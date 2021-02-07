من أجل فتاتين! .. شاهد ماذا فعل شبان سعوديون ببعضهم البعض في “البوليفارد”

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق شجاراً جماعياً بين أربعة أشخاص في منطقة “البوليفارد” في مدينة الرياض بالسعودية الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

مشاجرة بوليفارد الرياض

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أربعة أشخاص سقطوا على الأرض، واستمروا بتبادل اللكمات العنيفة بينهم. فيما يحاول آخرون فصلهم عن بعضهم وإنهاء الشجار.

ويقول أحد المتشاجرين بينما يلكم وجه الآخر: “شفت كيف ألطم وجهك؟ شفت ولا ماشفت؟”.

وذكر مغردون أن الشجار اندلع بين الشباب الأربعة بعد محاولة بعضهم التعرف على فتاتين، واضطر رجال عاملون في “البوليفارد”. إلى التدخل لفض الشجار بصعوبة.

حالة غضب تسود مواقع التواصل

وتفاعل المغردون مع المشهد الذي أثار الغضب، وطالبوا بمحاسبة المتشاجرين للقضاء على هذه المظاهر التي تسيء إلى السعودية. وكتب مُغرد: “الله يعافينا مما ابتلاهم به، هذا ما سأقوله و أتمنى أن نرى عقوبة رادعه لمثل هذه المظاهر حتى لا تتكرر”.

الله يعافينا مما ابتلاهم به هذا اللي أقوله و أتمنى نشوف عقوبة رادعه لمثل هذه المظاهر حتى لا تتكرر https://t.co/YhE5FNDPJG — أنس (@Anas4x) February 6, 2021

واقتراح آخر التجنيد الإجباري للشباب السعودي ليصبحوا رجالاً، وكتب: “مافي حل لشبابنا الا التجنيد الاجباري وعند إكمال المدة يشارك. بالحد والجبهة للقتال لمدة مؤقتة لإثبات الفائدة منه، ونكسب جيل رجولي يحس بالمسؤولية، وإلا سنقضيها في معاكسة الفتيات”.

مافي حل لشبابنا الا التجنيد الاجباري وعند اكمال المدة يشارك بالحد والجبهة للقتال لمدة مؤقتة لإثبات الفائدة منه كذا حنقضي على السربته والسرابيت ونكسب جيل رجولي يحس بالمسؤولية https://t.co/Pw4g10HX9P — Mohmas 🇸🇦🇸🇦🇦🇪🇺🇸🇫🇷 (@mudiriana) February 7, 2021

وعلق آخر: مافعلوه إحراج لأنفسهم ولأصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم”.

سواد وجه للاشخاص واصدقائهم و عائلاتهم و اقاربهم https://t.co/KRxRbY1REs — A. (@i_mo67) February 7, 2021

وشبهتهم مغردة بالكلاب المسعورة، وكتبت: “فليوقف أحدكم هذه الكلاب المسعورة، تعبنا ونحن نشعر بالإحراج منهم”.

احد يوقف ذي الكلاب المسعوره تعبنا واحنا نتفشل🤢🤢🤢 https://t.co/439rZo74y7 — 🦋. (@iilxci0) February 7, 2021

وهاجمهم آخر قائلاً: “همج متخلفين عبيد لشهواتهم ولا يختلفون عن الحيوانات بشيء”.

همج متخلفين عبيد لشهواتهم مايفرقون عن الحيوانات بشي https://t.co/2y2mTP44lA — Saleh (@sKa_ooo) February 6, 2021

وانتقد مغرد من قام بتصوير المشاجرة، وقال: ” أجبن الرجال من يرى مشاجرة ويرفض فض إشتباكهم ويكتفي بالتصوير، ثقافة قذرة جداً. أنك تصور مشاجرة”.

أجبن الرجال من يرى مشاجره ويرفض فض إشتباكهم ويكتفي بالتصوير ..!!!

ثقافة قذرة جداً أنك تصور مشاجره

فك الرياجيل لايتذابحون يامال الشحم https://t.co/4byK7AlOOe — خالد البديع (@AL_BDAI3) February 6, 2021

بينما طالب آخرون بتغيير العاصمة إلى مدينة أخرى غير الرياض، فكتب أحدهم: ” أنا اتمنى الخبر تصير العاصمة ويحاولون يطورونها. أكثر ويلتفتون لها لأن والله اهل الرياض ما يشرفونا بين العرب”.

انا اتمنى الخبر تصير العاصمة ويحاولون يطورونها اكثر ويلتفتون لها لأن والله اهل الرياض ما يشرفونا بين العرب ، شفت كيف الطم وجهك؟ شفتتت ولا ماشفت؟😩😂 https://t.co/gVi3Bl7UsH — chica linda ♀ (@__81mx) February 6, 2021

ووافقه آخر الرأي، وقال: “اتمنى تغير العاصمة من الرياض الى جدة”.

