ما قصة تصفية شركات “محمد بن سعود بهوان” التي أثارت الجدل في سلطنة عمان؟

أصدرت وزارة التجارة والصناعة العمانية، توضيحاً حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء أعمال التصفية لعدد من الشركات. التابعة لمجموعة “محمد بن سعود بهوان”.

وقالت الوزارة خلال التوضيح الذي نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل، إنه “إشارة إلى ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. حول بدء أعمال التصفية لعدد من الشركات التابعة لمجموعة محمد بن سعود بهوان، تود الوزارة التوضيح.”

محمد بن سعود بهوان

وتابعت أنه بعد التواصل مع المعنيين بالمجموعة. توصلت إلى أن الشركات التي تم الإعلان عن بدء أعمال التصفية فيها والمسجلة. لدى أمانة السجل التجاري بالوزارة هي شركات تم تأسيسها في عام 2019.

#توضيح حول ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء أعمال التصفية لعدد من الشركات التابعة لمجموعة محمد بن سعود بهوان. pic.twitter.com/iC6NI7hxsN — وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – عُمان (@MOCIIP_OM) February 7, 2021

وتابعت الوزارة في توضيحها بأن هذه الشركات لم تقوم بمزاولة نشاطها التجاري منذ التأسيس حتى تاريخه.

وقد جاء الإعلان عن التصفية برغبة من المجموعة، وبناءً على المادة 40 من قانون الشركات التجارية المتعلق بإجراءات الحل والتصفية.

وعبرت الوزارة عن ترحيبها بأي أسئلة واستفسارات متعلقة بقانون الشركات التجارية بالسلطنة.

ردود العمانيين حول الموضوع

وتفاعل عديد من المغردين و النشطاء مع إعلان الوزارة العمانية وعلقوا بعديد من التعليقات حول الموضوع.

وقال أحد المعلقين على الأمر: “بمعنى أن الشركات كانت على الورق فقط والقرارات الأخيرة لوزارة العمل أجهضت الحلم المعتاد”.

بمعنى ان الشركات كانت على الورق فقط والقرارات الأخيرة لوزارة العمل أجهضت الحلم المعتاد. — البارسا 🇴🇲 (@Barca2011ms) February 7, 2021

فيما قال مغرد آخر: ” الحمد لله رب العالمين هذا خبر طيب الله يثبته فيه ريحة حياة المرحوم الشيخ سعود بهوان الله يرحمه ويغفر له. ويسكنه فسيح جناته”.

الحمد لله رب العالمين هذا خبر طيب الله يثبته فيه ريحة حياة المرحوم الشيخ سعود بهوان الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته — عبدالله الهديوي (@0KZZAAQehvEc8UM) February 7, 2021

وكتب أحد النشطاء: “هذه الخطوة، خطوة التصفية، هي خطوة في صالح الوزارة والشركات والتجارة بشكل عام”

هذه الخطوة ، خطوة التصفية، هي خطوة في صالح الوزارة والشركات والتجارة بشكل عام، وجود سجلات تجارية غير مفعلة تربك السوق والبيانات وصناع القرار. لذلك وزارة التجارة تشجع وتسهل هذه العملية من اجل المصلحة العامةhttps://t.co/dPHNcshTxk — أحمد (@AhmedInvest) February 7, 2021

وشدد على أن “جود سجلات تجارية غير مفعلة تربك السوق والبيانات وصناع القرار. لذلك وزارة التجارة تشجع وتسهل هذه العملية. من اجل المصلحة العامة”.

وأعلن مكتب “الحمداني الذهبية” لتدقيق الحسابات والاستشارات، عن بدء أعمال التصفية لشركة بهوان المتحدة للسيارات ش.م.م. والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري.

كما تم الإعلان عن بدء أعمال التصفية لشركة بهوان للسيارات الحديثة ش.م.م وشركة سعود بهوان الهندسية ش.م.م.

وكذلك شركة بهوان للسيارات الفائقة ش.م.م، دون ذكر أسباب التصفية.

