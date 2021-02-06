جدول مواعيد اللقاءات النارية اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت عددا من المواجهات القوية والصعبة بين الفرق المصرية، في الأسبوع ال 12 من دوري الدرجة الأولى الممتازة المصري.

ومن المقرر أن تكون هناك ثلاثة مواجهات حسب مواعيد التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث سيلعب فريق الجونة المصري أمام البنك الأهلي.

كما سيلعب فريق بيراميدز المصري في منافسة قوية أمام طلائع الجيش، وسيواجه المقاولون العرب في لقاء سيشهد الصعوبة والمنافسة أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي.

مباراة الجونة X البنك الأهلي

في مواجهة صعبة بين كلا الفريقين في منافسات الجولة ال 12 من الدوري المصري الممتاز، سيواجه فريق الجونة المصري أمام منافسه البنك الأهلي مساء اليوم على ملعب “استاد عثمان أحمد عثمان”.

لقطات من مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة البنك الاهلي غدا 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/Bz4OH6Hav3 — El Gouna FC (@GounaFC) February 5, 2021

موعد المباراة

وستقام المباراة بين فريقا الجونة والبنك الأهلي عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

معلق المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء المنتظر بين فريق الجونة والبنك الأهلي، المعلق الرياضي في شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية مؤمن حسن.

نتائج قبيل اللقاء

ويدخل فريق الجونة المصري بعد الهزيمة التي تلقها من منافسه الإنتاج الحربي في الجولة السابقة من الدوري. والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بينما خرج الفريق المنافس البنك الأهلي في نقطة وحيدة بعد فرضه التعادل السلبي أمام فريق المصري البورسعيدي.

وقد لعب فريق البنك الأهلي 11 مباراة. حقق من خلالها الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات. على عكس الفريق المنافس الجونة الذي لعب 11 مباريات استطاع من خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 3 أخرى في منافسات الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز X طلائع الجيش

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز الذي يطمح في خطف ثلاثة نقاط ثمينة ومهمة له من أجل المنافسة على المركز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب المصري علي حساب منافسه طلائع الجيش.

وسيقام اللقاء على ملعب “استاد الدفاع الجوي” عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. بينما ستقام بفارق التوقيت عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنافسين القويين في إطار الجولة ال 12 من منافسات الدوري المصري الممتاز. المعلق الرياضي في قنوات شبكة ” أون تايم سبوت” المصري الراعية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم محمد الكواليني.

نتائج

وحقق فريق بيراميدز المصري نتائج متراجعة عن المواسم الماضية في الدوري المصري بعد التعثرات الأخيرة أمام الفرق المنافسة بالدوري المصري. فقد لعب 11 مباراة حقق من خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر في مباراتين.

فيما لعب الفريق المنافس طلائع الجيش 11 مباراة في الدوري المصري، نجح بالفوز في 3 مباريات وخسر في 6 مباريات. بينما تعادل في مباراتين في منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

مباراة المقاولون العرب X المصري البورسعيدي

وسيلتقي فريق المقاولون العرب في مواجهة صعبة وقوية بين كلا المنافسة في الأسبوع ال 12 من الدوري المصري الممتاز. والتي ستقام على ملعب ” استاد برج العرب” في مدينة الإسكندرية.

وستنطلق المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

شهد مران #المصري والذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة الرباعي الناشئ كريم علاء وعلي حمدي وأحمد صابر وابراهيم سعيد والذين استدعاهم الكابتن علي ماهر للانضمام لمعسكر الفريق استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الـ 12 من الدوري والتي تجمعه بالمقاولون العرب pic.twitter.com/M72lC81ZWD — Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 4, 2021

المعلق

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مجريات اللقاء المعلق الرياضي المصري بلال علام العامل في شبكة قنوان ” أون تايم سبورت” الرياضية.

نتائج قبل المواجهة المرتقبة

ويدخل فريق المقاولون العرب بعد تعادله الإيجابي الأخير أمام منافسه طلائع الجيش في الجولة السابقة من الدوري المصري الممتاز. فيما تعادل الفريق المنافس المصري البورسعيدي سلبياً مع فريق البنك الأهلي في الجولة الماضية من منافسات الدوري.

وقد لعب فريق المقاولون العرب 11 مباراة، فاز من خلال تلك المنافسات في 3 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادل في مباراتين. على عكس منافسه الذي لعب 10مباريات حقق من خلالها الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد مع بقاء مباراة مؤجلة له في الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

ومن المقرر أن تبث مجريات أحداث مواجهات الفرق المنافسة في الأسبوع ال 12 من الدوي المصري للدرجة الأولى الممتازة بين المنافسين عبر قنوات “أون تايم سبورت المصرية”، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 10853. والاستقطاب أفقي (H). وبمعدل ترميز 27500.

ويتربع على عرش صدارة مؤقتاً بعد مشاركة غريمه التقليدي الأهلي في منافسات كأس العالم للاندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 23 نقطة على الرغم من خسارته أمام فريق غزل المحلة اليوم بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك المصري برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري. فيما يحتل فريق الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن.. الزمالك الأول والأهلي الثاني #مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/m2ICPF61SC — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 2, 2021

أمام في المركز الرابع فيأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الجونة المصري.

وفي المركز الخامس يحتل فريق إنبي المصري برصيد 16 نقطة الذي فاز اليوم أمام فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة ال 11 من الدوري المصري بثلاثة هداف مقابلة هدفين.

بيراميدز برصيد 15 نقطة

ويأتي في المركز السادس فريق بيراميدز المصري برصيد 15 نقطة. بعد تعثره اليوم بخسارة أمام فريق إنبي الذي تخطاه في ترتيب الدوري الممتاز.

فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 15 نقطة متساوياً بذلك مع فريق بيراميدز المصري، والذي اكتفى بالتعادل الإيجابي في مباراته أمام فريق أسوان التي شهدت الإثارة والقوة بين كلا المنافسين بالدوري.

وفي المركز الثامن يحتل فريق سموحة المصري برصيد 13 نقطة في قائمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع تراجع فريق مصر المقاصة الذي جاء في المركز التاسع بنفس عدد النقاط مع فريق سموحة.

أما في المركز العاشر يحتل فريق الاتحاد السكندري برصيد 11 نقطة، متساوياً مع فريق طلائع الجيش وغزل المحلة والمقاولون العرب بنفس عدد النقاط على مراكز الترتيب على التوالي.

وفي المركز الرابع عشر جاء فريق أسوان المصري برصيد 10 نقاط في ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل فريق الإسماعيلي والبنك الأهلي في المركزين الخامس والسادس عشر من الترتيب.

ويحتل في المركز السابع عشر فريق الإنتاج الحربي برصيد 8 نقاط في المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري، وفي أدني سلم ترتيب الدوري جاء فريق وادي دجلة برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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