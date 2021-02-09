أب سعودي يتحرش بابنته
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أب سعودي يتحرش بابنته ويثير ضجة واسعة .. والصدمة ما فعلته الشرطة معه!

كتب وطن
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تفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أب سعودي اتهمته ابنته بأنه يتحرش بها، طالبت بإنقاذها منه .

ساعدوا سارا من أبوها المتحرش

وتصدر هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش، التريند الأول في عبر تطبيق “تويتر”، وذلك بعدما كتبت. فتاة تدعى سارة أنها تتعرض للتحرش من والدها.

وقالت سارة في سلسلة تغريدات: “أرجوكم ساعدوني، والدي يتحرش بي جنسياً وبلغت عنه، ولا أعلم ماحدث، وخرج بكفالة وعاد لنا”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “أمانة من ترى التغريدة وتستطيع مساعدتي فلتأتي، الشرطة قالت إننا يجب أن نتكفل به بعدما وجدوه. في حالة صرع عند السوبرماركت وقاموا بإعطائه المهدئات”.

الشرطة استغفلتني

وتابعت سارة: “استيقظت من النوم ووجدته في المنزل عاد بعدما قمت بتقديم بلاغ ضده بتهمة التحرش الجنسي، لا أعلم ماذا أفعل؟. هل من المعقول أن يتم إغلاق بلاغي وحقي سيضيع وسيعود ليتحرش بي مرة أخرى؟”.

وردت سارة على سؤال بعض المغردين حول البلاغ، وقالت: “بلغت واستدعوني لأوقع وأكتب ما حدث معي لكنهم خدعوني. ولا أعلم ما إذا كان الموضوع يطول أو لا، ولكنه أمر مهم، ومن المفروض أن يكون في يوم وليلة”.

وتابعت: “لا أعلم ماذا ينتظرون، هل ينتظرون أن يغتصبني أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني”.

وعلى الرغم من اختفاء حساب “سارة” على “تويتر” بشكل غامض دون سابق إنذار، إلا أن مغردين أطلقوا هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش. لمحاولة الوصول إليها ومساعدتها في حال كانت صادقة فيما تقوله.

مغردون يطالبون بحماية سارة

وجاء في أحد التعليقات: “أبوها! أكثر شيء بشع في الحياة يارب تكون بخير”.

وتساءل آخر: “متى سيتم التعامل مع حالات العنف والتحرش والاعتداءات الأسرية بشكل صارم؟ متى راح نتخلص من الإجراء المعتاد. بتوقيع المعتدي على تعهد؟ إذا صلة القرابة وحرمانيتها ما وقفته فهل يا لمسؤول الواعي المحترم توقيع بيردعه؟”.

ونوهت أخرى إلى تزايد تريندات السعوديات حول التحرش، وكتبت: “يالله كل يوم ترند تحرش، الله يبيدكم يالمتحرشين ونفتك”.

وهاجم مغرد الأب بقوله: “طبعا أب بالاسم فقط ، ولا هذا المريض مستحيل يكون أب، الأبوة حنان وعطف ومشاعر دفء. الله يكون بعونك يا سارة أنتي وكل من يتعرض لهالشيء”.

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وأشار مغرد باسم سلطان إلى أهمية الأخصائي النفسي والاجتماعي في المجتمع، وكتب: “أي مجتمع يُهمّش دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي. ولا يجعل لهم أماكن في كل الوزارات والمؤسسات ويُمجّد فقط الطبيب والمهندس والضابط سيجد مثل هذه القضايا بكثرة تنتشر في مجتمعه”.

وكتبت مغردة باسم ريناد: “لمن يقولوا أن الأب هو السند، شاهدوا ماذا فعل بابنته، وفي النهاية يا بنات شهادتك ووظيفتك هي سندك”.

وعلقت أخرى: “الرسول استوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيراً ثلاث مرات ومع الأسف كل يوم قضيه قتل واغتصاب. وعنف وتحرش كلها موجهة للنساء ومن أقرب الناس لها بعد “.

ووجدت مغردة باسم إيلاف فرصة للرد على من يدعي أن التحرش بالمرأة له علاقه بملابسها، وكتبت: “يالله عالم غريب وربي، حتى الأب. أصبح يتحرش، ليس لهذه الدرجة، أقسم أن الجميع أصبح يخاف من أي صلة قرابة، وتقولون تستروا وتحكمون أن التحرش بسبب اللبس، وشاهدوا ياعالم ”.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، أو مركز بلاغات العنف الأسري، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع. ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متحرش الخفجي

وتأتي قصة سارة بعد يومين فقط من إعلان السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي في عقده الثالث من العمر، تباهى بتحرشه. بطفلة من خلال تصوير مقطع فيديو يوثق. جريمته ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية عرفت إعلامياً بـ”متحرش الخفجي”.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، حول الواقعة، وقال إنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص. يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر. بالإضافة لتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى. منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استطاعت الجهات الأمنية تحديد هوية المجرم والقبض عليه.

واتضح أنه شخص في العقد الثالث من عمره، وتم إيقافه تمهيداً لعرضه على المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة تفاعلاً كبيراً مع القضية.

حيث أعرب المغردون عن بالغ غضبهم من هذه “الوقاحة” التي مارسها ذلك الشاب بنشره على الملأ تحرشه بالطفلة. ودشن المغردون وسماً بعنوان ” يوسف_متحرش_الخفجي”، غردوا خلاله بتغريدات غاضبة ومطالبة بإنزال العقوبة المشددة بحق المتحرش.

قانون مكافحة التحرش

الجدير بالذكر أن عقوبة لا تزيد عن السجن لمدة سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك بحسب المادة السادسة من قانون مكافحة جريمة التحرش.

وبحسب القانون السعودي “تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العودة، أو باقتران الجريمة بأي مما يأتي بكون المجني عليه طفلًا، أو كون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتشهد المملكة بين الحين والآخر أحداثاً وجرائم يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك على إثر ذلك السلطات وتقوم باتخاذ الإجراءات. القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

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