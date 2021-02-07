“متحرش الخفجي”.. سعودي يتحرش بطفلة ويفجر موجة غضب وهذا ما فعلته به الشرطة

قبضت السلطات السعودية على مواطن سعودي في عقده الثالث من العمر، تباهى بتحرشه بطفلة من خلال تصوير مقطع فيديو يوثق. جريمته ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، حول الواقعة.

وقال إنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر. بالإضافة لتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى. منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استطاعت الجهات الأمنية تحديد هوية المجرم والقبض عليه.

واتضح أنه شخص في العقد الثالث من عمره، وتم إيقافه تمهيداً لعرضه على المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة تفاعلاً كبيراً مع القضية.

يوسف متحرش الخفجي

حيث اعرب المغردون عن بالغ غضبهم من هذه “الوقاحة” التي مارسها ذلك الشاب بنشره على الملأ تحرشه بالطفلة

ودشن المغردون وسماً بعنوان ” يوسف_متحرش_الخفجي”، غردوا خلاله بتغريدات غاضبة ومطالبة بإنزال العقوبة المشددة بحق المتحرش.

الى جهنم و بئس المصير — A. Alduheilan (@AbdullahAlduhei) February 7, 2021

بيض الله وجه من مسكه هالمجرم🤢. — نَاليّ⚚ (@cl2ou) February 7, 2021

فيما اعتبر آخرون بأنه يجب أن يتم الستر على الرجل ومعاقبته ولكن دون فضحه.

وفي ذلك قول أحد المغردين: ” الله أمرنا بالستر لعله يكون ضحية اجتماعيه سببت له خلل في تصرفاته الارادية ولا يفقه ذلك الله يهديه ويصلحه”.

الله أمرنا بالستر

لعله يكون ضحيه اجتماعيه سببت له خلل في تصرفاته الايراديه

ولايفقه ذلك

الله يهديه ويصلحه — ((مواطن وطن)) عطالله بن رمضان الجميلي 0559535559 (@ZeNnjDf4idUEwx3) February 7, 2021

تحرش بطفل في مكة

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من حادثة مشابهة، حيث قبضت السلطات السعودية على مرتكب واقعة التحرش الجنسي بطفل قاصر. التي وقعت في منطقة مكة المكرمة غربي البلاد. وتم تداول مقطع فيديو لها.

وقالت الوزارة في بيان لها صدر الأسبوع الماضي، عبر تويتر، إنه تم الوصول إلى هوية مرتكب الواقعة والقبض عليه والبدء باتخاذ الإجراءات. القانونية ضده.

وتابعت: “اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية. تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ضجت بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل.

حيث يوثق المقطع تحرش شاب بطفل ويتحدث معه بألفاظ خادشة للحياء، الأمر الذي فجر موجة غضب ضده.

قانون مكافحة التحرش في السعودية

وبحسب المادة السادسة من قانون مكافحة جريمة التحرش في المملكة، تنص على “عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين.

وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وبحسب القانون السعودي “تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى. هاتين العقوبتين في حالة العود.

أو باقتران الجريمة بأي مما يأتي بكون المجني عليه طفلًا، أو كون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتشهد المملكة بين الحين والآخر أحداثاً وجرائم يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك على إثر ذلك السلطات وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

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