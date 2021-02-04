شاهد أول أهداف اللاعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي بعد انتقاله عن الزمالك

لم ينتظر صاحب الرقم 23 في فريق جالاتا سراي التركي اللاعب المصري مصطفى محمد طويلاً ليتكيف مع فريقه الجديد. بعد انتقاله الأسبوع الماضي بصفقة على سبيل الإعارة من فريق الزمالك المصري.

ليحرز الهدف الأول في أولى مشاركته مع الفريق في شباك مرمى حامل اللقب بالدوري باشاك شهير.

وشارك اللاعب مصطفى محمد لأول مرة مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة كبديل عن زميله النيجيري في الفريق “أوغينكارو ايتيبو” 25 عاماً.

هدف مصطفي محمد الأول مع جالطة سراي التركي 👏👏✌️ pic.twitter.com/xASKhmFTe8 — Sports News Egypt (@SportsNewsEgyp2) February 2, 2021

ركلة الجزاء لجالاتا سراي

وقد سجل اللاعب المصري مصطفى محمد 23 عاماً في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، بعد حصول فريقه الجديد. جالاتا سراي على ركلة جزاء، ليسددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى الفريق المنافس باشاك شهير، ويعلن بذلك هدفه الأول في الدوري التركي الممتاز.

فيما سجل الهدف الأول في اللقاء المهاجم النيجيري “هنري أونيكورو” 23 عاماً لصالح فريق جالاتا سراي في الدقيقة 45. مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

فيما أضاف اللاعب الهولندي ” ريان دونك” 34 عاماً الهدف الثاني في شباك حامل اللقب التركي باشاك شهير. ليضيف الهدف الثالث اللاعب الجديد المصري مصطفى محمد.

ويؤكد بذلك الانتصار للفريق بركلة جزاء سددها اللاعب في شباك المنافس، لينتهي اللقاء بفوز فريق جالاتا سراي. على باشاك شهير بثلاثية نظيفة دون رد.

تعليق الصحف التركية

وكتبت صحيفة “الصباح” التركية الصادرة اليوم الأربعاء على الظهور الأول للاعب المصري مصطفى محمد. بأن فريق جالاتا سراي التركي قد ربح في نهاية المباراة بعد قدوم اللاعب مصطفى محمد، والذي استطاع تسجيل أول أهدافه بقميص الأحمر والأصفر.

الهدف الأول في مباراته الأولى 🤩🤩 مصطفى محمد يسجل أول أهدافه مع جالاتا سراي من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع 🇪🇬⚽️ pic.twitter.com/r0JT29enAk — BelGoal.com (@BelGoalCom) February 2, 2021

وأوضحت الصحيفة التركية، بأن قدوم اللاعب المصري مصطفى محمد يعود بالأذهان، مع بداية ظهور اللاعب الكولومبي الدولي. ” راداميل فالكاو” 34 عاماً، الذي سجل أولى أهدافه مع فريق جالاتا سراي التركي في شباك قاسم باشا في مشاركته الأولى في شهر سبتمبر عام 2009م.

بينما نشرت صحيفة الحرية التركية في عناوينها الصادرة اليوم، بأن الظهور للاعب المصري مصطفى محمد الأول كان إضافة. ليبين بأن اللاعب لم ينتظر طويلاً سوى الشوط الأول من أجل تسجيل أولى أهدافه بعد دخول المباراة مع مجريات أحداث الشوط الثاني.

وأردفت الصحيفة التركية، قائلةً: ” صاحب الرقم 23 عاماً لم ينتظر كثيراً لكي يدخل أجواء المباراة في أولى مشاركاته مع فريقه. الجديد جالاتا سراي، على الرغم من انضمامه لتدريبات الفريق مؤخراً منذ ساعات بعد قدومه من فريقه السابق الزمالك المصري”.