اتمنى تغير العاصمة من الرياض الى جدة https://t.co/i3sLIzOtee — مشعل (@Miishz4) February 6, 2021

وكتبت مغردة ساخرة من وصف النساء بناقصات العقل: “كاملين العقل يتهاوشون على ناقصات العقل”.

كاملين العقل يتهاوشون على ناقصات العقل https://t.co/TkjpbmEbD8 — Lيaنh (@lyanna_mul) February 6, 2021

وهاجمهم آخر: “سوّد الله وجوهكم، هذا شي يستاهل تتشاجرون عليه! فشلتونا بكل مكان والله أنكم عار على الرجولة”.

سوّد الله وجيهكم هذا شي يستاهل تتهاوشون عليه!! فشلتونا بكل مكان والله انكم عار على الرجولة https://t.co/IsRuyi6WY2 — محمد (@iMoh_XW) February 6, 2021

منطقة “بوليفارد الرياض”

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المختصة، على الفيديو، تُعد منطقة “بوليفارد الرياض” ضمن “موسم الرياض”، وهي إحدى المناطق الرئيسة. في الموسم المخصصة للفعاليات وبأزياء تنكرية والدبابات والألعاب النارية.

وتعني كلمة بوليفارد الشارع العريض الواسع ذا الأشجار الكثيفة ويوجد في العالم أكثر من 100 شارع يطلق عليه بوليفارد.

ويضم بوليفارد الرياض الذي دشن عام 2016 العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تم استقطابها لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة. بالإضافة للنافورة الراقصة وعروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة.

وتجمع منطقة البوليفارد الترفيه الفني بأنواعه، حيث تضم أكبر مسرح بالوطن العربي ويتسع لـ22 ألف مقعد، بالإضافة لمسرح الفنان الراحل. أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف مقعد.

ويقع مشروع بوليفارد الرياض في حي حطين السكني (طريق الأمير تركي الأول؛ مخرج 2) وعلى بعد مسافة لا تذكر من مركز الملك عبدالله المالي.

ويعتبر مشروع “بوليفارد الرياض” بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقًا بخدمات خمس نجوم.

كما يحتوي بوليفارد الرياض على مساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية.

وسبق أن شهدت منطقة “البوليفارد” حادثة تحرش العام الماضي، أثارت غضباً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت حينها فتاة سعودية مقطع فيديو قالت خلاله إنها تعرضت لتحرش من قبل شابين، ودشّن مغرّدون هاشتاغ “#متحرش_البوليفارد”. تصدّر قائمة الترند في السعودية آنذاك.

وبحسب الفيديو المتداول حينها، فقد أقدمت الفتاة على تصوير الشابين، قائلةً: “لما يطلع وجهك ترند يا نكرة تعال تفلسف خايف من الكاميرا يا نكرة”.

مشاجرة عنيفة في مجمع يو ووك

وفي ديسمبر الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاجرة جماعية عنيفة بين عدد من الأشخاص. ورجال أمن مجمع “يو ووك” بالرياض أيضاً.

وظهر بالفيديو المتداول حينها عدة شباب ينهالون بالضرب على الحراسات الأمنية المدنية في مجمع “يو يووك”، وسط تضرر المجمع وتكسير. مرافقه بسبب عنف المشاجرة.

#هوشه_يو_ووك#سالفه_الهاشتاق صعد هاشتاق بقوه إلى الترند لقيام شخص مضاربه شاب متحرش …….

حاولت ابحث عن صوره الشاب ابو الثوب يلي حاط يده ع خصره لانو بينشهر وبقوه👌 pic.twitter.com/gXvL5I8Fzc — رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) December 30, 2020

هوشة يو ووك

وتصدر حينها هاشتاج #هوشه_يو_ووك التريند عبر “تويتر” في المملكة، وذكر المغردون أن سبب المشاجرة هو تحرش هؤلاء الشباب في بعض الفتيات.

وحين تدخل أحد رجال الأمن بالمجمع لحماية الفتاة، تفاجأ باعتداء الشباب عليه، واتسعت دائرة المشاجرة لتشمل أصدقاء الشاب. وباقي عناصر الحراسة المدنية.

واستنكر المغردون ماحدث في “يو ووك” وأبدوا استغرابهم من عدم حمل رجال الأمن أي نوع من الأسلحة لحمايتهم، خاصة أن هذه المشاجرات. تتكرر بشكل كبير في نفس المجمع، مطالبين بمعاقبة الشباب.

وأعلنت الجهات الأمنية في وقت لاحق، أنها ألقت القبض على أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، بعد بلاغ حول اعتداءهم. على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.

وذكر “سناب الداخلية” التابع لوزارة الداخلية السعودية، أن المشاجرة حدثت بعد منع المتهمين من الدخول إلى مجمع “يو ووك”. لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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