هذا ما رآه الداعية الكويتي محمد العوضي بمنامه عن الداعية عبدالعزيز الطريفي المعتقل بسجون السعودية

سرد الداعية الكويتي البارز الدكتور محمد العوضي، تفاصيل رؤيا رآها في منامه تخص الداعية السعودي المعتقل الشيخ عبدالعزيز الطريفي، تفاعل معها الناشطون بشكل واسع.

وقال محمد العوضي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي، إنه غفا بعد صلاة الفجر فرأى الشيخ عبدالعزيز الطريفي واقفا في جمع من الناس.

غفوت بعد صلاة الفجر فرأيت الشيخ #عبدالعزيز_الطريفي واقفا في جمع من الناس يشرح سبب تعدد وجوه تفسير بعض آيات القرآن، فسألته عن تفسير الطاهر بن عاشور، وقبل أن يجيبني مر شخص من بعيد فأوقف الشيخ درسه وذهب إليه وتحدث معه ثم عاد يستكمل درسه… واستيقظت.

اللهم خيرا وفرجا قريبا له ولأخوانه pic.twitter.com/tGPFKk1YBU — محمد العوضي (@mh_awadi) February 4, 2021

وكان الطريفي بحسبه، يشرح سبب تعدد وجوه تفسير بعض آيات القرآن.

فسأله “العوضي” في الحلم عن تفسير “الطاهر بن عاشور”.

وتابع الداعية الكويتي في سرد رؤياه بأنه قبل أن يجيبه الشيخ الطريفي على سؤاله. مر شخص من بعيد فأوقف الشيخ درسه وذهب إليه وتحدث معه، ثم عاد يستكمل درسه.

واختتم الدكتور محمد العوضي تغريدته بتوضيح أنه استيقظ بعد ذلك، مضيفا “اللهم خيرا وفرجا قريبا له ولإخوانه”.

هذا وتفاعل متابعوا العوضي بشكل واسع مع رؤياه، وفسرها العديد منهم بأنها بشرى خير. في إشارة لإطلاق سراح الداعية السعودي الطريفي قريبا.

أرجو أن يكون تأويلها خروج الشيخ من السجن في محرم وقد طُهّر بما أصابه وفاحت سمعته الطاهرة في الناس أكثر وينتشر علمه ونفعه

وأما الذي أوقفه فسيذهب ومعه فتنته.

والله أعلم — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 4, 2021

هو والله، أشبه بشيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله.. فك الله أسره و أطال عمره . — عبد حر (@d1VjLaRGNBf7AC3) February 4, 2021

ويشار إلى أنه في شهر أبريل المقبل، سيكمل “الطريفي” 5 سنوات داخل المعتقل.

واقتادت الطريفي قوات سعودية في 23 أبريل 2016، من منزله في الرياض، إلى السجن، ولم يقدم للمحاكمة حتى الآن.

وعلق ناشط على رؤيا العوضي مستنكرا سجن العلماء في السعودية:”أمة تسجن علماؤها العاملين مثل الشيخ عبد العزيز الطريفي ليست بخير”

آمين

امة تسجن علماؤها العاملين مثل الشيخ #عبد_العزيز_الطريفي ليست بخير — عبد الكريم (@7z1m2tAVf3GFp3O) February 4, 2021

وكتب مصطفى:”سبحان من رزقه القبول والمحبة بين الناس. اللهم فك أسره وسائر العلماء المعتقلين يارب العالمين”

سبحان من رزقه القبول و المحبة بين الناس ….اللهم فك أسره و سائر العلماء المعتقلين يارب العالمين — مصطفى ميلودي 🇩🇿 (@ALGMiloudi) February 4, 2021

بينما عبر الناشط تميم عن تفاؤله بالإفراج عن الطريفي قريبا:”سيصدر قرار الإفراج عنه قريباً إن شاء الله ، ويعود لطلابه.”

سيصدر قرار الإفراج عنه قريباً إن شاء الله ، ويعود لطلابه . — تميم (@m_1385) February 4, 2021

بينما سرد ناشط يدعى محمد تفاصيل رؤيا رآها هو الآخر للشيخ سلمان العودة.

