شاهد ماذا فعلت هند القحطاني مع ابنتها رؤى ولماذا اتهمها الجمهور بالغرور؟!

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، الجدل بفيديو جديد مع ابنتها رؤى، وهي تتفاخر بشهرتها وعدد متابعيها.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن” وهي تجلس بجانب ابنتها رؤى، ثم تخاطب ابنها معاذ.

حسابات كورية

وتقول هند: “هل تعلم يا معاذ أن هناك حسابات على تويتر كورية، عدد متابعينها بعشرات الآلاف وبعضها بمئات الآلاف يتكلمون عني؟”

ليجيب معاذ: “حقاً”، فترد هند القحطاني: “صحيح، وسأقوم بنشر ما تم نشره عني عبر تويتر لأثبت لكم أنني لا أكذب”.

وتابعت هند موجهة كلامها لابنتها: “رؤى لقد رأيتهم أليس كذلك؟ أخبري جمهوري ماذا قالت تلك الحسابات عني”، لتجيب رؤى.”كانوا يتحدثون عن في ويقولون إن أغانية أصبحت مشهورة في السعودية، وحتى المشهورة السعودية هند القحطاني تحدثت عنه”.

السعوديون مستفزون من هند القحطاني

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلام هند القحطاني، وعبروا عن غضبهم واستفزازهم من حديثها الدائم عن الشهرة.

وكتب أحدهم: ” ليس في صالحك كثر المتابعين، شاهدين عليك وتحملين أوزار كل من انفتن أو رآكي متبرجة استغفر الله ربي يهديهك”.

وأشار آخر إلى أن الحسابات الكورية تابعة لأشخاص من جنسيات عربية يتكلمون الإنجليزية، وليسوا كوريين فعلاً. مضيفاً: “لماذا الكوريين سيعرفون هند مثلاً”.

بينما سخرت أخرى وقالت: ” أكيد سيتحدثون عنك، كيف لا يفعلون بعد كل هذا الاستعراض”.

وكتب آخر: ” مصدقة نفسها محور الكون، يتكلمون عنك وليس عليكي”.

وذكرها آخر بأفعالها المثيرة للجدل، وكتب: ” لأنه ليس لديهم سيدة تصور بناتهم من خلف وتستعرض مفاتنهم، وليس لديهم أمهات يتراقصن مثلك”.

سر نصيحة المشهورات لغيرهن بالحجاب

وكانت هند القحطاني قد أثارت جدلاً واسعاً بحديثها عن “الحجاب”.و سبب تركيز المشهورات بمواقع التواصل بتقديم نصائح للمتابعات. بشأن ارتداء الحجاب وعدم تركه. وعلاقته بالشهرة وكسب الأموال.

وقالت هند القحطاني بمقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” قبل أسابيع: “هل تعلمون لماذا دائماً. المشهورات يركزن على قصة الحجاب”.

وتابعت هند القحطاني: “ودائماً يقلن إنه شرف عظيم لم تحصل عليه حتى اللحظة، وتطلب منكم أن تدعو لها بأن يتوب الله عيها”.

واستطردت: “لن تفعل، مستحيل أن تتحجب لأن سفورها مصدر رزقها”.

وتحدثت هند القحطاني عن نفسها قائلة: “حتى أنا لو لم أخلع الحجاب لما عرفني أحد”.

وتابعت: “لدينا مثل في الجنوب يقول ما أحد درى عن سعيدة في سوق الحطب”.

وأضافت هند القحطاني: “لو أنني محجبة وحتى لو خرجت بصوتي، لن أكون معروفة، في خضم الزحمة والمشاهير الكثير، لن يعرفني أحد”.

وكشفت القحطاني سراً حول المشهورات اللواتي يدعون جمهورهم إلى الحجاب.

وقالت: “عزيزاتي، هذه النوعية مريضات بالحسد، يخافون أن تخلعن الحجاب وتسحبون البساط من تحت أرجلهن”.

وأضافت: ” لأن أغلب بناتنا ملكات جمال، فتخاف إذا صرتي سفور تكونين تحت الأضواء وهي يأفل نجمها، لذلك تنصحك بالحجاب”.

بدور البراهيم تجلد هند

هذا وقد تصدر وسم بعنوان “بدور البراهيم تجلد هند” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

وذلك بعدما شنت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، هجوما عنيفا على هند القحطاني”، لينشب بينهما شجار حاد أثار الجدل بين النشطاء.

وكانت البداية كانت بهجوم حاد شنته هند القحطاني، على بدور البراهيم بطريقة غير مباشرة.

ونشرت هند فيديو ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” .

وذلك في إشارة لبدور البراهيم، التي صرحت أكثر من مرة بأنها تريد أن تتحجب ويهديها الله لذلك.

لتخرج بدور وترد على القحطاني في هجوم عنيف قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب.. الآن نقار الخشب كيوت عنك”.

وتابعت منتقدة أسلوب هند في التعري واستعراض المفاتن:”ماهذه الإغراءات التي حدثت في جسمك، وماهذ القوم الأنثوي. والله إني أنا لو أعرض مفاتني سيصبحوا متابعيني 6 مليون أنه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

كما سخرت البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة أنها تتعمد الرقص والإغراء والتعري لجذب المتابعين بعد خضوعها لعمليات التجميل.

“المرأة ليست عورة”

هذا وقد سخرت هند القحطاني من الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب تصوير ابنتها من الخلف. وظهرت بفيديو جديد وهي تشرح. لمتابعيها طريقة تحضير المعمول، لكنها قررت فجأة أن توجه رسالة إلى منتقديها.

وقامت هند بالسير إلى الخلف، وقالت: “لأجل إرضائكم هل يجب أن أستدير هكذا، أم أستدير يمين أو شمال وأضعها هكذا؟”.

وتابعت: “إلى المتخلفين الذين ينظرون إلى المرأة على أنها عورة، سأضعها مثل كل خلق الله، وسأتحرك براحتي كما البشر”.

وكانت هند قد اتهمت منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة. يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

هند القحطاني

ويشار إلى أن هند القحطاني هي ناشطة سعودية ولدت عام 1984 في المملكة العربية.

تزوجت هند بعد 18 عامًا من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها، وتبلغ من العمر الآن 37 عامًا.

وهاجرت هند القحطاني مع زوجها وأطفالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الملكة العربية السعودية في وقت قريب. حيث حصلت على الاقامة.

ودائما ما تثير هند الجدل بإطلالتها الفاضحة وتعريها لأجل جذب المتابعين، والحصول على إعلانات.

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