موعد مباراة قمة الإثارة بين الأهلي ونظيره المنافس مع ترتيب الدوري السعودي

يستعد حامل اللقب السابق في الدوري السعودي للدرجة الممتازة بعد تراجع مستواه هذا الموسم، إلى مواجهة ومنافسة صعبة. أمام فريق الوحدة، ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2020-2021م.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا المنافسين القويين بمشاركة هداف الدوري السعودي اللاعب السوري عمر السومة. مهاجم فريق الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي منعته عن المشاركة في آخر مباراتين، مساء اليوم الجمعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين فريقا الأهلي والوحدة السعودي اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” . وعند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

وستنعقد المواجهة ضن منافسات الأسبوع ال 17 من الدوري السعودي للدرجة الممتازة، على ملعب ” استاد الملك عبد العزيز الرياضية”.

المعلق على اللقاء كلا المنافسين

وسيعلق على أحداث اللقاء بين فريق الأهلي السعودي ومنافسه الوحدة، المعلق الرياضي في شبكة قنوات السعودية الرياضية حماد العنزي.

📸 لقطات من تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة "الوحدة"⚽️💚#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/GcY8Lbcrgr — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 2, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية الراعية لمنافسات الدوري السعودي الممتاز هذا الموسم. عبر قناة ” KSA sports 1 HD” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12284. وبعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي ( (Vوأفقي ( (H.وبمعامل تصحيح 6/5.

كما سيبث عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12149. واستقطاب عمودي ( (Vوأفقي ( (H. وبعدل ترميز 27500. وبمعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وبتردد كذلك على القمر الصناعي ياه 12418. وبمعدل ترميز 27500. ومعدل عامل الخطأ 9/8. واستقطاب أفقي وعمودي.

السوري عمر السومة

وبعد غياب عن صفوف فريقه الأهلي السعودي عن أخر مباراتين في منافسات الدوري السعودي الممتاز بسبب الإصابة. التي تعرض لها اللاعب في كاحل قدمه.

ليعود اللاعب من جديد ويشارك مع فريقه من أجل مواجهة المنافس القوي الوحدة السعودي في الأسبوع. ال 17 من الدوري ” كأس الأمير محمد بن سلمان”.

🎥 استعدادات الفرسان للمواجهه القادمة ⚔️ pic.twitter.com/6BdcFC1m72 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 4, 2021

المنافسة على ترتيب هدافي الدوري

ويمتلك اللاعب السوري عمر السومة 31 عاماً في سجل أهداف هذ الموسم قبل الغياب عن الملاعب 8 أهداف. كما يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، وبفارق هدفين عن المتصدر اللاعب السويدي في فريق أبها ” كارلوس ستراندبيرغ” 24 عاماً برصيد 10 أهداف.

بينما يحتل اللاعب الأنغولي ” فابيو آبرو” 28 عاماً المهاجم في فريق الباطن السعودي في ثاني صدارة الهدافين متساوياً. بنفسي عدد الأهداف عن المتصدر السويدي ب 10 أهداف.

وكذلك يحتل كلاً من: اللاعب السعودي حسين العمري 26 عاماً في فريق القادسية، وكذلك اللاعب الأرجنتيني الهاجم. في فريق الاتحاد السعودي في الترتيب الرابع والخامس بنفس عدد الأهداف برصيد 9 أهداف.

ويسعى اللاعب عمر السومة التنافس من جديد على صدارة الترتيب هذا الموسم مع فريق الأهلي السعودي. وإحراز هدفي اللقاء المنتظر اليوم أمام منافسه الوحدة في منافسة صعبة وقوية من أجل التربع على صدارة قائمة الترتيب.

رصيد المنافسين في الدوري السعودي

وقد حقق فريق الأهلي السعودي الفوز في 9 مباريات سابقة في منافسات الدوري السعودي للدرجة الممتازة. وتعادل في 3 مباريات، لكنه خسر في 4 مواجهات في الدوري الممتاز.

على عكس فريق المنافس الوحدة السعودي الذي فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر 7 مباريات في منافسات الجولات. ال 16 السابقة التي خاضها الفريق في الدوري السعودي الممتاز.

تعادل المنافسن في آخر مواجهة بالدوري

وقد حقق فريق الوحدة السعودي التعادل أمام منافسه القادسية بهدفين لكليهما في أخر مباراة خاضها الفريق قبل المواجهة. المنتظرة أمام الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد سجل أهداف فريق القادسية السعودي كلاً من: الهداف السعودي حسين العمري في الدقيقة ال 53 من اللقاء. والهدف الثاني لتقليص الفارق والتعادل عن طريق اللاعب المدغشقري ” كاروليس اندريا ماستينور” في الدقيقة 78.

بينما سجل هدفي الوحدة السعودي كلاً من: اللاعب السعودي هزاع الغامدي في الدقيقة ال 15، بينما سجل لاعب. خط الوسط البرازيلي ” أنسيلمو دي مورايس” في الدقيقة ال29.

⏰ – توقيت مباراة #الوحدة أمام الاهلي في عددٍ من دول العالم 🌍 pic.twitter.com/C7fjP6cTGW — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 5, 2021

لكن المنافس فريق الأهلي السعودي فقد تعادل مع فريق الباطن ضمن منافسات الجولة ال 16 السابقة بهدفين لك منها. حيث سجل أهداف فريق الأهلي كلاً من: السعودي معتز هوساوي في الدقيقة ال 11، وأضاف زميله في الفريق الهدف الثاني سلمان المؤشر في الدقيقة ال28 عبر ركلة جراء للفريق.

بينما سجل فريق الباطن الهدفين اللاعب السعودي صالح آل عباس في الدقيقتين ال 16 وال 43 من أحداث. اللقاء بين كلا المنافسين.

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز مؤقتاً فريق الشباب السعودي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين المنافسين. على الصدارة فريقا الهلال والأهلي السعودي الذي يحتلان المركز الثاني والثالث برصيد 30 نقطة.

وفي المركز الرابع يأتي فريق الاتحاد السعودي الذي سيخوض مباراة اليوم أمام منافسه فريق الاتفاق عند الساعة السادسة. بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” برصيد 28 نقطة، أما المركز الخامس يأتي فريق التعاون السعودي برصيد 25 نقطة من جدول الترتيب.

وفي المركز السادس يحتل فريق النصر السعودي من الترتيب برصيد 24 متساوياً بذلك مع فريق الاتفاق وأبها اللذان. يحتلان المركز السابع والثامن ترتيب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

ويأتي في المركزين التاسع والعاشر فريقا القاسية والوحدة برصيد 21 نقطة من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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