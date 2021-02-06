أعادت وسائل إعلام مصرية نشر تسجيل صوتي للفنان المصري الراحل عزت العلايلي، من لقاء أجراه قبل وفاته بأربعة أيام.

المرض والموت

وتحدث عزت العلايلي بالفيديو الذي كان ضمن لقاء مع مجلة “روز اليوسف”، عن المرض والموت.

ويقول عزت العلايلي بالفيديو: “الموت أمر إيجابي، ولا شك أنه سيحصل الآن أو فيما بعد، والموت حق وليس مزحاً”.

⚫️الراحل عزت العلايلي في آخر تسجيل صوتي “ الموت حاجة ايجابية، ولاشك أنه سيحصل الآن أو فيما بعد..والموت حق وليس “هزار”…” التفاصيل 🔻https://t.co/rmetAjL6i3 pic.twitter.com/5fYb8vLxGi — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 5, 2021

وحول خوفه من الموت، يقول عزت العلايلي: “أعوذ بالله هذا قدر، وأنا مؤمن بالله ورسوله وكتابه والحمد لله رب العالمين، وأؤدي نسكي. وصلاتي لله رب العالمين، وحجيت بيت الله أكثر من مرة، ومؤمن بقضاء الله وقدره”.

ويتابع: “الحمد لله لم أفعل شيئاً نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأنا ملتزم التزاما ما بعده التزام، لا أعصى الله سبحانه وتعالى، ومحافظ على صلاتي. وقيامي وسجودي وركوعي وهذا أمر مهم جدا جدا”.

عزت العلايلي يتنبأ بموته

وفي ذات السياق، كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، عن تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع بينها وبين عزت العلايلي.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” إن عزت العلايلي كان يشعر باقتراب أجله أثناء حضوره جنازة الكاتب والسيناريست. وحيد حامد، الذي توفي الشهر الماضي.

وتابعت: “قابلت عزت العلايلي في جنازة الراحل وحيد حامد، وكان يقول كل أصدقائي رحلوا، وظل يردد عبارة الدور علي”.

عزت العلايلي إلى مثواه الأخير

هذا وقد شيع العشرات من نجوم الفن جثمان عزت العلايلي إلى مثواه الأخير، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في ساحة مسجد ”المرة“ في مدينة السادس. من أكتوبر في القاهرة.

وحضر التشييع وصلاة الجنازة عدد من المسؤولين والفنانين، بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وأشرف زكي نقيب الممثلين. والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات في مصر.

كذلك حضر عدة فنانون على رأسهم الفنان رشوان توفيق، ومحمد الصاوي، وإلهام شاهين ولبلبة ودلال عبد العزيز وخالد النبوي. والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي.

لا يفوت صلاة الفجر

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن علاقته بعزت العلايلي وقال:” كان مثل أخي الذي لم تنجبه أمي، نحن سوياً منذ أوائل الستينيات ولم نترك بعض أبداً”.

وتابع رشوان توفيق في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “اعتدت في الفترة الأخيرة، على الحديث مع عزت العلايلي، هاتفيًا، قرابة 4 مرات أسبوعيًا. بشأن الاطمئنان ومتابعة آخر الأخبار، وكلمني أول أمس وكان بصحة جيدة ولا يشتكي من شيء”.

وأكد رشوان توفيق أنّ عزت العلايلي، كان يعتاد على الوضوء وتأدية صلاة الفجر، يوميًا، قبل الخلود في النوم.

توفي أثناء نومه

هذا ونفى محمود العلايلي، نجل عزت العلايلي، تعرض والده لوعكة صحية أدت إلى وفاته، وقال في تصريحات صحفية إن والده توفي أثناء نومه.

وقال: “أبي معتاد على الاستيقاظ في ميعاد محدد، وعندما دخلنا عليه لإيقاظه وجدناه فارق الحياة”، منوهاً إلى أن والده يعاني من أمراض الشيخوخة فقط.

آخر ظهور إعلامي لعزت العلايلي

وكان آخر ظهور للفنان عزت العلايلي في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، الشهر الماضي.

كما تصدر عزت العلايلي أنذاك قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، بعدما كشف خلال اللقاء الكثير من الأسرار.

وتحدث عزت العلايلي عن كواليس عدد من أهم أفلامه، وكشف أن الفنانة يسرا أصيبت بالذعر خلال تصوير فيلم “الإنس والجن”.

وروى عزت العلايلي حينها ما حدث معه أثناء تصوير فيلم “الأرض” ومشهد “الجاموسة” في الترعة، مع المخرج الراجل يوسف شاهين.

كما تحدث عزت العلايلي عن مشاركته فى فيلم “الطريق إلى إيلات”، مشيرا إلى أن المخرجة أنعام محمد علي قدمت عملا تاريخيا مهما بدون أي مبالغة وبحرفية تامة.

وأُعلن أمس الجمعة، عن وفاة عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ 86 عاماً. والذي يعد من أبرز مؤيدي نظام عبد الفتاح السيسي في الوسط الفني المصري.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” صورة للفنان الراحل. وعلق عليها. قائلا “البقاء لله فارس الدراما العربية”.

من هو عزت العلايلي؟

وحصل عزت العلايلي على البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

وعمل فترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة”. الذي اعتبر أّول أعماله التمثيلية في السينما.

كما قدم العلايلي باقة كبيرة من المسلسلات التي أغنت التاريخ الفني المصري.

تعاون الراحل مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين في فيلم “الاختيار”، كتابة وإخراج يوسف شاهين الذي عرض عام 1970.

وفي العام نفسه، كرر العلايلي تعاونه مع شاهين في فيلم المخرج “الأرض”، وهو من كتابة عبد الرحمن الشرقاوي.

وفي العام 1977 حضر العلايلي في فيلم “السقا مات” مع المخرج صلاح أبو سيف.

الدراما المصرية

كما أصبح العلايلي ثابتاً في الدراما المصرية حيث شارك في عشرات الأعمال في تسعينيات القرن الماضي أبرزها مسلسل. “بوابة الحلواني”.

كذلك حضر في مسلسل “خان القناديلي”، وآخر مشاركاته كانت في مسلسل “قيد عائلي من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء عام 2019.

مشاركاته المسرحية

وفي المسرح، شارك في عدة مسرحيات من أهمها “أهلا يا بكوات”، “ثورة قرية”.

ومن أبرز أعماله “الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت”.

عزت العلايلي الذي التحق بالمجال الفني مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدم طوال مسيرته ما يقرب من 200 عمل فني.

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