، خاصة أنك لم تكوني كذلك في الماضي”.

وتابع راندي: “أنت الزهرة التي يجب أن أحميها وأبقيها على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب ألا تموت بعد، لقد كنتي أكثر من مجرد صديقة، نحن عائلة”.

واستطرد: “أنا أعلو بك وأنتي ترتفعين بي، لنحول هذه الحياة كلها، يمكنك الوثوق بي، يمكنني رفع الوزن عن كاهلك، تخزين الألم داخلي نيابةً عنك”.

وعبر راندي عن فخره بكسب ابنته لون بشرته وكتب: “كأنهم لا يعرفون أن الله أرسلك لي، أسترق النظرات لك وأشكر الله أنه رسمك هكذا. طفل أسود جميل”.

بدورها ردت رهف القنون على كلام زوجها وكتبت باللغة الفرنسية: “أحبك أكثر من كل شيء”.

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول الصورة، فمنهم من لفت نظره شبه الطفلة بوالدها وعدم اكتسابها أي ملامح من والدتها. ومنهم من لاحظ الوشم الكبير على يد رهف القنون على شكل بومة، وتساءلوا عن معناه وما إذا كان يحمل رسالةً معينة، أو يعني لها شيئاً خاصاً.

النساء اللائي غادرن الإسلام

وكانت رهف القنون قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام بعدما انتقلت من تحدي عادات وتقاليد بلادها، إلى تحدي الدين الإسلامي وأعلنت ارتدادها عنه. كما وجهت انتقادات حادة لفرض الإسلام الحجاب على المرأة.

وشاركت رهف عبر تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) عبر وسم “WomenLeavingIslam” وهو يعني بالعربية “النساء اللائي غادرن الإسلام”.

واعتبر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذلك إعلان صريح من رهف القنون عن ارتدادها عن الإسلام.

كما وجهت رهف القنون انتقادات حادة للحجاب وفرضه على المرأة في الدين الإسلامي، وتساءلت “كيف يمكن للحجاب أن يكون اختياريا إذا كنت ستعاقبين بحال عدم ارتدائه؟”.

How is hijab a choice if you will be punished if you take it off? Millions of women and girls are forced to wear hijab.

My body, my choice!#WomenLeavingIslam #FromHijabToFreedom #NoHijabDay #FreeFromHijab