وأشارت تلك الصحيفة، إلى ترحيب النجم التركي أردا توران 34 عاماً اللاعب السابق في فريق برشلونة الإسباني. بالنجم المصري الجديد في فريقه جالاتا سراي مصطفى محمد، بعد نشرها صورة مع هداف فريق الزمالك المصري السابق عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الموهبة الكروية

لكن صحيفة ” fotomac” التركية، قد أشادت بالنجم المصري مصطفى محمد الذي ظهر فيه اللاعب في أولى مشاركاته. مع فريق جالاتا سراي، واصفة اللاعب بالموهوب الكروي.

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” اللاعب مصطفى محمد سيعزز الخط الهجومي في كتيبة المدرب التركي فاتح تريم، وبالخصوص. بعد رحيل المهاجم السنغالي مباي دياني إلى فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي”.

واستكملت الصحيفة، ” أن اللاعب المصري مصطفى محمد سيكون الورقة المهمة عند المدرب فاتح تريم، خاصة. وأن المدرب هو من طلب اللاعب للاعتماد عليه في هجوم فريق جالاتا سراي خلال الفترة المقبلة”.

🗣 فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي: 💬 "مصطفى محمد هو اللاعب الذي نال اهتمامنا لمدة عام ونصف أو عامي، كشافو جالاتا سراي تابعوا مصطفى محمد لمدة سنة ونصف pic.twitter.com/n9YF0O2SHH — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 29, 2021

ولم يدفع المدرب التركي اللاعب المصري مصطفى محمد مع بداية أحداث المباراة في صفوف مشاركة فريقه جالاتا سراي. أمام منافسه إسطنبول باشاك شهير حامل لقب الدوري التركي، وخاصة أن اللاعب لم يتلقى الوقت الكافي في التدريب الجماعي مع الفريق. منذ قدومه من فريق الزمالك المصري.

فرحة عشاق جالاتا سراي

وقد أعربت جماهير وعشاق فريق جالاتا سراي التركي عن سعادتها بظهور النجم المصري مصطفى محمد. الذي قدم أداءً جيداً في أولى مشاركته منذ قدومه من فريق الزمالك المصري، إلى جانب أن اللاعب لم يشارك الفريق التركي. في التدريبات إلا يوماً واحداً فقط.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق جالاتا سراي التركي في مباراته المقبلة أمام فريق فنرخشة، ضمن منافسات الجولة ال 22 من الدوري التركي الممتاز.

ويسعى الفريق وبمشاركة اللاعب المصري مصطفى محمد مع بداية أحداث اللقاء أمام الفريق المنافس، إلى مواصلة. سلسلة الانتصارات والوصول إلى صدارة قائمة الترتيب في الدوري الممتاز.

وكشف عضو اللجنة التفيذية في فريق الزمالك المصري إبراهيم عبد الله في حوار له عبر قناة ” أون تايم سبورت” المصرية الرياضية. إن ” موعد الاستلام إدارة الزمالك لأموال صفقة الإعارة للاعب مصطفى محمد، وانتقاله الأسبوع الماضي إلى صفوف. فريق جالاتا سراي خلال أيام”.

وأردف إبراهيم عبد الله، قائلاً: ” هناك شرط جزائي في حال تأخر الأموال لمدة لا تزيد عن خمسة أيام، سنحصل على غرامة. مالية بقيمة 500 ألف دولار كغرامة، ثم 50ألف دولار عن كل تأخير، لكن النادي التركي ملتزم في كل الأمور دون مشاكل معنا”.

ترتيب جالاتا سراي

ويحتل فريق جالاتا سراي بعد فوزه على حامل اللقب السابق إسطنبول باشاك شهير بثلاثية نظيفة دون رد الأخير، في المركز الثاني. بصدارة الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق فنرخشة التركي الذي يتربع على عرش الصدارة برصيد 48 نقطة.

بينما تجمد فريق باشاك شهير” بلدية إسطنبول” عند 24 نقطة في المركز ال15، متراجعاً هذا الموسم في ترتيب الدوري التركي. للدرجة الأولى الممتازة.

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