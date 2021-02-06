أبو المعاطي زكي يفجر غضب القطريين.. ظهر يبكي على قناة “الكأس” وهذا ما فعله في الدوحة

تسببت استضافة قامت بها قناة “الكأس” القطرية للإعلامي الرياضي المصري أبو المعاطي زكي، بموجة غضب عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر.

وقامت إدارة قنوات ”الكاس القطرية ” بحذف جميع فيديوهات ابو المعاطي زكي خلال استضافته في برنامج المجلس. بعد الضجة الكبيرة.

أبو المعاطي زكي يتطاول على قطر

وجاء ذلك بعد تداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لتغريدات سابقة لأبو المعاطي زكي وهو يقوم بسب دولة قطر والتحريض عليها.

وعبر العديد من النشطاء القطريين عن استيائهم من استضافة أبو المعاطي زكي في قناة الكأس، وتواجده في قطر بعدما كان يهاجمها في وقت سابق.

وشهدت مواقع التواصل في قطر تصدراً لوسم بعنوان “طرد_أبوالمعاطي” ووسم آخر بعنوان “لا_أهلا_ولاسهلا_أبو المعاطي”، تصدروا قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في قطر.

وذلك رداً على استضافة قناة الكأس للإعلامي المصري الذي كان دائم الهجوم على الدولة القطرية ورموزها الوطنية.

ضجة عبر مواقع التواصل

وعبر الوسم غرد عشرات المغردين بتغريدات رافضة لاستضافة الإعلامي المصري، ومطلقين أيضاً عبارات سخرية من دموعه التي أنزلها خلال المقابلة عبر قناة الكأس.

واعتبر النشطاء أنه يجيد التمثيل جيداً، وأن ذلك ليس من شأنه أن يُنسي القطريين إساءاته المستمرة لهم.

وقال أحد المغردين عبر الوسوم: “نحن على يقين أن دولتنا بتتعامل بطيب مع من أساءوا لدولتنا ورموزنا. لكن أن توجه له دعوة رسمية. فهذه مصيبة أحسنوا اختيار الضيوف”.

#لا_اهلا_ولا_سهلا_ابوالمعاطي

نحن على يقين أن دولتنا بتتعامل بطيب مع من أساءوا لدولتنا ورموزنا

لكن أن توجه له دعوة رسمية فهذه مصيبة

أحسنوا إختيار الضيوف 😃 — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) February 6, 2021

كما اعتذر الإعلامي القطري خالد جاسم عن استضافة أبو المعاطي، وقال في تغريدات له عبر تويتر: “أعتذر لكل محب لـ قطر وقادتنا وشعب قطر. مواطنين ومقيمين، لأن المفروض نكون حريصين أكثر ودقيقين في اختيار ضيوفنا”

اعتذر لكل محب لـ #قطر وقادتنا وشعب قطر ، مواطنين ومقيمين ، لأن المفروض نكون حريصين أكثر ودقيقين في اختيار ضيوفنا ،

وان شاء الله لا تتكرر مثل هذي الأخطاء اللي يشهد الله انها غير مقصوده ، https://t.co/c4WWnvgLIg — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 6, 2021

وتابع:”وان شاء الله لا تتكرر مثل هذي الأخطاء اللي يشهد الله انها غير مقصودة”

القطريون يدعون لطرد أبو المعاطي زكي

فيما قال في تعليقه الأولي على الموضوع: “من حق الجميع أن يغضب ويزعل وينتقد بسبب استضافة ضيف غلط على بلادنا أو قادتنا ورموزنا وشعب قطر”

من حق الجميع ان يغضب ويزعل وينتقد بسبب استضافة ضيف غلط على بلادنا او قادتنا ورموزنا وشعب قطر،

لكن حطوا في بالكم:

من الصعب معرفة جميع من تعدا علينا بالسب او اخطا علينا،

واذا عرفنا أكيد ما راح نجيبه ونستقبله،

وانا متأكد حتى من قرر استضافة ضيوف البطولة ماعنده علم عن اخلاقهم اتجاهنا — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 5, 2021

وأوضح:”لكن حطوا في بالكم: من الصعب معرفة جميع من تعدا علينا بالسب أو أخطأ علينا، و إذا عرفنا أكيد ما راح نجيبه ونستقبله. وانا متأكد حتى من قرر استضافة ضيوف البطولة ما عنده علم عن أخلاقهم اتجاهنا”.

