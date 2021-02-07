حسمت الفنانة المصرية حلا شيحة أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي المصري معز مسعود، بإعلان ذلك بشكل رسمي.

عقد قران حلا شيحا ومعز مسعود

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربون من حلا شيحا، أنها ستحتفل اليوم الاثنين بعقد قرانها على معز مسعود داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. والمطلة على كورنيش النيل.

وذكرت المصادر أن حلا اختارت يوم 8 فبراير موعدا للاحتفال بعقد قرانها، بحيث تكون مدة عدتها انتهت تماما بعدما انفصلت. عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، وتنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

وأشارت المصادر إلى أن حلا شيحة استعدت لزفافها من معز مسعود، وقامت بشراء عدد من الملابس الخاصة بالزواج من خارج مصر. كما أنها أعدت أبناؤها نفسيا من أجل التعايش مع معز مسعود.

إجراءات مشددة

هذا وقد جرى الاتفاق على أن يكون عقد القران مقتصرا على حضور أسرتي حلا شيحة ومعز مسعود، والمقربين منهما فقط. وعدداً من أفراد العائلة.

وحرص العروسان على تشديد إجراءات ذلك الزواج بصورة تضمن تواجد المدعوين فقط داخل القاعة. والتشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند حضور عقد القران، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأثار خبر عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الناشطون حول اعتزال حلا مجال الفن مُجددًا. وعودتها للحجاب، كما فعلت خلال زواجها من والد أبنائها الكندي يوسف هاريسون.

هل تعتزل حلا شيحة مجددا؟

لكن مصادر مُقربة من أسرة حلا شيحا نفت ما أثير حول اعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة. وفقاً لما نقلت عنهم صحيفة الوطن المصرية.

وأوضحت المصادر أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا شيحا، بشأن إتمام زواجهما، لاسيما وأنّ بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة. كما أنه لم يُعارض وجودها في مجال الفن، خاصة أنها لم تُشارك في أعمال فنية مُثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

وأشارت المصادر إلى أنّ معز مسعود، له خبرة في مجال الإنتاج الفني، ويُقدم أعمال درامية تحظى باهتمامات الجمهور العربي وليس المصري فحسب.

ولفتت المصادر إلى احتمالية إنتاج معز مسعود أعمالًا درامية لحلا شيحة خلال الفترة المُقبلة، وهو الأمر الذي حدث مع زوجته السابقة. الممثلة المصرية شيري عادل في مسلسل “السهام المارقة”.

قصة حب حلا شيحا ومعز مسعود

وبدأت قصة الحب بين الثنائي في يوم 13 يونيو/حزيران عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه “إنستغرام”، صورة له ممسكا “جيتار”. وردت حينها حلا شيحة تعلق قائلة: “هاي معز مين واخد الصورة”، ليرد عليها معز: “شخص مهم أوي”.

وأثير لاحقاً جدلا استمر عدة أيام حول ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود، ولم تعلق الفنانة وقتها بالإيجاب أو بالنفى.

لكن والد حلا شيحة الفنان التشكيلى أحمد شيحة رد على الأقاويل التى طالت ابنته وقال إنه تفاجأ بكل هذه الأخبار. المنشورة بشأن هذه العلاقة. دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيرًا إلى أن الأخير لم يحدثه في أي شيء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وفي 2 ديسمبر الأول أعلنت حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”. بعد إهدائه لها أغنية بصوته. بعنوان “المقاتل”، حيث قال “لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن”.

وقامت حلا شيحة بإعادة نشر الأغنية، وعلقت عليها: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”.

هنا شيحة تؤكد علاقة حلا ومعز

وبعد فترة، حسمت شقيقة حلا، الفنانة هنا شيحة الأقاويل بتأكيد وجود قصة حب بين شقيقتها والداعية معز مسعود. وكان ذلك أول اعتراف رسمي واضح من أحد أفراد الأسرة حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وقالت هنا شيحة في تصريحاتها لبرنامج “et بالعربي” عن أنباء زواجهما: “لم تتزوج بعد ولكنهم في الطريق، وأقول لهم مبروك. وهذا اختيار وراحة شخصية واللي بيحب بيحب ولا أحد يستطيع أن يتدخل في هذه الناحية”.

حلا شيحة والعودة إلى التمثيل

الجدير بالذكر أن حلا شيحة أعلنت في أغسطس 2018، الإنفصال عن زوجها الكندي يوسف هاريسون. الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا. ولديها منه أربعة أبناء: “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.

وتبيّن بعد السؤال عن مصير الأطفال، أن ابنتي حلا شيحة الكبيرتين تعيشان مع والدهما في كندا بسبب الدراسة. أما الصغيرين يعيشان معها في مصر.

وعادت حلا شيحة إلى الفن خلال مشاركتها في مسلسل “زلزال” الذي عرض في شهر رمضان 2019 الى جانب النجم محمد رمضان.

معز مسعود وأربعة تجارب زواج

وأكدت حلا شيحة حينها أن قرار عودتها للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة. وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة في قرار العودة وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.

وكانت حلا قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي عام 2007 تقريباً، بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم “كامل الأوصاف”. والتي شاركت فيه وهي ترتدي الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب.

أما مسعود، فتُعد حلا شيحة تجربة الزواج الرابعة في حياته، ففي عام 2003 تزوج من فتاة تدعى سارة. وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.

وفي 2017، ارتبط بالمرشدة السياحية بسنت نور الدين، وبعد انفصاله عنها تزوج عام 2019 من الممثلة شيري عادل. وسرعان ما انفصلا.

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