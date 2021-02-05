إيقاف الحارس الكاميروني أندريه أونانا لمدة 12 شهراً لسماع نصيحة زوجته!

أوقف حارس مرمى المنتخب الكاميروني وفريق أياكس أمستردام الهولندي ” أندريه أونانا” 24 عاماً عن ممارسة الأنشطة. الرياضية بسبب تناوله دواءً تبعاً لنصيحة من زوجته لعلاج حالة من التوعك الصحي، الذي عانى منها يوم 30 أكتوبر العام الماضي.

وأعلنت الهيئة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهراً. على الحارس الكاميروني “أندريه أونانا” حارس مرمى فريق أياكس الهولندي بسبب سقوطه في كشف المنشطات مؤخراً.

تألق الحراس متواصل في المباراة..

حارس أياكس أونانا يتصدى لكرة رأسية خطيرة من مسافة قريبة#الدوري_الهولندي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/UqA9Z5OL6i — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 31, 2021

وبين الاتحاد الأوروبي، أنه خلال الفحص للاعب الكاميروني أونانا، وجدت مادة “فوروسيميد” في بول اللاعب عقب. الاختبار الذي أجراه الحارس في 30 أكتوبر الماضي، وهي مادة محظورة من الاستخدام للاعبين حسب قرارات وتعليمات الهيئة التأديبية الأخيرة.

وأوضحت الهيئة، أنه كل من يتناول تلك المنشطات المحظورة سابقاً ضمن التعليمات، يعرض نفسه للإيقاف. وفق التعليمات التي وضعتها على مستوي الأندية المحلية والعالمية.

فترة الإيقاف لأونانا

ومن المقرر أن تبدأ عقوبة الإيقاف بحق اللاعب الكاميروني أونانا بعد القرار النهائي من قبل الهيئة التأديبية التابعة. للإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن اليوم الخامس من شهر فبراير من الشهر الجاري ولمدة 12 شهراً على التوالي، على مستوى المشاركة في جميع. الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والدولي.

حسب التقارير الهولندية، فقد تبين أن هذا الدواء الذي تناوله الكاميروني أندريه أونانا، يحتوي مادة منشطة. محظورة يعاقب عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

البيان الصادر لإدارة أياكس

وقد أوضحت إدارة أياكس الهولندي في بيان صحفي لها تعقيباً على إيقاف حارس فريقها الكاميرني أندريه أونانا عن جميع. الأنشطة الرياضية مع الفريق، أنه في 30 أكتوبر قد شعر حارس الفريق أندريه أونانا بتوعك فاستخدم دواء خاص بزوجته يدعى لاسيماك هو السبب في فشل عينة اختبار المنشطات.

وأردفت البيان، قائلاً: ” كنا نأمل تخفيف العقوبة لمدة أقصر لأن الأمر كان حادثاً لم يرد به أونانا تقوية جسده أو تحسين. أدائه على صعيده الشخصي ومشاركته في جميع الأنشطة مع الفريق ومنتخب بلاده”.

كان هدفًا لتشيلسي الصيف الماضي الآن سيغيب لمدة سنة الكاميروني أندري أونانا يتعرض للإيقاف بسبب عدم تخطيه لاختبار للمنشطات في أكتوبر 2020 🚫🚫 pic.twitter.com/MJiMGbEXvT — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 5, 2021

وأضافت إدارة نادي أياكس الهولندي، قائلةً: ” إلى أن فحص البول كشف عن وجود مادة “فوروسيميد” المحظورة. بعد أن تناول الحارس الكاميروني “عن طريق الخطأ” دواء زوجته”.

واعتبر إدارة الفريق الهولندي أن اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، قائلةً: ” أنه لم يكن لأونانا أي. نوايا في الغش ومع ذلك.

الطعن على القرار

ويعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أساس تطبيق قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن واجب الرياضي. في جميع الأوقات ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى جسمه”.

