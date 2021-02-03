شاهد ماذا حدث للفنانة الأردنية دانة المساعيد في الكويت!

تعرضت الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت، دانة المساعيد، إلى حادث سير مروع.

ونشر حساب دانة المساعيد عبر “انستجرام”، صورةً لها تُظهر لحظة نقلها إلى المستشفى، وقد بدت في حالة صعبة، وُوضع ضاغطاً طبياً على رقبتها.

وعلق “الأدمن” عليها بالقول: “دعواتكم لدانة، تعرضت لحادث اليوم”.

ولم يكشف المسؤول عن حسابات دانة المساعيد عن المزيد من تفاصيل الحادثة المروعة.

وتفاعل متابعو دانة مع الصورة، وعبروا عن حزنهم لما تعرضت له، ودعوا لها بالشفاء التام لاستكمال أعمالها الفنية.

كويتية أردنية

يُشار إلى أن دانة المساعيد من مواليد الكويت عام 1996، ورغم أنها أردنية، لكنها تعتبر نفسها كويتية، لأنها عاشت وترعرعت في الكويت.

وذكرت دانة في لقاء سابق أنها لا تنكر أصلها الأردني، ولكنها تربت وعاشت في الكويت، ولا يمكن أن تنكر خير الكويت عليها، ولا أن تنكر أصلها أيضاً.

وبدأت دانة المساعيد مشوارها الفني وهي صغيرة، لكن بسبب دراستها الحقوق توقفت عن التمثيل لفترة وبعد أن أنهت دراستها عادت للتمثيل مرة أخرى.

انطلاقة دانة الفنية

وكانت انطلاقة دانة المساعيد الفنية عام 2009 من خلال برنامج “طول بالك” الكوميدي، ثم شاركت دانة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة.

كما شاركت دانة المساعيد في مسلسل “وسع صدرك” مع طارق العلي، وشاركت في أعمال تلفزيونية كثيرة، منها “عبارات وحنين”. “جفنات العنب”، “بنات الثانوية”، و “الناس أجناس”.

سر غياب دانة عاماً بأكلمه

ومرت دانة المساعيد بفترة غياب عن السوشيال ميديا والدراما لمدة عام.

وبررت دانة المساعيد غيابها أثناءها في برنامج “صريح جداً” عبر إذاعة “إف إم راديو”، وقالت إن السبب وراء غيابها كان بسبب سلسلة من المشاكل.

وأشارت المساعيد إلى أنها كانت تعاني في هذه الفترة من اكتئاب شديد، مضيفة أن دخول أي فنان في حالة اكتئاب قد يؤثر عليه. بشكل سريع ويحطمه، لأن الشهرة تجعل الشخص يتعرض لمجموعة من الضغوطات.

وصرحت دانة المساعيد أن سبب توقفها عن العمل الفني هو دراستها لأنها تطمح لأن تصبح محامية في المستقبل.

“لا يهمني الأجر”

وقالت في لقاء سابق إن والدتها كانت أول داعم لها في الوسط الفني.

وأكدتن أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية دون النظر للأجر. لأنها التحقت بهذا المجال من منطلق حبها للفن وليس بحثاً عن المال.

“اللي ماله أول”

وشاركت دانة المساعيد في مسلسل “اللي ماله أول”، والذي عرض على شاشات تلفزيون الكويت، وتدور أحداثه حول شاب يدير. مطعماً مع والده بينما تبيع والدته الطعام للزبائن.

وهو من تأليف عبدالعزيز المسلم، وسيناريو وحوار هديل المرجان بطولة سعد الفرج، عبدالعزيز المسلم، انتصار الشراح، عبد الإمام عبدالله. هيا الشعيبي، سعاد علي، عبدالله البدر، مبارك المانع، مشعل شايع، آلاء الهندي، ومن إخراج البيلي أحمد.

و لعبت دانة المساعيد فيه دور فتاة درست في أمريكا وعندما عادت إلى الكويت التقت بصاحب المطعم وأعجبت به ولم تتركه طوال إجازتها.

“مع حرملك”

وعلقت دانة المساعيد على تعليق تصوير مسلسل “مع حرملك” مؤقتاً قبل أشهر انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء في الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت دانة حينها في تصريح لصحيفة “الراي” آنذاك: “الكويت تستحق تضحياتنا من أجلها أغلى ما يكون لذا أعتقد أن قرار التوقف. عن تصوير المسلسل لن يتسبب في ضرر كبير لنا، بل سيصبح حافزًا للحد من انتشار الفيروس، فالتجمع يعتبر مناخاً مناسباً لانتشاره السريع”.

وتابعت دانة: “في هذه المرحلة يجب أن نبذل قصارى جهدنا وبغض النظر أن كنا كويتيين ومقيمين فوق هذه الأرض الطيبة نسير يداً بيد وسوف نهزم الفيروس”.

ودعت دانة حينها الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنزل للحفاظ على صحتهم وصحة أحبائهم.

وأضافت: “من أجل الكويت أجلس في البيت. وعندما يهدأ كل شيء ونتأكد من أن كل شيء على ما يرام، سنستمر في تصوير المشاهد المتبقية لنا”.

مسلسل من تأليف آمنة الغنيم

وكشفت دانة المساعيد تفاصيل مسلسل “مع حرملك” والدور الذي لعبته فيه قائلة: “مع حرملك مسلسل من تأليف آمنة الغنيم وإخراج خالد جمال. ويصنف على أنه قصص منفصلة و مختلفة تظهر هذه القصة في ثلاث حلقات”.

وشاركت دانة المساعيد في المسلسل بأربع قصص مختلفة منها “قصة ندى” التي تدور أحداثها في الثمانينات، وهي من عائلة غنية جداً. تتزوج شاباً من عائلة بسيطة جداً الذي يمثل عليها الحب لكنه يكذب كما أنه يبوق حلالها كله.

وأضافت دانة: “ما يجذبني في المسلسل أنه ينشر قصصه بين مختلف الأزمان، قصص حدثت في الثمانينات وقصص أخرى حدثت. في التسعينات بالإضافة إلى القصص المعاصرة”.

وتابعت: “بعض هذه القصص ستدور أحداثها داخل الكويت والبعض الآخر خارج حدود الكويت، والمميز في سلسلة هذه الروايات. أن كل القصص المقدمة واقعية مئة في المئة”.

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