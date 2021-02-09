الزمالك المصري يطالب بتأجيل مباراته أمام حرس الحدود في كأس مصر والسبب ؟!

لم يتمالك فريق الزمالك المصري نفسه نتيجة ضغط المباريات وزحمتها الشديدة في كافة المنافسات التي يخوضها الفريق خلال الموسم الجاري، ليطالب المدرب وإدارته الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراته المقبلة أمام المنافس حرس الحدود في بطولة كأس مصر.

وكشف المدرب في فريق الزمالك المصري مدحت عبد الهادي في حوار صحفي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت المصرية”، أن إدارة فريق الزمالك المصري ستقدم في الأيام القادمة طلباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تأجيل مباراته أمام فريق حرس الحدود في كأس مصر.

وبين المدرب عبد الهادي، أنه بسبب الضغوطات التي يتعرض لها الفريق بكثرة عدد المباريات التي يخوضها خلال الموسم الجاري في كافة المسابقات، وكذلك استعدادًا للمباراة القوية أمام فريق المولودية الجزائري في الثاني عشر من شهر فبراير الحالي.

وكذلك خوضه مباراة أمام فريق الإسماعيلي المصري في يوم السابع عشر من الشهر الجاري، ومباراة حرس الحدود في كأس مصر في يوم 20 من الشهر، ليغادر بعد ذلك في نفس اليوم من أجل خوض مباراة مهمة أمام نظيره السنغالي تونخيث في ال 23 من الشهر ذاته.

الفوز على الاتحاد السكندري

وقد حقق فريق الزمالك المصري فوزاً مهماً له في الدوري المصري الممتاز على حساب فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الأسبوع ال 12 من مواجهات الدوري.

وشهدت المباراة المنافسة الشديدة والاستحواذ بين كلا الفريقين مع بداية أحداث اللقاء، مع المحاولات من كلا الفريقين لتسديد نحو الشباك دون جدوى.

إلى جانب إنقاذ حارس مرمى الاتحاد السكندري المصري محمد صبحي من أكثر من تسديدة قوية من نجوم فريق الزمالك المصري، لكن براعة الحارس تصدى لها وأبعدها عن مرمى شباكه في مجريات أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين المنافسين.

البطاقة الحمراء

وتعرض لاعب الوسط في فريق الزمالك المصري طارق حامد 29 عاماً لإصابة قوية بعد تدخل لاعب ساحل عاج رزاق سيسه الذي انتقل إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري قادماً من فريق الزمالك المصري على سبيل الإعارة في الدقيقة ال 24.

ليتلقى على إثرها من حكم المباراة بعد مراجعته تقنية الفار البطاقة الحمراء ويخرج بذلك من أرضية الملعب ليزداد بذلك الصعوبة على فريق الاتحاد السكندري الذي لعب ب 10 لاعبين.

ضربة الجزاء لزمالك البيضاوي

واحتسب حكم المباراة المصري “إبراهيم نور الدين” في الدقيقة ال 58 من مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين بعد عرقلة المدافع الجامايكي ” داميان لوي” في فريق الاتحاد السكندري لصالح الفريق المنافس الزمالك المصري.

لينجح لاعب الوسط “أحمد السيد زيزو” 25 عاماً من تسجيلها على يسار حارس المصري محمد صبحي، ليحرز هدف التقدم للزمالك البيضاوي.

وجاء الهدف الثاني لفريق الزمالك عن طريق هداف الفريق يوسف إبراهيم الملقب ” يوسف أوباما” في تسديد هدف النقاط الثلاثة الثمينة والمهمة له في الدوري المصري في الدقيقة ال 77 من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز فريق الزمالك بهدفين نظيفين دون رد.

عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري

وقد أشاد عميد الكرة المصرية أحمد حسن عبر تغريده له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” عمار حمدي لاعب مميز ويتمتع بمرونة تكتيكية على أعلى مستوى ويتمناه أي مدرب، وسكون له شأن كبير في المستقبل إن شاء الله”.

وقدم مدافع فريق الاتحاد السكندري أداءً مميزاً رغم خسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين نظيفين، لكن اللاعب قام بمستواه الرائع في الدور الدفاعي والتصدي إلى العديد من الهجمات القاتلة على شباك حارس مرمى فريقه محمد صبحي طيلة المباراة.

تجديد عقد الإعارة

وقد أعلن رئيس الاتحاد السكندري محمد مصليحى، أن هناك مخطط من إدارة النادي من أجل تمديد عقد كلا اللاعبين عمار حمدي ورزاق سيسه للاستفادة من خدمات اللاعبين خلال المواسم المقبلة، معتقداً أن إدارة الزمالك المصري لن توافق على تمديد إعارة رزاق سيسه القادم من فريق الزمالك المصري”.

لقطات من مباراة فريقنا أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. 📸#عشرين_في_الجنة ⚫🏹 pic.twitter.com/wI3AkaiFw2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 7, 2021

وأضاف مصيلحى في حديث له عبر إذاعة “سبورت أف أم” المصرية، أن إدارة الفريق تسعى إلى تمديد عقد الإعارة للمدافع عمار حمدي لسنة قادمة بعد صفقة الإعارة لمدة موسمين قادماً من فريق الأهلي المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 26 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين دون رد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني الموجلة مباراته نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة، فيما يحتل في المركز الثالث فريق المصري البورسعيدي برصيد20نقطة.

أمام في المركز الرابع فيأتي فريق الجونة برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق المصري في ترتيب الدوري المصري.

وفي المركز الخامس يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه الجونة المصري، ويأتي فريق إنبي في المركز السادس برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز.

وفي المركز السابع يحتل فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 16 نقطة الذي المتراجع في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتساوى معه في نفس النقاط فريق سموحة المصري الذي يحتل المركز الثامن من التريب.

أمام في المركز التاسع فيحتل فريق غزل المحلة برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن فريقا سموحة وسيراميكا في ترتيب الدوري، وفي المركز العاشر فيأتي فريق مصر المقاصة متساوياً بعدد النقاط مع فريق غزل المحلة في جدول الترتيب الدوري الممتاز.

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