لكن الفريق الهولندي يعتزم استئناف قرار إيقاف أونانا بغرض تخفيف العقوبة على الأقل لعدم ثبوت نية تعاطي المنشطات 💉 pic.twitter.com/nvv7dJXX2H — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 5, 2021

واستكمل إدارة أياكس، ” أندريه أونانا سيغيب بسبب تلك العقوبة عن كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها بلاده. إلا أن الإدارة ستقوم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

من أجل الطعن على القرار الذي اتخذته الهيئة التأديبية التابعة للإتحاد والأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، وتخفيف العقوبة. لحارس فريقها.

حارس برشلونة السابق

ولعب الحارس أندريه أونانا البالغ من العمر 24 عاماً مع فريق برشلونة الإسباني للشباب سابقاً، حيث أنه خاض مع الفريق. الكتالوني 204 مباراة استقبل فيها شباكه 180 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 83 مباراة مع الفريق.

وقد انضم اللاعب الكاميروني أونانا إلى صفوف فريق أياكس الهولندي في عام 2016م بصفقة مع فريق بشلونة الإسباني. حيث من المقرر أن ينتهي عقده في شهر يونيو عام 2022 القادم.

وقد خاض الحارس الهولندي أونانا مع فريق أياكس مستردام الهولندي 26 مباراة خلال الموسم الجاري، استقبلت شباكه. في جميع المسابقات التي شارك فيها الحارس الكاميروني 22 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه عن الأهداف في 9 مباريات.

أنظار برشلونة وتشيلسي للحارس

ويسعى إدارة فريق برشلونة الإسباني من استعادة الحارس الكاميروني أونانا من أجل اللعب في صفوف الفريق للدرجة الأولى. من جديد، وكذلك رغبة فريق تشيلسي ” البلوز” من خطف أونانا بعد أداءه الرائع الذي يقدمه في حراسه المرمى لفريق أياكس مستردام الهولندي خلال الموسمين الماضيين.

صحيفة هولندية مقربة مع أياكس

وقد كشفت صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية في وقت سابق، أن رئيس فريق أياكس الهولندي “ينوي أوفر مارس” سيعرض. عقد جديد على الحارس الكاميروني أندريه أونانا في الأسابيع المقادمة، لتجديد عقده والإبقاء عليه في أياكس لفترة طويلة مع زيادة راتبه السنوي داخل صفوف الفريق.

يبحث بوروسيا دورتموند عن حارس مرمى جديد ، النادي لا يثق ب هيتز ، المرشحون هم أندريه أونانا وبيتر غولاتشي و أوديسياس فلاتشوديموس. -بيلد. pic.twitter.com/rmOCYwQaMa — تياقو بفب (@tbvb09) February 2, 2021

وفق الخطة التي وضعها رئيس أياكس الهولندي خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير النادي وتحسينه، سيقوم بإقناع اللاعب. أونانا في تمديد، خاصة وأنه يتمتع بثقة كبيرة وتشجيع من جميع زملاءه، وكذلك الجهاز الفني في الفريق، في ظل الأداء الملحوظ الذي يقدمه مع فريق أياكس مستردام الهولندي.

الصفقة الأغلى فريق أياكس

وتعتبر هذه الصدمة هي الثانية لإدارة فريق أياكس مستردام الهولندي في غضون يومين بعد أن ارتكب اللاعب الجديد. في صفوف الفريق الفرنسي “سيباستيان هالير” 26 عاماً، الخطأ الفادح في عدم تسجيل اسم لاعبه الجديد.

الذي وصل الى الفريق قادماً من وست هام يونايد الإنجليزي على لوائح منافسات “يوروبا ليغ” بعد قدومه في شهر. كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

بينما تعد صفقة الحارس الكاميروني ” أونانا” الأعلى في تاريخ نادي أياكس الهولندي بعد وصوله عام 2016م مقابل 22.5 مليون يورو.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك