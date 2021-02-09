تفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أب سعودي اتهمته ابنته بأنه يتحرش بها، طالبت بإنقاذها منه .

ساعدوا سارا من أبوها المتحرش

وتصدر هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش، التريند الأول في السعودية عبر تطبيق “تويتر”، وذلك بعدما كتبت. فتاة تدعى سارة أنها تتعرض للتحرش من والدها.

وقالت سارة في سلسلة تغريدات: “أرجوكم ساعدوني، والدي يتحرش بي جنسياً وبلغت عنه، ولا أعلم ماحدث، وخرج بكفالة وعاد لنا”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “أمانة من ترى التغريدة وتستطيع مساعدتي فلتأتي، الشرطة قالت إننا يجب أن نتكفل به بعدما وجدوه. في حالة صرع عند السوبرماركت وقاموا بإعطائه المهدئات”.

الشرطة استغفلتني

وتابعت سارة: “استيقظت من النوم ووجدته في المنزل عاد بعدما قمت بتقديم بلاغ ضده بتهمة التحرش الجنسي، لا أعلم ماذا أفعل؟. هل من المعقول أن يتم إغلاق بلاغي وحقي سيضيع وسيعود ليتحرش بي مرة أخرى؟”.

وردت سارة على سؤال بعض المغردين حول البلاغ، وقالت: “بلغت واستدعوني لأوقع وأكتب ما حدث معي لكنهم خدعوني. ولا أعلم ما إذا كان الموضوع يطول أو لا، ولكنه أمر مهم، ومن المفروض أن يكون في يوم وليلة”.

وتابعت: “لا أعلم ماذا ينتظرون، هل ينتظرون أن يغتصبني أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني”.

وعلى الرغم من اختفاء حساب “سارة” على “تويتر” بشكل غامض دون سابق إنذار، إلا أن مغردين أطلقوا هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش. لمحاولة الوصول إليها ومساعدتها في حال كانت صادقة فيما تقوله.

Tweets by iiV3Y9uOk1JKkrD

مغردون يطالبون بحماية سارة

وجاء في أحد التعليقات: “أبوها! أكثر شيء بشع في الحياة يارب تكون بخير”.

ابوها !! اكثر شيء بشع في الحياة يارب تكون بخير #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش — ᴮᴱ نوجي 🐿 (@nerjhop_) February 9, 2021

وتساءل آخر: “متى سيتم التعامل مع حالات العنف والتحرش والاعتداءات الأسرية بشكل صارم؟ متى راح نتخلص من الإجراء المعتاد. بتوقيع المعتدي على تعهد؟ إذا صلة القرابة وحرمانيتها ما وقفته فهل يا لمسؤول الواعي المحترم توقيع بيردعه؟”.

متى راح يتم التعامل مع حالات العنف والتحرش والاعتداءات الأسرية بشكل صارم ؟ متى راح نتخلص من الاجراء المعتاد بتوقيع المعتدي على تعهد ؟ إذا صلة القرابة وحرمانيتها م وقفته فهل يا المسؤول الواعي المحترم توقيع بيردعه ؟ #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش — ♡ (@itskperson) February 9, 2021

ونوهت أخرى إلى تزايد تريندات السعوديات حول التحرش، وكتبت: “يالله كل يوم ترند تحرش، الله يبيدكم يالمتحرشين ونفتك”.

يالله كليوم ترند تحرش الله يبيدكم يالمتحرشين ونفتك #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش — ♌︎ (@ewkli) February 9, 2021

وهاجم مغرد الأب بقوله: “طبعا أب بالاسم فقط ، ولا هذا المريض مستحيل يكون أب، الأبوة حنان وعطف ومشاعر دفء. الله يكون بعونك يا سارة أنتي وكل من يتعرض لهالشيء”.

#ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش

طبعا اب بالاسم فقط والا هالمريض مستحيل يكون اب

الابوه حنان وعطف ومشاعر دفء

الله يكون بعونك يا ساره انتي وكل من يتعرض لهالشيء — Msfer (@m_s_f55) February 9, 2021

وأشار مغرد باسم سلطان إلى أهمية الأخصائي النفسي والاجتماعي في المجتمع، وكتب: “أي مجتمع يُهمّش دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي. ولا يجعل لهم أماكن في كل الوزارات والمؤسسات ويُمجّد فقط الطبيب والمهندس والضابط سيجد مثل هذه القضايا بكثرة تنتشر في مجتمعه”.

اي مجتمع يُهمّش دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي ولا يجعل لهم اماكن في كل الوزارات والمؤسسات ويُمجّد فقط الطبيب والمهندس والضابط سيجد مثل هذه القضايا بكثرة تنتشر في مجتمعه #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش — أ.سلطان (@sm19sm9) February 9, 2021

وكتبت مغردة باسم ريناد: “لمن يقولوا أن الأب هو السند، شاهدوا ماذا فعل بابنته، وفي النهاية يا بنات شهادتك ووظيفتك هي سندك”.

وعلقت أخرى: “الرسول استوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيراً ثلاث مرات ومع الأسف كل يوم قضيه قتل واغتصاب. وعنف وتحرش كلها موجهة للنساء ومن أقرب الناس لها بعد “.

#ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش الرسول أستوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيراً ثلاث مرات ومع الأسف كل يوم قضيه قىَل واغىَصاب وعنف وىًحرش كلها موجهه للنساء ومن اقرب الناس لها بعد .. — 𝙉𝙚𝙣𝙚 𐤀 (@_lloveiu) February 9, 2021

ووجدت مغردة باسم إيلاف فرصة للرد على من يدعي أن التحرش بالمرأة له علاقه بملابسها، وكتبت: “يالله عالم غريب وربي، حتى الأب. أصبح يتحرش، ليس لهذه الدرجة، أقسم أن الجميع أصبح يخاف من أي صلة قرابة، وتقولون تستروا وتحكمون أن التحرش بسبب اللبس، وشاهدوا ياعالم أب يتحرش بابنته”.

#ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش

ياللهه عالممممم غريبب وربيي شذااا حتى الاب صار يتحرش مب لذيي الدرجه قسمممم الواحد صارر يخاف مننن اي صلة قرابهه تقولون تستروا وتحكمون ان التحرش بسبب اللبس وشوفو اب اب ياعالم يتحرش ببنته!!! — 𝐸𝑙𝑎𝑓 𝑘ℎ𝑎𝑙𝑒𝑑𓅓♥️ (@lxu26) February 9, 2021

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، أو مركز بلاغات العنف الأسري، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع. ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي قصة سارة بعد يومين فقط من إعلان السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي في عقده الثالث من العمر، تباهى بتحرشه. بطفلة من خلال تصوير مقطع فيديو يوثق. جريمته ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية عرفت إعلامياً بـ”متحرش الخفجي”.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، حول الواقعة، وقال إنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص. يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر. بالإضافة لتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى. منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استطاعت الجهات الأمنية تحديد هوية المجرم والقبض عليه.

واتضح أنه شخص في العقد الثالث من عمره، وتم إيقافه تمهيداً لعرضه على المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة تفاعلاً كبيراً مع القضية.

حيث أعرب المغردون عن بالغ غضبهم من هذه “الوقاحة” التي مارسها ذلك الشاب بنشره على الملأ تحرشه بالطفلة. ودشن المغردون وسماً بعنوان ” يوسف_متحرش_الخفجي”، غردوا خلاله بتغريدات غاضبة ومطالبة بإنزال العقوبة المشددة بحق المتحرش.

قانون مكافحة التحرش

الجدير بالذكر أن عقوبة التحرش في السعودية لا تزيد عن السجن لمدة سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك بحسب المادة السادسة من قانون مكافحة جريمة التحرش.

وبحسب القانون السعودي “تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العودة، أو باقتران الجريمة بأي مما يأتي بكون المجني عليه طفلًا، أو كون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتشهد المملكة بين الحين والآخر أحداثاً وجرائم يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك على إثر ذلك السلطات وتقوم باتخاذ الإجراءات. القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

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