أما خليفة آل محمود فغرد حول الموضوع وقال: “القضية ليست دعوة إعلامي حاقد واستضافته ثم الاعتذار، جهد الأفراد لابد أن يتعرض للخطأ.”

القضية ليست دعوة اعلامي حاقد واستضافته ثم الاعتذار، جهد الافراد لابد ان يتعرض للخطأ، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل لدينا قاعدة معلومات وبينات باسماء الاشخاص الذين بثوا حقدهم وسمومهم وكشفوا عن وجههم الحقيقي ضد قطر؟ وهل هناك الية للاستفادة منها؟

باختصار يجب ان يكون العمل منظم. — خليفة آل محمود (@khalifa624) February 6, 2021

وتساءل:”ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل لدينا قاعدة معلومات وبيانات بأسماء الأشخاص الذين بثوا حقدهم وسمومهم وكشفوا. عن وجههم الحقيقي ضد قطر؟ وهل هناك آلية للاستفادة منها؟ باختصار يجب أن يكون العمل منظم”.

فيما قال بندر آل شافي مغرداً حول الوسم: “أي مسؤول لا يحترم مشاعر الشعب القطري الذي وقف ودافع وخسر القريب والبعيد وتحمل الكثير. من شتم وطنه ورمز وطنه. عليه ان يعتذر او يستقيل احترام لمشاعر هذا الشعب او عليه أن يتحمل رده فعل الراي العام مهما كان منصبه واسمه في الدولة ؟”.

اي مسؤول لا يحترم مشاعر #الشعب_القطري الذي وقف ودافع وخسر القريب والبعيد وتحمل الكثير من شتم وطنه ورمز وطنه ..

عليه ان يعتذر او يستقيل احترام لمشاعر هذا الشعب

او عليه ان يتحمل رده فعل الراي العام مهما كان منصبه واسمه في الدولة ؟!#خوش_ولاء_للوطن — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) February 6, 2021

وكتب أحد النشطاء: “سبحان الله كل من يسئ للدولة يكرم ويحترم وأبناء الوطن يغيبون عن المؤتمرات والمشاركات. وكأن لا يوحد من توجه. له الدعوة إلا فئة هذا التافه ومن هم على شاكلته فعلا زمن المنافقين وماسح الجزم”.

سبحان الله كل من يسئ للدولة يكرم ويحترم وابناء الوطن يغيبون عن المؤتمرات والمشاركات وكأن لا يوحد من توجه له الدعوة إلا فئة هذا التافه ومن هم على شاكلته فعلا زمن المنافقين وماسح الجزم #لا_اهلا_ولا_سهلا_ابوالمعاطي — qatarat alsahab (@QAlsahab) February 6, 2021

هذا ووجه مغرد آخر تغريدة إلى أبو المعاطي قال له فيها: “المفروض انك تغادر لأرض قطر وفورا بكرامتك وتخلي. عندك دم لأنك شخص غير مرغوب فيه.

المفروض انك تغادر لأرض قطر وفورا بكرامتك وتخلي عندك دم لانك شخص غير مرغوب فية

وكرم الضيافة شئ لا تستحقة ولا تسبب حرج لصاحب الدعوة اكثر من كدا لان تطاولك المفروض تحاسب علية قانونيا في قطر #طرد_ابوالمعاطي_زكي#لا_اهلا_ولا_سهلا_ابوالمعاطي — ﮼محمدعمــــــــــــــــارة (@emara79) February 6, 2021

وأكمل مهاجما الناقد الرياضي المصري:”وكرم الضيافة شئ لا تستحقه ولا تسبب حرج لصاحب الدعوة أكثر من كدا. لان تطاولك المفروض تحاسب علية قانونيا في قطر”.

أبو المعاطي يهاجم قطر

وكان الإعلامي المصري أبو المعاطي زكي، قد عكف خلال السنوات الماضية على مهاجمة دولة قطر.

وذلك خلال الأزمة الخليجية التي وقعت في العام 2017، بمحاصرة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات. العربية المتحدة والبحرين. ومعهم مصر، لدولة قطر، بدعوى دعمها الإرهاب. الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلا.

وشهدت الأعوام اللاحقة لقرار الحصار حروباً إعلامية لا تنتهي، كان أبطالها شخصيات إعلامية مصرية وسعودية وغيرها. ضد الدولة القطرية.

وكان أبو المعاطي من ضمن تلك الأقلام التي هاجمت قطر، فيما لم يغفر القطريون بعد لأبو المعاطي أخطاءه. وإساءاته بحق الدولة القطرية.

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