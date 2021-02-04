الموت يفجع رغد صدام حسين .. من هو قيس عبدالرحمن عارف الذي نعته ابنة الرئيس الراحل!

فُجعت رغد ابنة الرئيس العراقي الرحل صدام حسين، بوفاة نجل الرئيس العراقي الأسبق عبدالرحمن عارف، ونعته في تغريدة لها.

وأعلنت رغد صدام حسين، في تغريدة على حسابها المعروف بتويتر خبر وفاة قيس عبدالرحمن عارف، مشيرة إلى وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

نعزي عائلة الرئيس العراقي الراحل عبدالرحمن عارف بوفاة نجله قيس الذي وافاه الاجل بعد صراع مع فيروس كورونا رغد صدام حسين pic.twitter.com/nWBvhoh4VJ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 4, 2021

ونعته وفق ما رصدت (وطن) بما نصه:”نعزي عائلة الرئيس العراقي الراحل عبدالرحمن عارف بوفاة نجله قيس. الذي وافاه الأجل بعد صراع مع فيروس كورونا”.

من هو قيس عبدالرحمن عارف؟

واليوم، الخميس، أعلنت وسائل إعلام عراقية وفاة العميد البحري المتقاعد قيس، النجل الأكبر لرئيس العراق الأسبق عبد الرحمن محمد عارف الجميلي.

وتوفي قيس في العاصمة الأردنية عمان، جراء إصابته بفيروس كورونا (كوفيد19).

هذا وتحفظت عائلة قيس عبدالرحمن، على إجراء مجلس عزاء في ظل الظروف الصحية الحالية وتفشي فيروس كورونا.

وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة في البلاد لمنع التجمعات والمجلس حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال العدوى.

وسبق أن توفي نبيل، وهو الشقيق الأصغر لقيس عبد الرحمن محمد عارف الجميلي، في المنزل الرئيسي للعائلة في بغداد، في شهر تموز 2020.

وجاءت وفاة نبيل بعد صراع مع مرض السرطان لثلاثة شهور، ودفن في مقبرة خاصة بالعائلة.

رئيس العراق الأسبق

وعبد الرحمن عارف هو الرئيس الثالث لجمهورية العراق.

كما أنه الحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية.

وشغل عارف منصب الرئاسة في الفترة من 16 نيسان عام 1966 إلى 17 تموز 1968.

وتم إنهاء حكم عبدالرحمن عارف بواسطة مجموعة من الضباط، والسياسيين بقيادة حزب البعث.

وذلك في حركة انطلقت بشهر تموز من عام 1968.

حيث داهم الضباط قصره، وأجبروه على التنحي مقابل ضمان سلامته وعائلته.

وبعدها تم نفيه إلى تركيا، حتى عاد أوائل الثمانينيات، بعد أن أذن له بذلك صدام حسين الذي تسلم السلطة عام 1979.

مجزرة ساحة الطيران ببغداد

وكانت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، علقت على المجزرة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد. في يناير الماضي وراح ضحيتها العشرات من العراقيين، جراء تفجيرين انتحاريين وسط ساحة الطيران.

وتساءلت رغد في تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) حينها:”أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟”.

وشددت رغد صدام حسين على أن هذه الحقبة التي وصفتها بـ”المظلمة” يجب “أن تنتهي بإذن الله”

وتابعت متوعدة المسؤولين:” وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان انتحاريان أقدما على تفجير نفسيهما وسط عدد من المدنيين في سوق لبيع الملابس المستعملة، أواخر يناير الماضي.

وحدث ذلك تحديدا وسط ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا، وأكثر من 110 جريحاً.

وعقب الحادث دشن المغردون حينها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسماً بعنوان “ساحة الطيران”.

غردوا خلاله بعشرات التغريدات حول المجزرة والكارثة الإنسانية التي وقعت في ساحة الطيران.

وحمل البعض المسؤولية الكاملة حول الانفجار الذي وقع للمملكة وولي العهد محمد بن سلمان.

وفي غضون ذلك قال شهود عيان إن الانتحاريين قاما بحيلة في غاية الإجرام قبل تنفيذهما العملية.

حيث قام الأول بإدعاء أنه مريض، من أجل أن يجمع الناس حوله، ومن ثم فجّر نفسه.

وبعد أن تجمهرت الناس ثانية لجمع الضحايا من التفجير الأول، قام الانتحاري الثاني بتفجير نفسه فيهم، ليوقعوا كل هذا الكم من الخسائر بالأرواح.

من ناحيته أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات في “مفاصل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران”.

ويذكر أن رغد صدام حسين تنأى بنفسها بسبب إقامتها بالأردن من اتخاذ مواقف سياسية تتعلق بالعراق.

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