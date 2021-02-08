بايرن ميونخ يهزم النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

في مواجهة صعبة على فريق الأهلي المصري أمام فريق البايرن ميونيخ حامل اللقب السابق لدوري أبطال أوروبا. استطاع فيها الفريق الألماني من هز شباك الأهلي بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وقد استبسل البطل الأفريقي وحامل اللقب السابق الأهلي المصري ” القرن”، في أداء رائع في مركزين وسط الميدان والدفاع. في التصدي لهجمات المكينة الألمانية البايرن ميونيخ ” البافاري”.

كما نجح في ذلك طيلة مجريات زمن المباراة قاطعاً الطريق أمام الفريق الألماني في كثير من المحاولات باتجاه مرمى. فريق الحارس المصري محمد الشناوي.

هدفي ليفاندوفسكي

وسجل اللاعب الهولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 32 عاماً مهاجم فريق البايرن ميونيخ ” البافاري” هدف التقدم. في الدقيقة ال 17 مع مجريات أحداث الشوط الأول

بتسديدة صاروخية من وسط زحمة مدافعين فريق الأهلي ومن خارج منطقة الجزاء لتعانق شباك حارس مرمى الأهلي المصري.

كما حاول فريق الأهلي بعد تلقيه الهدف من العودة إلى أجواء المباراة، من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة

لكن دفاع البايرن ميونيخ وقف كحائط السد أمام تلك الهجمات لتقليص هدف التعادل دون جدوى، لينتهي الشوط الأول. بين المنافسين بهدف نظيف دون رد.

مانويل نوير 🧤 🗯️ كنا نعلم قوة الأهلي، نحن نعلم أيضًا أنهم بايرن ميونخ القاهرة، كانت مباراة شاقة وكان يجب علينا احترامهم، هم أبطال إفريقيا pic.twitter.com/XgtulsaV7n — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 8, 2021

بينما عاود البافاري الألماني بعد الضغط الذي مارسه فريق الأهلي المصري على لاعبي فريق البايرن ميونيخ. في وسط الميدان ومنع من فتح مساحات للعب داخل أرضية الكرة المستديرة.

ليستفيد من خطأ عدم تمركز دفاع الأهلي المصري وعبر ركلة ركنية ثابتة، ليسجلها اللاعب ليفاندوسكي هدفه الثاني. في شباك الأهلي المصري في الدقيقة ال 85 من المباراة.

لينتهي قمة اللقاء بين بطل أوروبا ” البايرن ميونيخ” الذي نجح في تجاوز بطل القارة السمراء الأهلي المصري بهدفين. نظيفين ليتأهل بذلك إلى نهائي كأي العالم للأندية.

براعة الحارس الشناوي

كما قدم حارس فريق الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي 32 عاماً، بتقدم الأداء الرائع أمام فريق البايرن ميونيخ. من خلال التصدي إلى العديد من الكرات القاتلة في شباك فريقه الأهلي المصري طيلة زمن المباراة أمام هجوم الفريق البافاري ” البايرن ميونيخ”.

شكرا شناوي ياعظيم شكرا محمد هاني ، شكرا يا اهلي انا فخورة اني بشجعك بجد ❤️❤️💪#شكرا_رجال_الاهلي pic.twitter.com/WwyBlQZ6vj — Ď❤Ỗ🦅Ď❤Ã (@DodaMansour74) February 8, 2021

خروج علي معلول

وقد خرج لاعب الظهير الأيسر التونسي في فريق الأهلي المصري علي معلول بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب. في الدقيقة ال 24 من زمن مباراة الشوط الأول أمام فريق الألماني ” البايرن ميونيخ”.

كما تعد هذه المرة الأولى التي يواجه بها البطل الأفريقي المصري الأهلي المصري أمام بطل دوري أبطال أوروبا الألماني. البايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

شكرا 🔥🔥🔥 جمهور الاهلى يحيى اللاعبين عقب المباراه pic.twitter.com/g6TIQlPenu — Runway heart news (@HeartRunway) February 8, 2021

محمد أبو تريكة

وغرد نجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، قائلاً: ” احنا بنحب الأهلي، ولما بنخسر وده قليل الحمد الله. بنحبه أكثر وأكثر، على الحلوة والمرة معاه، في انتظار الميداية البرونزية يا أبطال”.

الرياضي أيمن جاده

كما قال المذيع الرياضي في قنوات شبكة ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” تحية للأهلي، لم يقصر وقدم مباراة رجولية أمام العملاق البافاري بطل أوروبا، تذكروا أن هذا الفريق سجل في مباراتين السنة الماضية في فريقا برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي”.

تريكة يحيي حسين الشحات وكهرباء بعد المباراة ❤️ #شكرا_رجال_الاهلي pic.twitter.com/o4facZQKtr — Magicano (@Magicanoo74) February 8, 2021

وأضاف جاده، ” فقد سجل الفريق البافاري الألماني 7 أهداف في مباراتين أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، فالخسارة. أمام هذا الفريق بهدفين مشرف لبطل أفريقيا”.

رجل المباراة

وقد توج برجل المباراة الهولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدفي الذي سجلهم اللاعب في شباك فريق الأهلي في دور النصف. النهائي في كأس العالم للأندية المقامة في دولة قطر

تشكيلة فريق الأهلي المصري

كما لعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي. “بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه الدحيل القطري بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول. ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي. أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ولعب المدرب الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ على تشكيلة أساسية في منافسة البطل. المصري السابق الأهلي، في مركز حراسة المرمى سيكون الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني لعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز. إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

في مركز خط الوسط لعب كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، جاء كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج. إلى جانب الألماني مولر.

والمواجهة القادمة أمام الفريق المنافس البايرن ميونيخ صعبة بالتأكيد لكننا نستطيع تحقيق الأفضل”.

الدحيل القطري

وقد حقق فريق القطري الدحيل القطري الخاسر أمام حامل اللقب الأهلي المصري في افتتاح دور الربع النهائي. من كأس العالم للأندية بهدف نظيف دون رد.

من خلال الفوز على فريق “أولسان هيونداي” الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، ليحقق بتلك النتيجة. الدحيل القطري المركز الخامس من كأس العالم للأندية 2020-2021م.

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