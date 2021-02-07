مدير الجزيرة أحمد اليافعي يبعث برسالة إلى محمود حسين بعد أن افرج السيسي عنه هذه تفاصيلها

بعث مدير قناة الجزيرة، أحمد اليافعي، رسالة إلى مراسل القناة في مصر محمود حسين، والذي أفرجت السلطات المصرية عنه أمس السبت. بعد اعتقال دام 4 سنوات إثر الأزمة الخليجية.

رسالة اليافعي إلى محمود حسين

وقال اليافعي في رسالته إلى محمود حسين بعد ساعات من إطلاق سراحه..:” في زحمة الأخبار القاسية التي تلف العالم، جاء نبأ الافراج عنك الليلة الماضية. ليكون من أجمل الاخبار التي وردتني، فالحمدلله أولاً والشكر له ثانياً ولكل من ساهم في حملة الافراد عنك.

وأضاف اليافعي في رسالته التي رصدتها “وطن”، ” أخي محمود.. تعود إلى بيتك وعائلتك مودعاً تجربة قاسية في تفاصيلها، وصعبة في سياقها. لكنها أظهرت صلابة معدنك وبريق جوهرك، وروحك الجميلة النابضة بكل قيم الشجاعة والوفاء لمهنة المتاعب والمصاعب.

وتابع مدير الجزيرة :” لقد شعرت بكل هذه القيم النبيلة في صوتك وثباتك وأنا أهاتفك البارحة، وشعرت بحجم الفرح والمساندة اللذين يحوطانك بين عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة، تعبيراً عن حبهم لك ودعمهم لرسالتك “.

واسهب قائلاً :” أجدها فرصة سانحة أزجي لك فيها، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن بقية زملائك في الجزيرة في الدوحة وفي المكاتب الخارجية. بالغ التقدير على صبرك والتمنيات بالشفاء العاجل من كل سوءٍ مر بك خلال هذه التجربة. وشكري لعائلتك وأصدقائك وزملائك وكل الجهات التي عملت- كل في مجاله- على احقاق الحق وانفاذ القانون”.

جمال ريان يعلق

ومن جانبه علق الاعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة جمال ريان على رسالة اليافعي قائلاً إنها رسالة تعكس مدى حرص إدارة القناة. على منتسبي الجزيرة، والوقوف الى جانبهم مهما كانت الظروف والتحديات التي قد تواجههم في عملهم.

وأضاف ريان :” هذا هو سبب فخر الانتماء الى هذا الصرح الإعلامي الكبير “.

هذه الرسالة من مدير قناة الجزيرة الاستاذ أحمد اليافعي الى الزميل محمود حسين ، تعكس مدى حرص ادارة القناة على منتسبي قناة الجزيرة ، والوقوف الى جانبهم مهما كانت الظروف والتحديات التي قد تواجههم في عملهم ، وهذا هو سبب فخر الانتماء الى هذا الصرح الإعلامي الكبير #الخليج #مصر #قطر pic.twitter.com/y76mFfilsV — جمال ريان (@jamalrayyan) February 7, 2021

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل صورا توثق لحظة الإفراج عن مراسل الجزيرة محمود حسين، من سجون السيسي بعد 4 سنوات قضاها. في الاعتقال التعسفي دون أن يقدم للمحاكمة.

مراسل الجزيرة محمود حسين

وظهر مراسل الجزيرة بأحد هذه الصور على باب القسم وهو يركب سيارة كانت في انتظاره، لتقله إلى منزله.

أول صورة للزميل #محمود_حسين منذ لحظات بعد الإفراج عنه. pic.twitter.com/B6dEbFcrpn — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) February 6, 2021

وأظهرت صورا أخرى حديثة الصحفي محمود حسين، وهو وسط جمع كبير من أهله الذين وقفوا لاستقباله.

الزميل العزيز #محمود_حسين حراً بعد أربع سنوات

أول صور بعد الافراج عنه من السجون المصرية قبل قليل pic.twitter.com/kDgeA7DnBj — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) February 6, 2021

حيث ظهر في أحضان والدته التي كانت أول من استقبلته وسط دموع الحاضرين، بسبب المشهد المؤثر.

قبل قليل | صور الزميل #محمود_حسين الصحفي بالجزيرة بعد الإفراج عنه بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال في #مصر pic.twitter.com/8F5Wet2OQk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2021

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات#محمود_حسين بين أهله أخيراً pic.twitter.com/zxmv1G4IY7 — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) February 6, 2021

ردود فعل واسعة

وتفاعل الناشطون بشكل كبير مع خبر الإفراج عن محمود حسين، ودشنوا وسما باسمه تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

خلال فترة اعتقاله التعسفي اصبح #محمود_حسين رمزا لحرية الصحافة في جميع انحاء العالم pic.twitter.com/GkcI8TrpUr — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) February 6, 2021

الإفراج عن #محمود_حسين الصحفي بالجزيرة الإخبارية المعتقل بلا محاكمة منذ ديسمبر 2016 في #مصر pic.twitter.com/eyL8RVW0sI — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) February 6, 2021

شكراً بايدن

وكتب مراسل الجزيرة باليمن وسلطنة عمان سمير النمري عبر الوسم:”شكراً_بايدن والحمدلله على السلامة زميلنا العزيز ”

بينما اعتبر مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن هذه الخطوة هي نتيجة للمصالحة في العلا.

افراج #مصر عن صحفي قناة #الجزيرة #محمود_حسين بعد 4 سنوات في الحجز متسق مع اجواء المصالحة التي جرت في #قمة_العلا pic.twitter.com/8d3wDU4ngT — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 6, 2021

وكتب ما نصه:”إفراج مصر عن صحفي قناة الجزيرة محمود_حسين، بعد 4 سنوات في الحجز متسق مع أجواء المصالحة التي جرت في قمة_العلا”

ودونت زميلة محمود حسين بالجزيرة وجد وقفي:”اولى أنفاس الحرية للزميل محمود_حسين. بوركت هذه اللحظات وبوركت لك ولعائلتك ولنا حريتك. الحمدلله”

اولى أنفاس الحرية للزميل #محمود_حسين …بوركت هذه اللحظات وبوركت لك ولعائلتك ولنا حريتك.

الحمدلله https://t.co/BFWGaH6Sk6 — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 6, 2021

اعتقال إبان أزمة حصار قطر

واعتقل محمود حسين، إبان الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر، بزعم نشره أخبار كاذبة.

ويشار إلى أنه تم الإفراج عن صحفي الجزيرة وفق تدابير احترازية بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

وتتضمن التدابير الاحترازية عادة مراقبة شرطية للشخص الذي يتم إخلاء سبيله.

الاعتقال قبل أشهر من أزمة الحصار

وألقي القبض على محمود حسين في كانون الأول/ ديسمبر 2016 في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر في عطلة. قادما من الدوحة حيث يعمل في قناة الجزيرة.

ويأتي إطلاق سراح حسين بعد أسبوعين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/ يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر. متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية.

واستؤنفت في 18 كانون الثاني/ يناير الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة.

عمرو أديب لمح لهذا

وقبل عدة أيام، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مقتطف من حلقة ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه. الإعلامي المصري عمرو أديب. عبر قناة “أم بي سي مصر”، ذُكر به اسم صحفي الجزيرة محمود حسين والمعتقل من قبل نظام السيسي منذ سنوات.

ويوضح المقطع حواراً قام به أديب مع الإعلامي والسياسي المصري معتز عبد الفتاح، والكاتب المقرب من النظام مصطفى بكري.

كما أظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) حديث عمرو أديب مع عبد الفتاح، حول الانتخابات الأمريكية. وفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. وعلاقة مصر بهذا الموضوع وملفها الحقوقي.

وقال عبد الفتاح خلال بداية المقطع: “أول دولة عربية رحبت بانتخاب بايدن هي مصر، وأنا جنبي في إسرائيل وليبيا والسودان. وعندي ملفات كثيرة، فأنا محتاج أكبر قدر ممكن من الحلفاء يكونوا معايا”.

كما تابع عبد الفتاح بحديثه: “مش عايز أخسر حد، مش على حساب حاجة”

ليعارضه عمرو أديب ويقول له:”وهل ستقول له أنا ملتزم بالدستور، وحيقلك إعمل لي دة وخرج لي دة”.

ليجيب معتز عبد الفتاح قائلاً: “ما أنا ليه ما ألتزمش بالدستور بجد، ليه أنا أعمل محمود حسين بتاع الجزيرة حاجة مهمة قوي، ليه أضر نفسي”.

ويشار إلى أن محمود حسين هو مراسل أخبار مصري كان يعمل لقناة الجزيرة، وجرى اعتقاله في العام 2016، في شهر ديسمبر تحديداً.

وذلك لعمله لصالح القناة القطرية، التي تتهمها مصر بأعمال تحريض ضد نظامها.

قائمة تحالف الصحافة الحرة

وحل اسم محمود حسين ثانيا ضمن قائمة “تحالف الصحافة الحرة” (one free press Coalition) لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. للحالات الصحفية الأكثر إلحاحا، وذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقاله.

كما أشار التحالف -الذي يسلط في كل شهر الضوء على أبرز 10 حالات لاستهداف للصحفيين في العالم- إلى أن محمود حسين قد أمضى 4 سنوات خلف القضبان. “وهي أطول فترة اعتقال قبل المحاكمة لأي صحفي مصري ينتظر جلسة استماع”، وفق التحالف.

وتحالف الصحافة الحرة هو مجموعة من المحررين والناشرين البارزين، الذين يستخدمون انتشارهم العالمي ومنصاتهم الاجتماعية لتسليط الضوء على الصحفيين. الذين يتعرضون للاستهداف في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر إطلاق سراح حسين منتصف 2019؛ لكن تم تمديد اعتقاله بشكل متكرر، في انسجام مع “سياسة الباب الدوار”. التي تنتهجها السلطات المصرية لإبقاء معارضيها رهن الاحتجاز.

كما تعرض محمود حسين على مدى نحو 4 أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي أشهرا عديدة محروما من الزيارات والمتابعة الطبية. حسب تقرير نشره موقع “الجزيرة نت”.

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