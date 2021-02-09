تصريحات وزير خارجية قطر تلقى تفاعلاً واسعاً بعد لقائه ميشال عون.. ماذا قال عن لبنان؟

أثارت تصريحات وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تفاعلاً واسعاً بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون. معرباً عن استعداد بلاده لتسهيل الحوارات من أجل ولادة حكومة لبنانية جديدة.

وقال وزير خارجية قطر عقب لقائه عون في قصر بعبدا ببيروت إن الدوحة ليس لديها أي نوايا لنسف المبادرة الفرنسية المتعلقة بهذا الشأن.

كما تابع الوزير القطري في حديثه : “لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية، بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة اللبنانية”.

تشكيل الحكومة شأن لبناني داخلي

وزاد: “تشكيل الحكومة شأن لبناني داخلي، وقطر علاقاتها جيدة مع جميع الجهات المعنية، ومستعدة دائمًا لتسهيل أية حوارات. للمساعدة في ولادة حكومة في لبنان”.

كما أضاف وزير خارجية قطر: “لا مبادرة حالية لدعوة السياسيين اللبنانيين إلى الدوحة، ونتمنى أن يخرج الحلّ من بيروت”. داعيا الأطراف اللبنانية إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت لتحقيق مصلحة الشعب.

زيارة سريعة إلى لبنان

وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن وصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية مدتها يوم واحد.

وسيلتقي وزير الخارجية القطري بالرؤساء الثلاثة لكل من الدولة ومجلس النواب والحكومة اللبنانية، من أجل بحث آخر التطورات. في الشأن المحلي والإقليمي.

تصريحات أبو الدبلوماسية القطرية أثارت تفاعلاً واسعاً

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الوزير القطري تجاه الملف اللبناني.

وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم”، إن تصريحات وزير خارجيتنا .. عجبتني، لا نتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، قريبون من كل اللبنانيين. نريد تقريب وجهات النظر بين كل اللبنانيين”

تصريحات وزير خارجيتنا .. عجبتني ..

-لانتدخل في الشأن اللبناني الداخلي

-قريبون من كل اللبنانيين

-نريد تقريب وجهات النظر بين كل اللبنانين

لم يتهم حزب .. ولم يشيطن طائفه

ولم يطالب اي جهه بتغير سلوكها

ولم يطالب بإزاحة اي مكون سياسي

بإمانه .. يروق لي هذا الاسلوب

قريب من الجميع .. — بوغانم (@abughanim73) February 9, 2021

وتابع بوغانم : “لم يتهم حزب .. ولم يشيطن طائفة، ولم يطالب أي جهة بتغير سلوكها، ولم يطالب بإزاحة أي مكون سياسي، بأمانة. يروق لي هذا الأسلوب، قريب من الجميع”.

فيما قال مغرد اخر إن لبنان ” ما فيهم فايدة والبعد عنهم غنيمة اذا حاولت تصلح قالوا أنهم مع حزب الله واذا بغيت توفق قالوا أنهم مع الحزب العلتاني. والحريري حاط نفسه سعودي وان الجميع ضده .. قد لا اكون افهم بالسياسه لكني افهم في سياسة لبنان. بياخذون فلوس الوعود وبيرجعون لطير يلي، خلوهم بحالهم وبعدوا عنهم”.

لبنان ما فيهم فايده والبعد عنهم غنيمه اذا حاولت تصلح قالوا انهم مع حزب الله واذا بغيت توفق قالوا انهم مع الحزب العلتاني والحريري حاط نفسه سعودي وان الجميع ضده .. قد لا اكون افهم بالسياسه لكني افهم في سياسة لبنان بياخذون فلوس الوعود وبيرجعون لطير يلي .. خلوهم بحالهم وبعدوا عنهم — ☺️ انا هنا 😊 (@ShooqnShooqna) February 9, 2021

كما توالت ردود وتعليقات المغردين على تصريحات وزير خارجية قطر وقال احدهم. :” قطر دولة عربية شقيقة وتربطنا بها علاقة متينة وهي داعمة للسلام في لبنان. وهي التي وقفت إلى جانب لبنان في حرب تموز ٢٠٠٦ وفي اتفاق الدوحة ٢٠٠٨ الذي جنّب لبنان حرباً أهلية. وهي التي قدمت مساعدات في كل الأزمات، وأي زعيم سياسي لبناني لا يغتنم هذه العلاقة وبتطورها فهو فاشل”.

#قطر دولة عربية شقيقة وتربطنا بها علاقة متينة وهي داعمة للسلام في لبنان وهي التي وقفت الى جانب لبنان في حرب تموز ٢٠٠٦ وفي اتفاق الدوحة ٢٠٠٨ الذي جنب #لبنان حرب اهلية وهي التي قدمت مساعدات في كل الازمات ..

واي زعيم سياسي لبناني لا يغتنم هذه العلاقة وبتطورها فهو فاشل. — Ali Morad (@AliHMoradLeb) February 9, 2021

فيما ذهب مغرد آخر لتشبيه السياسة القطرية تجاه الملف اللبناني بالسياسة العمانية بشكل عام. وقال في إضافته حول الموضوع: ” سياسة عمان الحبيبة قديمة بالحياد الايجابي، وهي المدرسة العربية في ذلك النهج”.

سياسة عمان 🇴🇲 الحبيبة قديمة بالحياد الأيجابي

وهي المدرسة العربية في ذالك النهج،

الصين واليمن تاريخيا ، فالحكام العقلاء يحافظون على دولهم وشعوبهم ، فصناعة اعداء ليست من السياسات الحديثة والناضجة، وأوربا وامريكا مثالا حياً لذالك — سياسه عربية (@SyasaArabiya) February 9, 2021

كما تابع: “الصين واليمن تاريخيا، فالحكام العقلاء يحافظون على دولهم وشعوبهم، فصناعة أعداء ليست من السياسات الحديثة والناضجة، وأوروبا وأمريكا مثالا حياً لذلك”.

مبادرة ماكرون

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرة عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس. من العام الماضي 2020، نصت على تشكيل حكومة لبنانية من مستقلين غير محزبين، من أجل عمل إصلاحات إدارية ومصرفية في البلد المنهار.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب. بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطابا سياسيا حادا. في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.

كما شهدت البلاد موجات احتجاجات عارمة خلال الأعوام 2019، و2020، تخللها أعمال عنف عديدة، تحت شعار “كلهن يعني كلهن”. الذي رفعه اللبنانيون مطالبين بإسقاط كل وجوه النظام اللبناني الحالي، وخلق حالة سياسية بمكونات وطنية جديدة، قادرة على قيادة البلاد نحو الخروج من الأزمات التي تعصف به.

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