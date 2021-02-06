“ذبحوني ذبح” .. شاهد ما قالته والدة لقمان سليم وأبكت اللبنانيين بعد يومين من مقتله

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان، حديثاً لوالدة الناشط اللبناني المغدور لقمان سليم، تتكلم فيه حول وفاة. نجلها التي أحدثت موجة جدل كبيرة أول أمس، الخميس. في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

والدة لقمان سليم تنفجر باكية

وقالت والدة لقمان سليم خلال حديثها بالمقطع الذي رصدته (وطن): “بقول إنه ذبحوني ذبح عشان لقمان عدا إنه ابني، صديقي وشريكي. في الفكر والقراءة والمناقشة.”

والدة لقمان سليم: "ذبحوني ذبح، عشان لقمان كان ابني وصديقي وشريكي في القراءة والفكر والمناقشة" pic.twitter.com/hQVvyPnnhP — Mhّmd (@dankar) February 5, 2021

وتابعت:”بعدين هما استفادوا إيه، ضيعوا طاقة كانت موجودة للبنان، يعني مش بس طاقة ليا أنا، كراجل بيقرأ وبيعرف وبيكتب وبيحلل. أنا أنانية، أنا أم عايزاه ابني”.

وأضافت السيدة المكلومة في حديثها: “حقول إنه العلم والفكر والأخلاق أهم حاجة، وبعدين الدنيا بتعارضنا بننكفئ وبنقعد في بيتنا بنقرأ وبنكتب وبنحلل”

كما استطردت:”مش ضروري نعرض نفسنا، فالعالم صعب، والعالم مش لازم يكون مجرم، وأنا بلومش المنفذ فقط، بل المحرض. لأن المنفذ مجرد آلة بتنفذ”.

وزادت والدة لقمان في حديثها بأن ما جرى هو ترهيب للفكر والثقافة.

وأكدت أنها تاركة الأمر للقضاء، وأنه سيصل إبنها المحامي القادم من فرنسا.

وتابعت: “أنا برفض إنه موضوع قتل لقمان يتمرمغ”.

ردود فعل ومواساة

هذا وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث والدة الناشط اللبناني لقمان سليم، معلقين بعديد من التعليقات ذات الطابع المتضامن. والمواسي للأم الجريحة والمكلومة.

كما شدد النشطاء على ضرورة التوصل إلى الفاعل ومحاكمته بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا قال أحد المعلقين على المقطع: “عائلة مثقفة ومحترمة جدا من الأب للأم للأولاد. للأسف الإنسان المثقف المتعلم عم بيتم نفيه. وتصفيته ب لبنان وهيك بيضل الزعران حاكمين البلد ! الله يصبرها”.

عائلة مثقفة ومحترمة جدا من الأب للأم للأولاد .. للأسف الانسان المثقف المتعلم عم بيتم نفيه وتصفيته ب #لبنان وهيك بيضل الزعران حاكمين البلد !

الله يصبرها 🙏🏻 — Lebanese USA (@LebaneseUsa) February 5, 2021

فيما كتب مغرد آخر قائلاً: ” ياالله المثقف الحقيقي تجده حتى في قمة حزنه، طريقة ردة فعله عن غيره تماماً، سواء في طريقة تعبيره عن حزنه”.

ياالله 😔

المثقف الحقيقي تجده حتى في قمة حزنه

تختلف طريقة ردة فعله عن غيره تماماً

سواء في طريقة تعبيره عن حزنه

أوفي طريقة تحليله الحيادية للحادثة

وفي طريقة تقبله لحكمة الله من الفقد

رحمة الله على #لقمان_سليم

وربط الله على قلب والدته الراقية وأخوته ومحبيه — نوف العجلان (@Nouf_AlAjlan7) February 6, 2021

كما أضافت: “أوفي طريقة تحليله الحيادية للحادثة وفي طريقة تقبله لحكمة الله من الفقد رحمة الله على لقمان سليم. وربط الله على قلب والدته الراقية وأخوته ومحبيه”.

وكانت قوات الأمن اللبناني قد عثرت على جثة الناشط لقمان سليم. مقتولاً برصاصتين في الرأس داخل سيارته في محافظة النبطية جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف على جثة الناشط، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس. وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ومعروف عن لقمان سليم انتقاده الدائم لحزب الله اللبناني وسلاحه، موجهاً له الاتهامات بانتمائه للأجندات الخارجية، وتقديم مصالح إيران على مصلحة لبنان. وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

ومن ناحيته وجه نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني مصطفى علوش. الاتهامات لحزب الله اللبناني باغتيال الناشط سليم.

