رهف القنون تثير غضب السعوديين من جديد بعد صورة خاصة وهي نائمة مع طفلتها!

أثارت السعودية الهاربة، رهف القنون، مجدداً غضب السعوديين بالصور الخاصة التي نشرتها مع طفلتها بعد عودتها إلى زوجها على إثر الخلاف الاخير بينهما.

رهف القنون على السرير مع ابنتها

ونشر زوج رهف القنون، الكونغولي لوفولو راندي عبر حسابه على “انستجرام”، صورة لزوجته برفقة طفلتهما. والتي كشفت جانباً من ملامح الطفلة لأول مرة.

وظهرت رهف القنون في الصورة وهي تستلقي بجانب ابنتها أثناء نومها على السرير، وتضع يدها عليها، وأرفقها لوفولو راندي بتعليق قال فيه. ” أحب ضوءك، أحب ضعفك وشعورك بالأمان، خاصة أنك لم تكوني كذلك في الماضي”.

وتابع راندي: “أنت الزهرة التي يجب أن أحميها وأبقيها على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب ألا تموت بعد، لقد كنتي أكثر من مجرد صديقة، نحن عائلة”.

طفل أسود جميل

واستطرد: “أنا أعلو بك وأنتي ترتفعين بي، لنحول هذه الحياة كلها، يمكنك الوثوق بي، يمكنني رفع الوزن عن كاهلك، تخزين الألم داخلي نيابةً عنك”.

وعبر راندي عن فخره بكسب ابنته لون بشرته وكتب: “كأنهم لا يعرفون أن الله أرسلك لي، أسترق النظرات لك وأشكر الله أنه رسمك هكذا. طفل أسود جميل”.

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رهف القنون ترد على زوجها

بدورها ردت رهف القنون على كلام زوجها وكتبت باللغة الفرنسية: “أحبك أكثر من كل شيء”.

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول الصورة، فمنهم من لفت نظره شبه الطفلة بوالدها وعدم اكتسابها أي ملامح من والدتها. ومنهم من لاحظ الوشم الكبير على يد رهف القنون على شكل بومة، وتساءلوا عن معناه وما إذا كان يحمل رسالةً معينة، أو يعني لها شيئاً خاصاً.

النساء اللائي غادرن الإسلام

وكانت رهف القنون قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام بعدما انتقلت من تحدي عادات وتقاليد بلادها، إلى تحدي الدين الإسلامي وأعلنت ارتدادها عنه. كما وجهت انتقادات حادة لفرض الإسلام الحجاب على المرأة.

وشاركت رهف عبر تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) عبر وسم “WomenLeavingIslam” وهو يعني بالعربية “النساء اللائي غادرن الإسلام”.

واعتبر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذلك إعلان صريح من رهف القنون عن ارتدادها عن الإسلام.

كما وجهت رهف القنون انتقادات حادة للحجاب وفرضه على المرأة في الدين الإسلامي، وتساءلت “كيف يمكن للحجاب أن يكون اختياريا إذا كنت ستعاقبين بحال عدم ارتدائه؟”.

How is hijab a choice if you will be punished if you take it off? Millions of women and girls are forced to wear hijab. My body, my choice!#WomenLeavingIslam #FromHijabToFreedom #NoHijabDay #FreeFromHijab — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) February 1, 2021

وتابعت رهف: “تجبر ملايين النساء والبنات على ارتداء الحجاب، جسدي خياري”، وأرفقت تغريدتها بأوسمة “من الحجاب للحرية” و”يوم اللا حجاب” و”حرة من الحجاب”.

لست عورة

وفي 18 يناير الماضي، نشرت رهف القنون صورة جريئة عبر “تويتر”، علقت عليها: “أنا لست عورة، وجهي ليس عورة، جسدي ليس عورة، أنا امرأة”.

وذيلت رهف القنون تعليقها بهاشتاج #لست_عورة.

ودخلت رهف القنون في نقاش حاد مع المغردين الذين هاجموها وذكروها بأن الإسلام أمر المرأة بالستر.

فما كان من رهف القنون إلا أن تُصعد تحديها، وتكتب: “القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين”.

القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 18, 2021

كما ردت رهف القنون حينها على مغرد آخر قائلة: “ألست ذكياً كفاية لتدرك أنني لم أنشأ في بيت مسيحي أو يهودي! أنا أشارك تجربتي فقط، لا أحد يستهدف دينك”.

Aren’t you smart enough to realize that I didn’t grow up in a Christian/Jewish house? I only share my experience… nobody targets your religion 🙂 — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 18, 2021

رهف القنون تعود إلى زوجها

وكانت رهف قد أعلنت عودتها رسمياً إلى زوجها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، وذلك بعد إعلانها إنفصالهما قبل أسابيع.

ونشرت رهف صورة عبر “انستغرام” يظهر بها راندي وهو يحمل ابنتهما “بانا”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء”

سبب انفصال رهف

وقبل أسابيع، فاجأت رهف متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة.

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

وتابعت “القنون”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

زوج القنون يتوعدها

وفي أول رد فعل من زوج رهف بعدما أعلنت انفصالها عنه، أكّد الكونغولي لوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت. مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.حسبما قال

وتوعد “أندي” رهف، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف على موقع “إنستغرام”: “لم نعد أنا ورھف سویًا.. لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن”.

من هي رهف القنون؟

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي تُرید.

كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یُفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

أسباب هروب رهف القانون

وبعد هروبها من بلدها السعودية ولجوها إلى كندا في كانون الثاني/ يناير 2019 تحدثت رهف إلى وسائل الإعلام عن أسباب هروبها. وظروفها الاجتماعية والعائلية في المملكة ومعاناتها جراء “الاضطهاد” والضغط الذي كان يمارس عليها.

وفي لقاء أجرته معها مع شبكة “سي بي سي” الكندية، قالت إن عائلتها حبستها 6 أشهر لأنها قصت شعرها لأن ذلك يعتبر “تشبها بالرجال ومحرم في الإسلام”.

وأوضحت الفتاة السعودية أنها كانت تتعرض للعنف والضرب وخاصة من قبل أمها وأخيها، و”أحيانا كنت أصاب وأنزف دما”.

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