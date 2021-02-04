حسين الشحات يقود الأهلي إلى النصف النهائي من كأس عالم الأندية بعد تغلبه على الدحيل القطري

نجح الأهلي المصري في مباراة شهدت المنافسة الشديدة والقوية مع أصحاب الأرض الدحيل القطري في أولى مواجهات افتتاح كأس العالم للأندية لعام 2020-2021م. التأهل إلى الدوري نصف النهائي.

وقاد لاعب الوسط المصري في فريق الأهلي حسين الشحات 29 عاماً، فريقه إلى دور النصف النهائي في مباراة صعبة. تنتظرهم أمام الفريق الألماني ” البايرن ميونيخ” حامل اللقب السابق في الدوري الألماني للدرجة الممتازة.

هدف التأهل للأهلي المصري

واستطاع فريق الأهلي المصري من ممارسة الضغط على لاعبي فريق المستضيف الدحيل القطري داخل مناطقه. في أرضية الملعب والتركيز على ضربات العمق على الأطراف والهجمات المرتدة.

لينجح فريق الأهلي ” القرن” المصري في إحراز هدف الفوز والتأهل على حساب الدحيل القطري في شباك حارس مرمى صالح زكريا. بواسطة اللاعب حسين الشحات بتسديدة قوية سددها في الدقيقة ال 30 اللاعب من خارج منطقة الجزاء على زاوية الجانب الأيسر للشباك المستضيف الدحيل القطري.

بينما حاول فريق الدحيل العودة إلى أجواء المباراة بعد تلقيه الهدف في شباك فريقه، رغم الأداء الرائع الذي لعبه الدحيل. طيلة المباراة، لكن لم دفاع فريق الأهلي المصري كان صلباً أماماً وكذلك حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي في التصدي لتلك المحاولات التي لم يكتب لها النجاح.

الهدف الثاني للشحات

كما يعد هدف اللاعب المصري حسين الشحات، الهدف الثاني الذي يسجله في البطولة هذا العام 2020-2021. حيث سبق له تسجيل هدفه الأول في شباك العين الإماراتي، في أربع مباريات شارك فيها اللاعب في بطولة كأس العالم للأندية.

🇪🇬🎙️ قال نجم #الاهلي المصري حسين الشحات إن المهمّ بالنسبة له هو تحقيق التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.#كأس_العالم_للأندية #الاهلي_الدحيل pic.twitter.com/zAknIPLWT6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2021

وبتلك الأهداف ينضم اللاعب حسين الشحات إلى قائمة هدفي فريق الأهلي المصري التاريخية في كأس العالم للأندية. والتي تضم كلاً من: محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف، وعماد متعب ب 3 أهداف، والسيد حمدي بهدف وحيد، إلى جانب اللاعب الأنغولي “فلافيو أمادو” الذي سدد مع الأهلي 3 أهداف.

الهدف الملغي في المباراة

كما ألغى حكم المباراة الغواتيمالي ” ماريو إسكوبار ” في الدقيقة ال 39 من المباراة الهدف الثاني لفريق الأهلي المصري. والتي سجلها اللاعب الزامبي ” ووالتر بواليا” 25 عاماً، بعد مراجعة تقنية الفار بسبب داعي التسلل في انطلاق الهجمة المرتدة للفريق الضيف.

وحاول فريق الدحيل القطري من استغلال الجهة اليسرى من أجل اختراق صفوف فريق دفاع الأهلي المصري. من أجل إحراز هدف تقليص الفارق في شباك المصري محمد الشناوي دون جدوى من ذلك.

كما شهد المباراة حضور الملايين من عشاق جماهير فريق القلعة الحمراء ” الأهلي المصري”، لمباراة فريقهم عبر الشاشات العامة. والساحات في دولة مصر أمام المنافس على صدارة بطولة دوري النجوم القطري ” الدحيل” في الربع النهائي من كأي العالم للأندية على استاد ” المدينة التعليمية” في منقطة الريان بدولة قطر.

📸الأهلي المصري يجتاز عقبة الدحيل القطري.. ويصعد إلى مواجهة بايرن ميونيخ الألماني ✅#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/KCbPpMTivX — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 4, 2021

وإلى جانب اعلان الاتحاد القطري لكرة القدم اقتصار اللقاء من على مدرجات المعب الذي يتسع لنحو 40 متفرج. على حضور 30 % من الجمهور في ظل الإجراءات المشدد التي تتخذها من أجل الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا.

معنويات الأهلي المصري والدحيل القطري

كما دخل المنافس ” الدحيل القطري” في معنويات قوية عيشها الفريق بعد انتصاره الكبير في دوري نجوم القطري الممتاز. على فريق الأهلي القطري ب 6 أهداف نظيفة دون رد في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي الأخيرة.

على عكس الفريق المنافس ” الأهلي المصري” الذي تعثر بالتعادل السلبي أمام منافسه بيراميدز، ضمن منافسات الجولة. ال 10 من الدوري المصري الممتاز، مع تأجيل مباراة له في الدوري.

ليستفيد غريمه التقليدي الزمالك المصري ” البيضاوي” في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، متخطي الأهلي المصري ” القرن”. بفارق نقطتين في ثاني الترتيب برصيد 21 نقطة.

مواجهة البايرن ميونيخ المرتقبة

ومن المقرر أن يقابل الفائز فريق الأهلي المصري بعد فوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف دون رد البافاري ” البايرن ميونيخ”. حامل لقب الدوري الألماني السابق في مواجهة قوية في دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة قطر في الثامن من شهر فبراير الجاري.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

كما اعتمد فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه الدحيل القطري. بقائمة تشكيلة أساسية مكون من: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع لعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير. وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

موسيماني : مباراة الدحيل كانت صعبة، الدحيل فريق جيد ومباراة بايرن ميونيخ ستكون صعبة للغاية نحن سنستمتع بها، ليس لدينا شيء لنخسره، سنلعب للاستمتاع بالمباراة فقط. #كاس_العالم_للانديه #الاهلي_الدحيل pic.twitter.com/YvRSsAHdKN — Capitano (@Capitanoo72) February 4, 2021

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب الجنوبي الأفريقي في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

تشكيلة الدحيل القطري

كما لعب المدير الفني لفريق الدحيل القطري صبري لموشي 49 عاماً في قائمة اللاعبين الذين واجهوا المنافس الضيف فريق الأهلي المصري . كلاً من اللاعبين: محمد البكري، محمد موسى، علي مال الله، مهدي بن عطية، بسام الراوي، احمد ياسر، اسماعيل محمد، لويز مارتن، ادميلسون جونيور.

بالإضافة إلى مشاركة اللاعب القطري كريم بوضيف، ومبارك شنان، وعبد الله الأحرق، وخليفة أبوبكر، وسلطان البريك. والمعز علي، وعاصم مادبو، وعلي كريمي، وميشيل اولونجا، ومحمد مونتاري، وادواردو دودو.

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