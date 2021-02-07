سامية الطرابلسي تكشف عملها في التجميل 6 سنوات دون شهادة
سامية الطرابلسي
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شاهد التونسية سامية الطرابلسي تثير غضب السعوديين بعدما كشفت أسرار عملها بالمملكة

كتب وطن
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تصدرت الممثلة التونسية محركات البحث عبر “جوجل” في ، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول عملها في المملكة.

سامية الطرابلسي تجري عمليات في السعودية

وقالت سامية الطرابلسي خلال استضافتها في برنامج “فكرة سامي الفهري” الذي يُعرض على قناة الحوار التونسية. إنها أجرت بعض للنساء في السعودية.

وما فجر الغضب، حين كشفت سامية الطرابلسي أنها عملت في مجال التجميل لأكثر من 6 سنوات في مدينة . وأجرت عمليات بوتكس وفيلر تحت إشراف جراح تجميل مشهور، دون الحصول على شهادة طبية.

وقالت سامية الطرابلسي خلال اللقاء، إنها حصلت فقط على تدريب لمدة 6 شهور على يد الجراح المختص الذي كانت تعمل معه لسنوات طويلة. حتى أنها أصبحت واحدة من أشهر العاملين في هذا المجال.

الطبيب المسؤول يشرف عليها

وعندما سألها المذيع عن المساءلة القانونية، قالت سامية الطرابلسي إنها لم تشعر بالخوف أبداً، لأن الطبيب الذي يشرف عليها هو المسؤول.

وأكدت سامية الطرابلسي أنها لم تتورط بأي قضية أو مشكلة طوال فترة عملها في هذا المجال، مما صدم الجمهور والمذيع.

وفقدت سامية الطرابلسي أعصابها حين اتهمها المذيع بأنها مارست الطب دون شهادة، وقالت: “لم أدعي أبداً أنني طبيبة. وبدأت العمل في هذا المجال كمستشارة تجميلية لأن لي نظرة جمالية ويمكنني اكتشاف ما يحتاج إليه أي مريض بسهولة ومن هنا بدأت أمارس هذه المهنة بنفسي”.

لدي نظرة جمالية

وأشارت سامية الطرابلسي إلى أنها حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال وأنها كانت معروفة جداً وكان تأتي لها بعض الحالات بالاسم وتطلب. التعامل معها بدلاً من الأطباء المتخصصين.

ونوهت سامية الطرابلسي إلى أن أكثر من ساعدها في عملها بهذا المجال، هو أن إجراءات الصحة ليست مشددة في مجال التجميل. في العديد من الدول العربية ومنها السعودية تحديداً مدينة جدة، والعاصمة اللبنانية بيروت.

غضب سعودي من سامية الطرابلسي

وأثارت تصريحات سامية الطرابلسي جدلاً واسعاً بين السعوديين الذين طالبوا بالتحقيق معها ومع الطبيب المسؤول عنها.

وكتبت مغردة: “أقسم أنها فضيحة، ولكن من الذي سيتحملها ويوقف المهزلة”.

وسخر آخر بتعليقه قائلاً: “أريد أن أصبح طيار ولكن لا يوجد لدي شهادة ، لكن لدي نظرة جوية”.

وشككت أخرى بصدق كلام سامية الطرابلسي، وقالت: “أشعر أنني غير قادرة على تصديقها، وإذا كانت صادقة أتمنى فتح تحقيق. وأن تخرج بنفسها وتوضح بالإثباتات، ويتم محاسبة من كان سبباً في هذا التسيب”.

واستنكر مغرد باسم عُمر أن تمر هذه الفضيحة مرور الكرام، وقال: “فضيحة مثل هذي تمر مرور الكرام بدولة 15% من شعبها عاطلين. هذا من غير اللي مايحسبونهم لأنهم تجاوزوا سن الـ35 حتى لو أنهم عاطلين من تخرجوا”.

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ووافقه الرأي آخر، وقال: ” يقضي أبناء الوطن سنوات وهم يدرسون ويأخذون الشهادات ثم لا يتم توظيفهم.. ويأتي الأجنبي ويأخذ الوظيفة. بلا شهادة و مؤهل فقط عنده “نظرة”.

وبطريقة ساخرة، طالبت مغردة بمحاسبة سامية الطرابلسي، وكتبت: “المفروض أكون قاضية كبيرة بدون شهادة وبدون تعب لكن عندي. نظرة جمالية للعدل، أتمنى نزاهة تشوف وضع الدكتور الكبير على كلامها الخطير”.

ووصف سالم ما يحدث بالجريمة، وكتب: ” اللي يحدث في حق المواطنون السعوديون جريمة”.

تماسيح النيل

من ناحية أخرى، انتهت الطرابلسي من تصوير مشاهدها بفيلمها المصري الجديد “تماسيح النيل” في مدينتي الأقصر وأسوان. مع كل من الممثلين المصريين حمدي المرغني ومصطفى خاطر.

وتستعد الطرابلسي لمواصلة التصوير في القاهرة، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها مع فريق العمل.

وتجسد سامية الطرابلسي في فيلم “تماسيح النيل” ، دورا كوميديا من خلال شخصية تدعى”ميرنا” وهي سائحة أجنبية تعيش في أوروبا. ذهبت في رحلة سياحية على المركب مع باقي فريق عمل الفيلم.

من هي سامية الطرابلسي؟

وسامية الطرابلسي، ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية ومُقيمّة في السعودية، ولدت 12 يونيو 1987 في تونس.

ونشأت سامية وتربت ودّرست في المملكة العربية السعودية بِمدينة جدة وعاشت مُتنقلة بين جدة و تونس و مصر و دبي .

وحصلت الطرابلسي على الجنسية اللبنانية بعد زواجها من رجل لبناني،  لكنها انفصلت عنه، وتُجيد اللغة الإنجليزية و الإيطالية. والفرنسية إضافةً إلى اللغة العربية.

وبدأت سامية الطرابلسي حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ومن ثم اخترقت مجال التقديم عبر برنامج شبابي في قناة “أي آر تي” حيثُ عملت في البداية كمذيعة.

وفي عام 2012، اتجهت الطرابلسي للتمثيل بعدما رشحها الفنان السعودي فايز المالكي للمشاركة بمسلسل “سكتم بكتم “بموسمه الثالث. الذي كان خطوتها التمثيلية الأولى.

وفي عام 2013 اختارها الممثل الكوميدي السعودي عبد الله السدحان للمشاركة في مسلسل “هذا حنّا” إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية.

ثم توالت أعمال سامية التلفزيونية وكان البداية الفعلية ومعرفة الجمهور بها في برنامج “واي فاي الجزء” الثاني حيثُ حازت. على إعجاب الجمهور من خلال تقليدها مجموعة من الشخصيات بِشكلٍ كوميدي.

ثم شاركت الطرابلسي في عدد من المسلسلات كان أبرزها فرصة ثانية، ساحرة الجنوب والجزء الـ14 من طاش ما طاش كما شاركت. في بعض الأفلام منها شنطة حمزة، عقدة الخواجة وبنك الحظ.

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