شاهد شاب سعودي يحرق القرآن الكريم في بث مباشر ويثير ضجة واسعة

أثار مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لشاب سعودي من الرياض أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم، ضجة واسعة.

البداية بلقاء مشاهير

وتبدأ تفاصيل الواقعة باستضافة أحد مشاهير مواقع التواصل في السعودية لشاب مغني سعودي يدعى “عبدالله”. من الرياض للغناء في بث مباشر للمتابعين.

وتطرق الشخصان أثناء الحديث إلى قضايا الإلحاد والإيمان، ليقوم الشاب المدعو “عبدالله. بتوجيه إهانات للذات الإلهية والقرآن الكريم، فيما قطع عليه المشهور الصوت”.

#عبدالله_يحرق_القران This why it is trending pic.twitter.com/DaA38MrrfE — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) February 5, 2021

وأثناء حديث المشهور للمغني “عبدالله” بأخذ العود وإكمال الغناء وأن يتحدث بهدوء عن قضيته المتمثلة في الإلحاد. ظهر الشاب وهو يحرق القرآن الكريم.

عبدالله يحرق القرآن

ودشن مغردون على موقع “تويتر”؛ هاشتاجًا بعنوان “#عبدالله_يحرق_القرآن” مطالبين الجهات الأمنية بالقبض عليه. وأبلغوا النيابة العامة بالواقعة التي أثارت صدمة كبيرة.

#عبدالله_يحرق_القران

وهذا اسمك عبدالله تحرق كتاب الله لكن م شفت شي من عذاب الدنيا والاخره💔 — نـُوره|F5M💞 (@nfss90u) February 5, 2021

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أحسن خاتمتنا في الامور كلها#عبدالله_يحرق_القران pic.twitter.com/nsv4cg87k4 — شاهد ماشافش حاجة (@Mooha9021) February 5, 2021

#عبدالله_يحرق_القران اللهم شل يده اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك وسلط عليه جنداً من جنودك واجعله آيه وعبره لغيره يارب العالمين pic.twitter.com/BjoWHpLRjk — هلاآآليـــــه 🦋 (@kh__1211) February 5, 2021

وأثارت الواقعة حالة من الغضب الواسع والاستياء بين رواد موقع “تويتر” الذين طالبوا من الجهات الأمنية. إلقاء القبض على المغني الملحد وتوقيع أقسى العقوبات بحقه.

الإلحاد في السعودية

وخلال السنوات الأخيرة انكسر جدار الصمت في المنطقة العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص. وبدأت أصوات الذين يعتبرون أنفسهم من فئة الملحدين تعلو وتجذب أنظار العالم.

وعلى مستوى الواقع الخليجي لا أحد يستطيع التحدث بأرقام محددة عن أعداد الملحدين؛ لكنها أصبحت في النهاية. أحد الشواغل التي اتجهت إليها أدوات الباحثين. في محاولة لفهمها وتحليل تجلياتها على مستويات عديدة، والأسباب التي أسهمت في انتشارها.

ولا يستبعد أن يكون خطاب المؤسسات الدينية خصوصاً في السعودية، أحد أسباب تفشي الإلحاد بشكل أو بآخر. وهو ما تظهره الأرقام التي تزايدت مؤخراً بعدد الملحدين من دول الخليج وفي مقدمتهم السعوديون.

أسباب انتشار الإلحاد بالخليج

على الرغم من أن العديد من الأسباب التي دفعت بعض الخليجيين إلى التخلي عن الدين مماثلة لتلك التي يذكرها. الملحدون في أي مكان آخر في العالم. فإن هناك أسباباً أخرى يمكن أن تتسق مع السياق السياسي في العالم العربي.

ومن هذه الأسباب العنف الذي تمارسه بعض الجماعات الإسلامية المتشددة قد دفع بعض الناس إلى التشكيك في مبادئ الإسلام.

وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر ويوتيوب” والمدونات، أكثر وسائل إعلام يستخدمها الملحدون الخليجيون. لمساهمتها في إيصال أفكارهم ومعتقداتهم بدون رقابة مجتمعية.

