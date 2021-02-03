تحسن حالة الفنان الكويتي فهد الناصر بعد غيبوبة
الفنان الكويتي فهد الناصر
حياتنا

بعد 20 يوماً من الغيبوبة .. مفاجأة جديدة حول حالة الفنان الكويتي فهد الناصر

كتب وطن
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فاجأ الفنان والملحن الكويتي ، متابعيه بتحسن حالته الصحية بعد قضائه أسابيع في العناية المركزة بمستشفى الفروانية.

20 يوماً

ونشر فهد الناصر لأول مرة عبر “إنستغرام” منذ دخوله في غيبوبة لمدة 20 يوماً إثر تعرضه لمضاعفات جراحة سابقة.

ونشر فهد الناصر صورة ظهرت بها يده فقط داخل المستشفى، وقد علقت بها محاليل طبية، وكتب عليها: “أكثروا من الحمد لله”.

وتابع فهد الناصر موجهاً حديثه لجمهوره: “لا حرمني الله هذا الحب الذي لن أوفيه قدره ما حييت وأنا بانتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسبا في مسألة الخروج من الطبيب.. لا أراكم الله مكروها في عزيز”.

وأضاف: “أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني. من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيني بسم الله أرقيني.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيني”.

حسن النجمي

وكان الإعلامي السعودي حسن النجمي، قد أثار جدلاً واسعاً قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الحالة الصحية لفهد الناصر.

عملية تكميم

وقال حسن النجمي، بتغريدة له عبر “تويتر” حينها: “مصادري تؤكد خروج الملحن الجميل #فهد_الناصر من العناية المركزة واستجابته للعلاج”.

وتابع النجمي: “وذلك بعد نزيف داخلي بعد إجراءه لعملية تكميم، الحمدلله على السلامة وألف لابأس عليك”.

شقيق فهد الناصر ينفي

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع، نفى شقيق فهد الناصر خروجه من العناية المركزة وتماثله للشفاء، مؤكدا أن هذا عار عن الصحة.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن عبدالعزيز الناصر، شقيق فهد الناصر قوله إن “كل شخص لديه الحرية فيما يكتب، ولا سلطة لنا عليه”.

وأشار عبدالعزيز إلى أن شقيقه لا يزال يخضع للعلاج المكثف في العناية المركزة بمستشفى الفروانية، وأن حالته أفضل من قبل.

مي العيدان أول من كشف الحقيقة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أول من كشف ما حدث لفهد الناصر.

وقالت العيدان حينها عبر “انستجرام”، إن فهد الناصر تعرض لأزمة استدعت نقله إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات في العاصمة الكويتية.

وكشفت العيدان حينها عن دخول الملحن الكويتي فهد الناصر، في غيبوبة، وقالت إن وضعه الصحي “غير المستقر”.

وطلبت مي العيدان من الجمهور الدعاء لفهد الناصر.

فجر السعيد تسأل!

وتساءلت حينها الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد عبر إحدى تعليقاتها على منشور العيدان، عن سبب هذه الأزمة.

وردت العيدان باقتضاب قائلة: “أجرى عملية جراحية”، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل حول طبيعة العملية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول فهد الناصر في غيبوبة حينها.

فهد الناصر يتصدر “تويتر”

وانهالت التغريدات بالدعوات لفهد الناصر، بأن يشفيه، وأكد بعضهم تعرض الناصر لنزيف داخلي بعد اجراءه لعملية جراحية.

وبادر مشاهير وفنانو الكويت إلى التغريد على تويتر، والدعاء لفهد الناصر، ومن بينهم الفنان الكويتي خالد البريكي.

وكتب البريكي: “الله يشافيك ويعافيك أخي أبو طلال”.

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دعيج الخليفة حزين

وكتب الشيخ الكويتي دعيج الخليفة الصباح: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على أخي وعضيدي ورفيق دربي ملحن الوطن فهد الناصر بالصحة والعافية والشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به، وأدت الى دخوله العناية المركزة”.

في حين كتب المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة روتانا محمد جاسم الهاجري: “دعواتكم للصديق وأخ الدنيا وصديق الدراسة وعشرة العمر أخوي الملحن”.

وتابع: “يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى الفروانية بعد إجراء عملية جراحية دقيقة. وهو في حالة صعبة ونزيف داخلي، أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويرفع عنك يا رب العالمين”.

فنانو الكويت يتفاعلون

وتفاعل مع الخبر السيء أيضاً الفنان عبدالعزيز محمد لويس فكتب: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي اخي وحبيبي فهد الناصر ويلبسه ثوب الصحة والعافية”.

وكتب الملحن حمد الخضر: “دعواتكم لأخي الغالي فهد الناصر بالشفاء العاجل، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة، وهو في أمسّ الحاجة لدعائكم”.

وناشدت الفنانة شيخة العسلاوي المتابعين، وكتبت: “دعواتكم لأخينا، الملحن فهد الناصر بالشفاء العاجل، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة، وهو في أمسّ الحاجة لدعائكم”.

وكتب المطرب الكويتي مشاري العوضي على صفحته في “تويتر”: “دعواتكم لأخوي وصديقي فهد الناصر، الله يقومك بالسلامة يا الغالي”.

من هو فهد الناصر؟

يُشار إلى أن فهد الناصر حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت.

كما بدأ فهد الناصر مشواره الفني عام 1998 وله عدة أعمال بالساحة الفنية مع كبار النجوم والشباب.

ولفهد الناصر انتاجات متعددة في المجال الفني، وأيضا ساهم في مد جسور التواصل بين الكويت ودول الخليج من خلال الأغاني الوطنية.

وشارك فهد الناصر في عدة مسلسلات أشهرها “كلام أصفر”، “العافور”، “عديل الروح”، “الإمبراطورة”، “الخراز”، و”الملكة”.

فهد الناصر الذي تولى تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات. سبق له أن تعاون مع عدد من نجوم الإمارات ومن بينهم الفنانة أحلام، التي تعاون معها في العديد من الأغنيات ومن أبرزها أغنية “الطائر الجريح”.

وتولى فهد الناصر آنذاك الناصر وضع الجمل اللحنية لهذه الأغنية. كما تعاون ايضاً مع الفنان حسين الجسمي، والذي تعاون معه في تلحين أغنية “بنعدي” التي كتبها الشاعر أنور المشيري، وأطلقها الجسمي قبل عدة أشهر.

يذكر أن الناصر قد تولى أيضاً صياغة الجمل اللحنية لأوبريت وطني كتبه الشاعر الإماراتي أنور المشيري. والشاعرة العالية، بمناسبة الاستعداد لعام الخمسين لاتحاد دولة الإمارات.

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