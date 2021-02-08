اعتذر اللاعب القطري المعز علي 25 عاماً مهاجم فريق الدحيل، أمام جماهير الأهلي المصري خلال مواجهة فريقه. في دور الربع النهائي يوم الخميس الماضي، متراجعاً عن تصريحاته التي أثارت الجدل الواسع عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد توجه اللاعب بعد انتهاء المباراة صوب مدرجات جماهير الأهلي التي أقيمت على ملعب ” استاد المدينة التعليمية” الرياضية. قائلاً لعاشقه: ” أحترم بطل أفريقيا بشكل مبالغ فيه، ومنحه حجماً لا يستحقه”.

المعز علي مهاجم الدحيل يتوجه للجماهير بعد لقاء أولسان الكوري ويعتذر عن تصريحاته بعد لقاء الأهلي "تصريحاتي لم تفهم بشكل صحيح". pic.twitter.com/8JxwOtCyxf — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 7, 2021

لم تفهم بالشكل الدقيق

وأردف اللاعب المعز علي، ” مع الأسف تصريحاتي الأخيرة التي فهمت بشكل غير صحيح، فأنا لم أتحدث عن كيان. وجماهير الأهلي المصري، موضحاً كنت فقط أحدث عن المباراة نفسها، فقد سيطرنا على مجريات اللعب خاصة مع بداية الشوط الثاني من اللقاء مع فريق المنافس الأهلي المصري، وعموماً أعتذر للجميع”.

كما أضاف اللاعب ذو الأصل السوادني، قائلاً: ” ما في لاعب في الدنيا سيتحدث عن كيان أو جمهور، وأنا أتحدث عن. المباراة فأنتم إخواني وربعي، وأنا أسف لكم، “.

تصريح المعز علي

وقبيل انطلاق المباراة بين فريق الدحيل والأهلي قال المعز في تصريحات تلفزيونية له، ” إن فريقه أعطى المارد الأحمر. أكثر من قدره خلال اللقاء فازوا علينا بهدف بطريق الخطأ”.

لتلقى تلك التصريحات الاستهجان والغضب لدى عشاق وجماهير فريق الأهلي المصري ” القرن”، وكذلك نجوم الأهلي. السابقين من أبرزهم السيد معوض وحسام غالي.

الردود الغاضبة والنارية

كما غرد النجم المصري السابق في فريق الأهلي المصري حسام غالي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”. قائلاً: ” ما قاله المعز عن الأهلي لا يصح، فحجم الأهلي الطبيعي أن يواجه البايرن ميونيخ وأنت تشاهد أمام التلفاز”.

بينما قال المعلق الرياضي المصري بتغريده له على حسابه الشخصي أحمد صبري، قائلاً: ” المعز علي نجم الدحيل القطري. قالك الأهلي فريق ما يخوفيش، الأهلي الآن في النصف النهائي حالياً وأنت خارج البطولة”.

وكذلك قال نجم المصري أحمد الشوبير في فريق الأهلي والمنتخب المصري على تصريحات المعز علي مهاجم فريق الدحيل. القطري عقب تأهل فريق الأهلي المصري إلى النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

بقوله على قناة ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية: ” إن المعز علي يعاني منذ فترة طويلة من البعد عن مستواه. وملازم لدكة البدلاء في فريق الدحيل القطرية من بطولة أسيا مما أجبر الفريق على التعاقد مع مهاجم جديد، متمنياً له العودة سريعاً إلى مستواه السابق”.

رد قاسي من حسام غالي على المعز علي لاعب الدحيل: حجم الأهلي الطبيعي أن يواجه بايرن ميونخ وأن تشاهده أنت أمام التلفاز pic.twitter.com/sNHY4V2oNG — Btolat.com (@Btolat) February 5, 2021

أما النجم المصري السابق محمد فضل فقد اكتفى بتغريده له عبر حسابه، قائلاً: ” أقرأ تاريخ الأهلي قبل أن تتحدث. أولاً .. كلامك غير مقبول”.