وانا ايضا قبل الفجر اول امس رايت الشيخ سلمان العودة يجلس معى فى مسجد صغير نستمع لخطبة الجمعة ومعنا شخص يشبة اوباما كان فرح جدااااا واستغربت انه اسلم — mohamed rabee (@AlifmRabee) February 4, 2021

وقال:”وأنا أيضا قبل الفجر أول أمس، رأيت الشيخ سلمان العودة يجلس معي في مسجد صغير. نستمع لخطبة الجمعة ومعنا شخص يشبة أوباما كان فرح جدا، واستغربت أنه أسلم”

وغرد حساب آخر:”أسأل الله أن يكون الرجل الذي تحدث معه قد بشره بقرب الإفراج عنه. وعن كل إخوانه المشايخ والعلماء والمحبوسين ظلما فى سجون الظالمين.”

خير إن شاء : اسأل الله أن يكون الرجل الذي تحدث معه قد بشره بقرب الإفراج عنه و عن كل اخوانه المشايخ و العلماء و المحبوسين ظلما فى سجون الظالمين. — حاول تفتكرني💞 (@loveml90) February 4, 2021

من هو عبدالعزيز الطريفي؟

ويشار إلى أن عبد العزيز بن مرزوق الطَريفي، هو عالم دين سعودي متخصص في الحديث النبوي، وحاصل على بكالوريوس من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض.

والطريفي المولود في 29 نوفمبر 1976 بدولة الكويت، هو باحث شرعي سابق في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية. وناشط في الدعوة والحقوق.

وتنقل الطريفي في صغره بين الكويت والعراق ومصر، قبل أن يستقر في العاصمة السعودية الرياض.

الدراسة

بدأ حفظ الحديث النبوي بأسانيده مبكرا، وأظهر نبوغا في هذا الجانب، وكان يكثر من حضور الدروس الدينية في المساجد والقراءة وتلخيص الكتب.

أنهى عبدالعزيز الطريفي دراسته الجامعية في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض، ودرس دراسة شرعية حرة خارج الإطار الأكاديمي عند عدد من الشيوخ.

اعتقاله

وقامت السلطات السعودية في يوم 23 أبريل سنة 2016 باعتقال عبد العزيز الطريفي.

ونشر في ذلك اليوم بالتزامن مع الحادثة، الشيخ سلمان العودة رسالة قال بأنّها وصلته من جوال الطريفي وفيها: “أنه ليس بمعتقل ولا موقوف بل في مكان لائق لمناقشة بعض الأمور”.

ولكنه لا يزال منذ ذلك الحين معتقلا حتى الآن.

وبالبحث ظهر أنّ الطريفي نشر تغريدة في وقت زيارة الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما قال فيها: “يظن بعض الحكام بأنّ تنازله عن بعض دينه ارضاء للكافر سيوقف ضغوطهم، وكلما زاد درجة دفعوه أخرى، الثبات واحد والضغط واحد، فغايتهم (حتى تتبع ملّتهم)”.

وهذا يمكن أن يكون سببا مباشرا لقيام السلطات الأمنية السعودية باعتقاله. ففي ذلك الحين كانت قد بدأت الحملة الهوجاء على الدعاة والمصلحين وزجّهم في السجون بدون سبب.

ومن لم يوجد له تهمة لفّقوا له تهمة “الخارجية والتحريض ولاة الأمر” أو “التطرف والتكفير”، وهي تهم معلّبة جاهزة للاستعمال في أي وقت.

وكانت مصادر سعودية أكدت في شهر مايو من العام 2019. تعرض الداعية السعودي المعتقل عبدالعزيز الطريفي، لانتكاسة صحية خطيرة داخل محبسه.

ونقل حساب “معتقلي الرأي” السعودي حينها عن المصادر في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تأكيدها تعرض “الطريفي” لهذه الانتكاسة بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.

🔴 عاجل

تأكد لنا تعرض الدكتور #عبدالعزيز_الطريفي إلى انتكاسة صحية جديدة بسبب الإهمال الطبي داخل السجن. pic.twitter.com/SxTQlCAgA0 — معتقلي الرأي (@m3takl) May 27, 2019

وقبلها كانت قد تدهورت صحة “الطريفي” داخل محبسه في سبتمبر من العام 2018، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض، وسط حراسة مشددة جدا.

وتعتقل السعودية ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب، لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

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