وبموجب هذا الإعلان، يدعو المصفي دائني الشركة للتقدم بادعاءاتهم ضد الشركة مدعمة بالمستندات الثبوتية على العنوان المذكور أعلاه.

ويكون ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان، وعلى كل من عليه حقوق للشركة أن يؤديها للمصفي.

الاستثمار في سلطنة عمان

وكان جهاز الاستثمار العُماني قد كشف قبل عدة أيام، عن قيامه بعملية إعادة هيكلة لاستثماراته السياحية والعقارية داخل نطاق السلطنة.

وأوضح جهاز الاستثمار بأنه قام بنقل تلك الاستثمارات إلى الشركة العٌمانية للتنمية السياحية” مجموعة عمران” التابعة للجهاز.

وبحسب محللون فإن هذه الخطوة هامة جدا على طريق إيجاد حل للعجز المالي الذي يعصف بالسلطنة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وهبوط أسعار النفط بشكل مروع وهو مصدر الدخل الأول بالسلطنة.

ووفق ما قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد 31 يناير/كانون الثاني، فإنه تم تحويل ملكية مشاريع للجهاز. وحصص في بعض الشركات. إلى المجموعة من أجل أن تقوم بدورها الفعال في قطاع السياحة.

ومن أجل أن تسهم أيضاً بدورها في عملية التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه عمان، باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة العُمانية. في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.

كما تهدف هذه الخطوة بحسب الوكالة العُمانية، إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة، وذات كفاءة عالية. بحيث يتوائم مع الرؤية العمانية المستقبلية 2040.

جهاز الاستثمار العماني

وجدير بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً بالتوائم مع برنامج “روابط” الذي أطلقه جهاز الاستثمار العُماني في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2020.

والذي يهدف بدوره إلى ربط سياسات الشركات التابعة له وأنظمته مع سياساته العليا التي تخدم السلطنة.

وذلك من أجل توحيدها وموائمتها، وإيجاد حالة من التكامل مع أدوار القطاع الخاص، وإعطاءه الفرصة للإسهام في مجال القطاع السياحي. مما يعزز من التنويع الاقتصادي في البلاد.

وحول الموضوع قال هاشيل بن عبيد المحروقي، والذي يشغل الرئيس التنفيذي لمجموعة عمران، إن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع. في عملية النمو للمجموعة، مع دخولها مرحلة جديدة من العمل.

كما أضاف “المحروقي” بحديثه بأن هذه الخطوة تعزز الدور الرائد لمجموعة عمران في دعم التنويع الاقتصادي لدى السلطنة، وذلك باعتبارها. شريك استراتيجي في الرؤية المستقبلية عمان 2040.

وذلك كله إلى جانب مضاعفه إسهامات المجموعة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. بجانب الشركات في القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقطاع السياحة في السلطنة يعتبر من ضمن أهداف الخطة العمانية التي تنشد خلق حالة من التنويع الاقتصادي، وأيضاً من أجل التركيز على مجال السياحة. لما له من اعتبارات بأنه من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في دعم الاقتصاد العماني. كما تهدف الخطوة أيضاً لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العماني، وأيضاً تأتي في سياق عملية استقطاب للاستثمارات الخارجية إلى عمان.

وزير المالية العماني يطمئن المواطنين

ومن ناحيته طمأن وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي الشعب العماني بشأن اقتصاد بلادهم، ورؤية 2040. معلناً بدوره عن. موعد استقرار الاقتصاد بالبلاد، والذي من شأنه تحقيق فائض بالميزانية العامة للدولة.

وقال وزير المالية العماني في تصريحات له في مطلع العام الجاري 2021، إنه تم العمل على إعداد ميزانية الدولة العامة للسنة 2021. وذلك من أجل أن تكون متسقة مع أولويات عمان 2030، وفي سياق الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة 2021/2025.

كما أشار الحبسي إلى أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام. وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وأوضح الوزير سلطان الحبسي خلال حديث له مع وكالة الأنباء العمانية، إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته لعام 2021م.

وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.

كما أضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي.

وقد صدرت التوجيهات السلطانية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وذلك من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني. وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين.

وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد 2021م. إضافة إلى الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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