كما أعاد النجم المصري المعتزل وأحد أساطير كرة القدم المصرية مع فريق الأهلي محمد أبو تريكة. الذي لم يعلق على تلك الحادثة التي أثارت الجدل الواسع لدى نجوم وعشاق وجماهير القلقة الحمراء الأهلي المصري التغريدة عقب تصريح المعز علي نجم الدحيل القطري.

خان التعبير في تصريحه

وغرد اللاعب القطري السابق ” أحمد لحدان المهندي ” عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير”. قائلاً: ” أولاً لا أحد يختلف على أخلاق المعز علي بالإضافة الى فنياته في الملعب”.

المعز علي – لاعب الدحيل: 🗣 "احترمنا الأهلي زيادة عن اللزوم وأعطيناهم أكبر من حجمهم". 😳#المونديال_مع_جولpic.twitter.com/InkjdNdWGc — جول مصر (@goaleg) February 4, 2021

كما أضاف المهندي، بأن التصريح للاعب “المعز علي” فاعتقد أنه خان التعبير ولا يقصد الاساءة للنادي الأهلي ولا جمهوره. فلا نعطي الموضوع أكبر من حجمه ونفسره بتفسيرات غير صحيحة، اللاعب يقصد طريقة اللعب أنها كانت متحفظة كثيراً”.

وقد خسر الفريق المستضيف الدحيل القطري أمام نظيره الضيف الأهلي المصري بهدف نظيف دون رد في افتتاح. دور الربع النهائي من كأس العالم للأندية 2020-2021م.

حسين الشحات

واستطاع فريق الأهلي المصري من ممارسة الضغط على لاعبي فريق المستضيف الدحيل القطري داخل مناطقه في أرضية. الملعب والتركيز على ضربات العمق على الأطراف والهجمات المرتدة.

لينجح فريق الأهلي ” القرن” المصري في إحراز هدف الفوز والتأهل على حساب الدحيل القطري في شباك حارس مرمى صالح زكريا. بواسطة اللاعب حسين الشحات بتسديدة قوية سددها في الدقيقة ال 30 اللاعب من خارج منطقة الجزاء على زاوية الجانب الأيسر للشباك المستضيف الدحيل القطري.

بينما حاول فريق الدحيل العودة إلى أجواء المباراة بعد تلقيه الهدف في شباك فريقه، رغم الأداء الرائع الذي لعبه الدحيل. طيلة المباراة، لكن لم دفاع فريق الأهلي المصري كان صلباً أماماً وكذلك حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي في التصدي لتلك المحاولات التي لم يكتب لها النجاح.

الهدف الثاني بكأس الأندية

ويعد هدف اللاعب المصري حسين الشحات، الهدف الثاني الذي يسجله في البطولة هذا العام 2020-2021. حيث سبق له تسجيل هدفه الأول في شباك العين الإماراتي، في أربع مباريات شارك فيها اللاعب في بطولة كأس العالم للأندية.

تذكر معنا هدف حسين الشحات في مرمى الدحيل 🔥🦅 هل يكررها نجم الأهلي؟ 🤔#المونديال_مع_جولpic.twitter.com/hEdLveYbes — جول مصر (@goaleg) February 8, 2021

وبتلك الأهداف ينضم اللاعب حسين الشحات إلى قائمة هدفي فريق الأهلي المصري التاريخية في كأس العالم للأندية. والتي تضم كلاً من: محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف، وعماد متعب ب 3 أهداف، والسيد حمدي بهدف وحيد، إلى جانب اللاعب الأنغولي “فلافيو أمادو” الذي سدد مع الأهلي 3 أهداف.

الدحيل القطري

وقد حقق فريق القطري الدحيل القطري الخاسر أمام حامل اللقب الأهلي المصري في افتتاح دور الربع النهائي. من كأس العالم للأندية بهدف نظيف دون رد.

من خلال الفوز على فريق “أولسان هيونداي” الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، ليحقق بتلك. النتيجة الدحيل القطري المركز الخامس من كأس العالم للأندية 2020-2021م.

بينما يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة من العيار الثقيل أمام بطل لقب دوري أبطال أوروبا السابق البافاري ” البايرن ميونيخ”. في مواجهة نارية تحمل المفاجأة والإثارة في دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية الذي تستضيفه دولة قطر.

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