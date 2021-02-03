بعد 20 يوماً من الغيبوبة .. مفاجأة جديدة حول حالة الفنان الكويتي فهد الناصر

فاجأ الفنان والملحن الكويتي فهد الناصر، متابعيه بتحسن حالته الصحية بعد قضائه أسابيع في العناية المركزة بمستشفى الفروانية.

غيبوبة 20 يوماً

ونشر فهد الناصر لأول مرة عبر “إنستغرام” منذ دخوله في غيبوبة لمدة 20 يوماً إثر تعرضه لمضاعفات جراحة سابقة.

ونشر فهد الناصر صورة ظهرت بها يده فقط داخل المستشفى، وقد علقت بها محاليل طبية، وكتب عليها: “أكثروا من الحمد لله”.

وتابع فهد الناصر موجهاً حديثه لجمهوره: “لا حرمني الله هذا الحب الذي لن أوفيه قدره ما حييت وأنا بانتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسبا في مسألة الخروج من الطبيب.. لا أراكم الله مكروها في عزيز”.

وأضاف: “أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني. من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيني بسم الله أرقيني.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيني”.

حسن النجمي

وكان الإعلامي السعودي حسن النجمي، قد أثار جدلاً واسعاً قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الحالة الصحية لفهد الناصر.

عملية تكميم

وقال حسن النجمي، بتغريدة له عبر “تويتر” حينها: “مصادري تؤكد خروج الملحن الجميل #فهد_الناصر من العناية المركزة واستجابته للعلاج”.

وتابع النجمي: “وذلك بعد نزيف داخلي بعد إجراءه لعملية تكميم، الحمدلله على السلامة وألف لابأس عليك”.

مصادري تؤكد .. خروج الملحن الجميل #فهد_الناصر من العنايه المركزه واستجابته للعلاج ، بعد نزيف داخلي بعد إجراءه لعملية تكميم ..

الحمدلله على السلامه والف لاباس عليك 🌹

ترجع لنا بالسلامه يارب 🤲🏻@AlNasser_FHD pic.twitter.com/1viRjFbkGL — حسن النجمي (@NajmiHasan) January 25, 2021

شقيق فهد الناصر ينفي

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع، نفى شقيق فهد الناصر خروجه من العناية المركزة وتماثله للشفاء، مؤكدا أن هذا عار عن الصحة.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن عبدالعزيز الناصر، شقيق فهد الناصر قوله إن “كل شخص لديه الحرية فيما يكتب، ولا سلطة لنا عليه”.

وأشار عبدالعزيز إلى أن شقيقه لا يزال يخضع للعلاج المكثف في العناية المركزة بمستشفى الفروانية، وأن حالته أفضل من قبل.

مي العيدان أول من كشف الحقيقة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أول من كشف ما حدث لفهد الناصر.

وقالت العيدان حينها عبر “انستجرام”، إن فهد الناصر تعرض لأزمة استدعت نقله إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات في العاصمة الكويتية.

وكشفت العيدان حينها عن دخول الملحن الكويتي فهد الناصر، في غيبوبة، وقالت إن وضعه الصحي “غير المستقر”.

وطلبت مي العيدان من الجمهور الدعاء لفهد الناصر.

فجر السعيد تسأل!

وتساءلت حينها الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد عبر إحدى تعليقاتها على منشور العيدان، عن سبب هذه الأزمة.

وردت العيدان باقتضاب قائلة: “أجرى عملية جراحية”، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل حول طبيعة العملية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول فهد الناصر في غيبوبة حينها.

فهد الناصر يتصدر “تويتر”

وانهالت التغريدات بالدعوات لفهد الناصر، بأن يشفيه، وأكد بعضهم تعرض الناصر لنزيف داخلي بعد اجراءه لعملية جراحية.

وبادر مشاهير وفنانو الكويت إلى التغريد على تويتر، والدعاء لفهد الناصر، ومن بينهم الفنان الكويتي خالد البريكي.

وكتب البريكي: “الله يشافيك ويعافيك أخي أبو طلال”.

دعيج الخليفة حزين

وكتب الشيخ الكويتي دعيج الخليفة الصباح: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على أخي وعضيدي ورفيق دربي ملحن الوطن فهد الناصر بالصحة والعافية والشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به، وأدت الى دخوله العناية المركزة”.

أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يمن على اخي وعضيدي ورفيق دربي ملحن الوطن فهد الناصر بالصحه والعافيه والشفاء العاجل من الوعكه الصحيه التي المت به وأدت الى دخوله العنايه المركزه #دعيج_الخليفة_الصباح pic.twitter.com/8em1SRtBao — دعيج الخليفه الصباح (@dk_alsabah) January 13, 2021

في حين كتب المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة روتانا محمد جاسم الهاجري: “دعواتكم للصديق وأخ الدنيا وصديق الدراسة وعشرة العمر أخوي الملحن”.

وتابع: “يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى الفروانية بعد إجراء عملية جراحية دقيقة. وهو في حالة صعبة ونزيف داخلي، أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويرفع عنك يا رب العالمين”.

دعواتكم للصديق واخو الدنيا وصديق الدراسة وعشرة العمر أخوي الملحن @f_alnasser يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى الفروانية بعد اجراء عملية جراحية دقيقة وهو في حالة صعبه ونزيف داخلي أسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويرفع عنك يارب العالمين #اذكروه_بدعوة #فهد_الناصر pic.twitter.com/3MNeU0f4AX — mohammed alhajeri محمد جاسم الهاجري (@Malhajeri) January 13, 2021

فنانو الكويت يتفاعلون

وتفاعل مع الخبر السيء أيضاً الفنان عبدالعزيز محمد لويس فكتب: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي اخي وحبيبي فهد الناصر ويلبسه ثوب الصحة والعافية”.

وكتب الملحن حمد الخضر: “دعواتكم لأخي الغالي فهد الناصر بالشفاء العاجل، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة، وهو في أمسّ الحاجة لدعائكم”.

دعواتكم لأخي الغالي

الملحن #فهد_الناصر بالشفاء العاجل

حيث يرقد حالياً في العنايه المركزه

وهو في امَس الحاجه لدعائكم pic.twitter.com/AQoVlLZehk — 🇰🇼 حمد الخضر 🇰🇼 (@HamadAlkhader) January 13, 2021

وناشدت الفنانة شيخة العسلاوي المتابعين، وكتبت: “دعواتكم لأخينا، الملحن فهد الناصر بالشفاء العاجل، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة، وهو في أمسّ الحاجة لدعائكم”.

دعواتكم لأخونا

الملحن #فهد_الناصر بالشفاء العاجل

حيث يرقد حالياً في العنايه المركزه

وهو في امَس الحاجه لدعائكم@AlNasser_FHD pic.twitter.com/vIB6fpOPLH — شيخه العسلاوي (@sh_alaslawi) January 14, 2021

وكتب المطرب الكويتي مشاري العوضي على صفحته في “تويتر”: “دعواتكم لأخوي وصديقي فهد الناصر، الله يقومك بالسلامة يا الغالي”.

دعواتكم لأخوي وصديقي فهد الناصر 🙏🙏الله يقومك بالسلامة يالغالي@AlNasser_FHD pic.twitter.com/R9iW7xeIn4 — مشاري العوضي (@meshari_alawadi) January 13, 2021

من هو فهد الناصر؟

يُشار إلى أن فهد الناصر حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت.

كما بدأ فهد الناصر مشواره الفني عام 1998 وله عدة أعمال بالساحة الفنية مع كبار النجوم والشباب.

ولفهد الناصر انتاجات متعددة في المجال الفني، وأيضا ساهم في مد جسور التواصل بين الكويت ودول الخليج من خلال الأغاني الوطنية.

وشارك فهد الناصر في عدة مسلسلات أشهرها “كلام أصفر”، “العافور”، “عديل الروح”، “الإمبراطورة”، “الخراز”، و”الملكة”.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي اخي وحبيبي " فهد الناصر " ويلبسه ثوب الصحة والعافية .. الله يقومك بالسلامة 🤲🏼♥️ pic.twitter.com/R7uASDDnPr — عبدالعزيز محمد لويس (@Abdulazizluies) January 13, 2021

فهد الناصر الذي تولى تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات. سبق له أن تعاون مع عدد من نجوم الإمارات ومن بينهم الفنانة أحلام، التي تعاون معها في العديد من الأغنيات ومن أبرزها أغنية “الطائر الجريح”.

وتولى فهد الناصر آنذاك الناصر وضع الجمل اللحنية لهذه الأغنية. كما تعاون ايضاً مع الفنان حسين الجسمي، والذي تعاون معه في تلحين أغنية “بنعدي” التي كتبها الشاعر أنور المشيري، وأطلقها الجسمي قبل عدة أشهر.

يذكر أن الناصر قد تولى أيضاً صياغة الجمل اللحنية لأوبريت وطني كتبه الشاعر الإماراتي أنور المشيري. والشاعرة العالية، بمناسبة الاستعداد لعام الخمسين لاتحاد دولة الإمارات.

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