وغالباً ما يتكتم الملحدون الخليجيون على أسمائهم، ويتحدثون بهويات غير حقيقية، باستثناء عدد منهم كالملحد الإماراتي. أحمد بن كريشان، أو المدوّن البحريني الشهير محمود اليوسف، وأخيراً السعودية رهف القنون.

والإلحاد بمعناه الواسع يعني عدم الاعتقاد أو الإيمان بوجود إله، وفي المفهوم الضيق فإنه يعتبر على وجه التحديد. موقفاً يتلخص بأنه لا توجد آلهة، وهو ما يتناقض مع فكرة الإيمان بالله أو الألوهية.

الاستشاري الإعلامي والباحث في الشؤون الإعلامية والأوروبية، حسام شاكر، يرى أن الإلحاد جديد على المجتمعات العربية.

وأشار إلى أن تعبير أفراد أو مجموعات عربية عن آرائها الإلحادية بشكل صريح غير مسبوق في هذه المجتمعات.

واعتبر شاكر، أن ما يساعد على ظهور حالة الإلحاد ونشاطها هو المنصات الجماهيرية التي تتيحها مواقع التواصل الاجتماعي. فضلاً عن أنها وجدت اهتماماً إعلامياً خاصاً ساعد على هذا الظهور.

وقال إن بعض المنصات الإعلامية العربية أبرزت هذا الملف، لافتاً الانتباه إلى استغلال السلطات لحالة الإلحاد في بسط قوتها ووجودها. حيث “وجدت فيه بعض الخطابات السياسية مكسباً عملياً”، بحسب رأيه.

وأضاف أن هذا الملف استخدمته أيضاً أطراف شتى، مشيراً إلى أن “الدعايات السلطوية في العالم العربي أبرزت هذه الحالة. واحتجت بها أحياناً في مسعاها للحديث عن ضرورة إيجاد مراجعات دينية إن جاز التعبير، بدعوى أن هناك حالة إلحادية”.

السيسي والإلحاد

واستشهد شاكر باستغلال هذا الملف من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خلال ما أطلق عليها “ثورة السيسي الدينية. وهذا كان المقصود منه على ما يبدو الإشارة إلى إخفاق الخطاب الديني والإتيان بخطاب ديني جديد حسبما ترتئيه السلطة هنا وهناك”.

ويرى الباحث الإعلامي أن حالة الإلحاد يمكن فهمها على أنها حالة اعتقادية ذات قدرة على التعبير عن ذاتها بشكل مباشر وجماهيري. فضلاً عن كونها تعبر في الأساس عن حالة من القلق الثقافي والاجتماعي الذي يراود فئات المجتمع.

وأضاف: “لا يعني هذا أن كل الحالات التي تحسب على الحالة الإلحادية هي قلقة. ولكن حالة القلق الشبابي، بما فيها من تطرف وانحطاط وحالات انتحار وإدمان ومشكلات اجتماعية. تأتي الحالة الاعتقادية هذه ضمن هذا الإطار”.

أمثلة من دول الخليج

ومع ارتفاع ملحوظ في أعداد الملحدين السعوديين، كانت الفتاة المراهقة رهف القنون (18 عاماً) مثالاً بعدما هربت من بلادها طلباً للجوء في تايلاند. واستقبلتها كندا، قبل أن تتخلى عن لقب عائلتها، بعد أن تبرأت الأخيرة منها على خلفية فرارها من المملكة واتهام العائلة بإساءة معاملتها، أواخر 2018.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت على قناة “روتانا خليجية”، في مايو 2019، أثارت مقابلة الكاتب منصور النقيدان جدلاً واسعاً. بعد أن تحدث عن الإلحاد والإسلام.

وتحدث النقيدان، وهو سعودي حاصل على الجنسية الإماراتية، خلال اللقاء، عن ظاهرة الإلحاد، قائلاً: إن “الإلحاد عقيدة. وعليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان”.

وأضاف: “الإيمان القلبي هو الإيمان الحقيقي، دون النظر إلى القيام بالعبادات كالصلاة”، التي يراها غير ضرورية.

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