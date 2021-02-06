أثارت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود ضجة عبر مواقع التواصل، بعد ردها على إحدى المتابعات التي اعترفت لزوج الفاشينستا بحبها له.

وظهرت الدكتورة خلود خلال بث مباشر عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها أمين.

وتفاجأت الدكتورة خلود بتعليق إحدى المتابعات التي كتبت: “أحبك أمين”، ما أثار غيرة زوجته.

وأبدت الدكتورة خلود استنكارها ورفضها مثل هذه التعليقات، ثم حاولت أن تجعل الأمر يبدو عادياً، وقالت إنها لن تهتم اليوم. بهذه التعليقات لأنها لا تريد أن تفسد عيد ميلاد زوجها.

وسخر المتابعون من ردة فعل الدكتورة خلود، ورأى بعضهم أنها تحاول رفع أسهم زوجها أمين أمام المتابعين، وأنه بلا شخصية كونه يقبل أن تصرف عليه امرأة.

بينما أشار آخرون إلى أن الدكتورة خلود حقاً شعرت بالغيرة لكنها حاولت إخفاء ذلك عن طريق المزاح، وذكروا أن شخصية زوجها لا تستدعي أن تغار عليه.

الدكتورة خلود “لا تعرف ابنتها”

وفي سياق آخر، تعرّضت الدكتورة خلود قبل أيام لانتقادات لاذعة بعدما نشرت مقطع فيديو من داخل منزلها على تطبيق “سناب شات”. فشلت خلاله في التمييز بين توأمها.

وظهرت الدكتورة خلود في المقطع وهي تتحدث مع طفلتها وتطلب منها التقدّم نحوها لالتقاط صورة معها، إلا أن الطفلة لم تستجب طلبها.

حينها استعانت الدكتورة خلود بمربية المنزل التي تعتني بتوأمها وسألتها عن اسم طفلتها لأنها لم تتمكن من التفريق بين ابنتيها التوأم.

وتعرضت حينها الدكتورة خلود إلى موجة انتقادات لاذعة من متابعيها، بسبب عدم قدرتها على التفريق بين طفلتيها التوأم “ليان” و”ليليان”.

واعتبر معظم متابعي الدكتورة خلود أنها أم غير مسؤولة ولا تهتم بأطفالها، لافتين الى أن الأم هي الشخص الوحيد القادر على التفريق. بين التوائم مهما كان الشبه بينهم كبيراً.

“احراج”

وكانت الدكتورة خلود قد كشفت لأول مرة، عن السبب الحقيقي الذي دفعها لإجراء عمليات تجميل غيرت ملامحها بشكل كامل.

وقالت الدكتورة خلود في ردها على تعليق إحدى المتابعات حول فرق السن بينها وبين زوجها: “كان الناس دائماً يقولون أن شكلي أكبر من عمري. ويحاولون إحراجي أمام زوجي، ويقولون له شكل زوجتك أكبر منك”.

وتابعت الدكتورة خلود: “كنت أحاول ألا أشعر بالإحراج وأقابل هذه التعليقات بالضحك، ولكن لاحقاً فكرت بالأمر وسألت نفسي. أكيد هناك أمور تجعلني أبدو أكبر من سني وعرفت ماهو”.

وأشارت الدكتورة خلود حينها إلى أن وزنها كان أول عقبة أمام تغيير شكلها.مضيفة: “أول شيء وزني، ثاني شيء طريقة مكياجي، ثالث شيء ملابسي وأزيائي، فخسرت وزني، وعدلت طريقة مكياجي وغيرت ستايلي في الملابس، وبدأت أهتم بنفسي أكثر”.

وأكدت الدكتور خلود أنها لمست الفرق في تعليقات الناس، وقالت: “الآن يقولون لي أنني تغيرت وأصبحت جميلة وصغرت 10 سنوات”.

أمين “يتفاخر”

وسبق أن تفاخر أمين زوج “الدكتورة خلود” بعدد المشاهدات التي حصدتها زوجته على مقطع فيديو لها. ظهرت فيه بإطلالة جديدة بعد أن قامت بعملية تجميل لأنفها.

وأشار أمين في حديثه حينها إلى أن هذا المقطع حقق نسبة مشاهدة عالية جداً. ولفت إلى أن خلود تفوقت بهذا على نجمي كرة القدم. العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كما سمع صوت الدكتورة خلود وهي تناقشه في هذا الشأن وأكد أن هذا لم يحدث يوماً ولفت إلى أنها تحتل المراتب الـ10 الأولى عالمياً. على تطبيق “سناب شات”، وأظهر أن الفيديو حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

وكانت خلود قد أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تجميل لأنفها ونشرت لهذه الغاية صورة التقطت لها فور خروجها من غرفة العمليات.

كما نشرت في وقت لاحق مقطعاً مصوراً أظهرت فيه كيفية إخفاء الكدمات التي نتجت عن العملية أسفل عينيها وآخر بدت فيه بلوك مختلف تماماً. عن ذلك الذي عرفه المتابعون، ورأى الكثير من هؤلاء أن تغييراً كبيراً طرأ على شكلها.

من هي الدكتورة خلود؟

يشار إلى أن الدكتورة خلود الزهر ولدت في 18/‏12/‏ 1988، وحائزة على بكالوريوس طب بشري، وشكك كثيرون بشهاداتها العلمية. إلا أنّها أثبتت سلامة موقفها القانوني.

واشتهرت الدكتورة خلود في السنوات الماضية، بصفتها فاشينستا كويتية، تقدّم الكثير من الإعلانات، وتستقطب الكثير من المتابعين. الذين باتوا يهتمّون بأدقّ تفاصيل حياتها.

وتزوّجت الدكتورة خلود من الموديل الأردني أمين غباشي عام 2016، وأنجبت منه ثلاث بنات وصبي.

ولم يخطّط الزوجان للشهرة، والأمر حصل بالصدفة، من خلال فيديو انتشر لأمين في أحد المعارض برفقة أربعة عرائس حيث أعتقد الناس. أنه شاب متزوج من 4 نساء في ليلة واحدة بهدف الإنتقام من حبيبته السابقة.

ونتيجة الشهرة، تلقّى الزوجان الكثير من عروض التمثيل رفضاها، منها عرض تلقّاه أمين لأدوار البطولة في أعمال سينمائية في الأردن، لكنّه رفضها.

توائم الدكتورة خلود

وفي عام 2017، رُزقت الدكتورة خلود بفتاة أطلقت عليها اسم خلود، ثم رزقت بثلاثة توأئم صبي وفتاتين، أطلقت عليهم أسماء ليليان وليان وخلد.

وكان الأمر مفاجئاً إذ أنّها أعلنت أنها تنتظر صبياً وبنتاً، لتكون المفاجأة بأنها أنجبت ثلاثة.

وكانت الدكتورة خلود حريصة على إبعاد أولادها عن الأضواء، إلا أنّها قررت فجأة الكشف عن وجوههم ونشرت فيديوهات من رحلة سياحيّة قاموا بها خارج البلاد.

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