وأكد “علوش” في تصريحات لشبكة “العربية”، أنه من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم، مشيرًا إلى أن أي حكومة تلحظ مشاركة لحزب الله لن تلقى قبولا د

مقتولاً في السيارة

وكانت السلطات اللبنانية عثرت الخميس على جثة لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وذلك بعد ساعات من اختفاء كانت أسرته قد أعلنت عنه وطلبت المساعدة، بينما أفادت وسائل إعلام محلية أنه قُتل برصاصتين في الرأس.

تفاعل مواقع التواصل

ونشرت شقيقة الناشط اللبناني تغريدة له بتويتر طالبة المساعدة، وقالت: “شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من ٦ ساعات. عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد.”

شقيقي #لقمان_سليم غادر #نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد . هاتفه لا يردّ .لا أثر له في المستشفايات . من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا . — Rasha al Ameer (@Rashalisa) February 3, 2021

كما تابعت:”هاتفه لا يردّ لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا .”

وبعد إعلان خبر مقتل لقمان اليوم والعثور على جثته. دشن ناشطون وسم حمل اسمه، نددوا خلاله بالحادث البشع وعبروا عن تضامنهم الكامل مع أسرته.

كما كتبت أماني جحا المقدمة ومعدة البرامج بتلفزيون العربي:”بلبنان .. كل شي عم يصير غالي، الا المواطن عم يرخص.”

بلبنان .. كل شي عم يصير غالي، الا المواطن عم يرخص.

مين ما كان يكون، المنظومة والتركيبة هيي سبب كل شي عم بيصير.

هوي لبنان هيك: لعنة جغرافيا وكذبة تاريخ. #لقمان_سليم — أماني جحا (@amanie_geha) February 4, 2021

وأضافت:”مين ما كان يكون، المنظومة والتركيبة هيي سبب كل شي عم بيصير.هوي لبنان هيك: لعنة جغرافيا وكذبة تاريخ.”

كما اتهمت الإعلامية نيكول حجل حزب الله بقتل الناشط اللبناني. وتساءلت:”هل هناك من يستنسخ السيناريو العراقي؟ هل دخلنا في نفق اغتيال أصحاب الرأي الحرّ؟”.

هل هناك من يستنسخ السيناريو العراقي؟ هل دخلنا في نفق اغتيال أصحاب الرأي الحرّ؟

الناشط #لقمان_سليم الذي كان يتلقى تهديدات من حزب الله وهو أحد المعارضين له، وُجد صباحا مقتولا داخل سيارته في النبطية. pic.twitter.com/l74xplmzw1 — NicoleHajal (@NicoleHajal) February 4, 2021

وأضافت:”الناشط #لقمان_سليم الذي كان يتلقى تهديدات من حزب الله وهو أحد المعارضين له، وُجد صباحا مقتولا داخل سيارته في النبطية.”

كما نشرت سارة عساف آخر مقابلة للقمان سليم منذ أسبوعين على قناة “الحدث”. والتي صرح فيها بما نصه:”المتهم الأول في تخزين الأمونيوم بمرفأ بيروت هو ميليشيا #حزب_الله المسيطرة على كل المرافئ في #لبنان.”

آخر مقابلة ل #لقمان_سليم منذ أسبوعين على قناة الحدث – العربية: المتهم الأول في تخزين الأمونيوم بمرفأ بيروت هو ميليشيا #حزب_الله المسيطرة على كل المرافئ في #لبنان. pic.twitter.com/AeFPoaD58w — Sara Assaf (@SaraAssaf) February 4, 2021

من هو لقمان سليم؟

ولقمان سليم هو ناشط ومثقف لبناني معروف بانتقاده الحاد لحزب الله وسلاحه، ويعتبر لقمان أجندات حزب الله خارجية، وأنه يقدم. مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وأنه يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

كما تعرض لقمان سليم لحملات تخوين عديدة من قبل أنصار حزب الله، حيث وصلوا العام الماضي لحديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد. وملوحين برصاص وكاتم صوت.

وحينها أصدر “سليم” بيانا حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى “حزب الله” برئاسة “حسن نصرالله”. و”حركة أمل” برئاسة رئيس مجلس النواب “نبيه بري”.

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