الموت يفجع الملك سلمان مجدداً .. من هو الأمير مشهور بن مساعد الذي توفي اليوم؟!

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال الديوان الملكي، في بيان له: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأضاف: “وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الخميس في مدينة الرياض.https://t.co/aP1ho6gAGS#واس pic.twitter.com/E6n61S1oq0 — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 4, 2021

نجله ينعى

وكتب نجله خالد على تويتر تغريدة رصدتها “وطن”: ” إنَّا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحم والدي مشهور بن مساعد بن عبد العزيز وأسكن روحه الطاهرة الفردوس الأعلى. وجعل ما اصابه تكفير لذنوبه ورفعه لدرجاته”.

إنَّا لله وانا اليه راجعون

اللهم ارحم والدي مشهور بن مساعد بن عبد العزيز وأسكن روحه الطاهرة الفردوس الأعلى و جعل ما اصابه تكفير لذنوبه و رفعه لدرجاته — خالد بن مشهور (@Khalid_M_AlSaud) February 4, 2021

ونعاه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة قال فيها: “لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا”.

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 4, 2021

وقال الأمير مشعل بن محمد: “انتقل لرحمة الله تعالى أخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز خال أبنائي صاحب السمو الملكي الامير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز”.

وأشار الأمير مشعل، في تغريدة رصدتها “وطن”، أن الوفاة جاءت بعد رحلة مع المرض.

وتابع بالقول: “هو عند الله الرحيم أفضل مما هو عندنا، رحمه الله ما اطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الاخلاق، ومثله من الرجال يفتقد، دعائكم لذويه وللمسلمين”.

انتقل لرحمة الله تعالى*اخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز*خال ابنائي

*صاحب السمو الملكي الامير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز *بعد رحله مع المرض*وهو عند الله الرحيم افضل مما هو عندنا*رحمه الله ما اطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الاخلاق*ومثله من الرجال يفتقد*دعائكم لذويه وللمسلمين* — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 3, 2021

ونعاه الأمير سطام بن خالد، قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #مشهور_بن_مساعد_بن_عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله, وأسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #مشهور_بن_مساعد_بن_عبدالعزيز , اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله, وأسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/sN38mMcMYD — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) February 4, 2021

من هو الأمير مشهور بن مساعد؟

الأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة نورة بنت إبراهيم الدغيثر. التي أنجبت لزوجها الذي عاش كفيفا وترك نحو 20 ولداً وبنتاً من عدة زوجات. كلا من الأمراء والأميرات يوسف ومحمد ومضاوي ولطيفة، بجانب الأمير الراحل مشهور.

وتزوج الأمير مشهور الذي انخرط في التجارة والمقاولات. من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود. التي أنجبت له الأمراء والأميرات عبد العزيز وسعود وخالد وسارة ومحمد.

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيداً عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد.

كما ظل بعيداً عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.

رموز شجرة “العائلة المالكة” في السعودية

وفي تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية، تطرقت فيه إلى أبرز ما هو متاح عن رموز شجرة “العائلة المالكة”. التي خرجت من رحم آل سعود.

هذه العائلة، ساهمت في استمرار انتقال الحكم في أطول نظام ملكي مستقر بالعالم العربي. لاسيما للمنتمين للجناح السديري الأكثر نفوذا في العائلة، وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجته، الأميرة، حصة بنت أحمد السديري.

والسديريون سبعة، وهم: الملك فهد، والملك الحالي سلمان، والأمراء سلطان، وأحمد، وتركي، ونايف، وعبد الرحمن.

وطرحت شجرة العائلة المالكة بخلاف المؤسس 6 ملوك بينهم الحالي، الملك سلمان، بخلاف أعداد كبيرة من الأبناء والأحفاد. برز منهم مسؤولون في مناصب حكومية وعليا بالمملكة.

وسط تقديرات أولية تشير لوجود ما بين 5 آلاف إلى 15 ألف أمير من آل سعود، لكن البارزين منهم والذين يشكلون هيئة البيعة لا يتجاوزون 34 أميرا (أبناء الملك المؤسس وعدد من أحفاده). لكن هناك عشرات أو مئات آخرين يشغلون مناصب مسؤولية حساسة في الدولة.

4 ملوك

وتوفي من الأبناء البارزين، للملك المؤسس 4 ملوك هم: سعود، وخالد، وفهد، وعبد الله، واغتيل فيصل. ومن الآمراء البارزين، توفي 4 هم: سلطان، ونايف، وعبد الرحمن، وتركي، بينما على قيد الحياة الملك سلمان و8 أمراء وهم على الترتيب. بندر (أكبر أبناء المؤسس 85 عاما)، وطلال، ومتعب، وعبد الإله، وممدوح، ومشهور، وأحمد، ومقرن (أصغر أبناء المؤسس 73 عاما)، بينما توفي العام الماضي، الأمير عبد الرحمن.

وذكرت تقارير صحفية، عام 2000، تم تأسيس أول مجلس للعائلة الحاكمة، ضم ما بين 16 و18 عضوا. فضلا عن عقد أول اجتماعاته بقصر السلام. بهدف مناقشة الأوضاع الخاصة بالأسرة المالكة دون التطرق لشأن سياسي.

وبينما وصل 6 لمنصب الملك، بخلاف المؤسس، تنوعت الأسماء البارزة الثمانية ما بين منصب ولي العهد، وولي ولي العهد. ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية ورئاسة الاستخبارات، والوصول لمنصب نائب لوزير الدفاع.

وشهد منصب ولي العهد، اقترابا من جيل الأحفاد البارزين من سُدة المُلك، حيث تولى محمد بن نايف. ولاية العهد من 2015 إلى 2017. ثم محمد بن سلمان (33 عاما) في 2017 إلى يومنا هذا، في سابقتين فارقتين في تاريخ المملكة بين جيلين.

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