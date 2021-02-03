نشرت آمنة البلوشي عضو المجلس البلدي عن ولاية السيب في سلطنة عمان مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بتويتر، تحدثت فيه عن فكرة. من شأنها تطوير الأداء الحكومي في البلاد وهي فكرة “الحكومة الإلكترونية”.

وقالت آمنة البلوشي خلال المقطع الذي قامت بنشره وحظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين العمانيين ورصدته “وطن”: “تعتبر شرطة عمان السلطانية الجهة الحكومية التي أتقنت ونجحت في تطبيق الحكومة الالكترونية بسرعة وانجاز”

#الغاء_نظام_المخاطبات_الورقية واستبدالها بمعاملات إلكترونية بنفس جودة ومستوى اداءموقع #شرطة_عمان_السلطانية

لابد من تفعيل موقع التواصل الحكومي @Oman_GC

وربط جميع الوزارات والجهات المعنية

لتكون مواقع تقدم خدمات الكترونيةسريعة

وهكذا يتم قياس مؤشرإنتاجيةالعمل الحكومي بهدف التطوير pic.twitter.com/YFwy0MbRoh — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲 عضوة المجلس البلدي السيب (@AlbaloushiAmna) February 3, 2021

فكرة الحكومة الإلكترونية

وتابعت:” لذلك وجب الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها على جميع الجهات الحكومية حتى يتم تطبيقها بنفس الآلية”.

وتابعت: “بالإضافة إلى ربط موقع المحافظ مع المجلس البلدي مع بلدية مسقط، حتى يدرج موقع التواصل الحكومي اللي. فيها جميع الجهات الحكومية وكذلك الوزارات، وأيضاً يكون في كل جهة توضع الخدمات مثل رصف الشوارع السرعة الإنارة التصاريح”.

ولفتت البلوشي إلى أنه “بهذه الطريقة يمكن قياس مؤشر الأداء الحكومي، وكذلك عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال هذه الفترة.

وأيضاً يتم تقييم العمل هل كان ممتاز أم جيد أم متوسط، وبتلك الطريقة نسعى لتطوير الخدمات الأخرى، بحسب البلوشي.

ردود

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث البلوشي وفكرتها، وذهب عديد من المغردين إلى الثناء عليها والتأكيد على ضرورتها.

فيما عكف آخرون على كتابة تجارب سيئة لهم في معاملات حكومية حدثت معهم، ولم يتمكنوا من إتمامها.

وقال أحد المعلقين حول المقطع: “مع تغيير كل مسؤول، مدير، رئيس، لازال على العقل الحجري للأوارق والأقلام ولا يعرف حتى يفتح إيميل”.

مع تغيير كل مسؤول.مدير.رئيس لازال على العقل الحجري للاوارق والاقلام ولايعرف حتى يفتح ايميل.تقوية شبكة الانترنت.ربط الوحدات الحكومية بشبكة خاصة داخلية.تدريب كوادر عمانية للعمل على البرامج والانظمة الي تربط الجهات الحكومية وعدم الاستعانة بخبير اجنبي.اخيرا الانتقال التدريجي هوالافضل — زهر البنفسج (@17vIgO5V7yXZHJV) February 3, 2021

وأضاف: “تقوية شبكة الانترنت، ربط الوحدات الحكومية بشبكة خاصة داخلية، تدريب كوادر عمانية للعمل على البرامج والأنظمة. اللي تربط الجهات الحكومية وعدم الاستعانة بخبير أجنبي أخيرا الانتقال التدريجي هو الأفضل”.

وعلقت البلوشي أيضاً بتغريدة ثانية على المقطع حول تجربة حصلت معها شخصياً لمواطنة، وقالت :” اليوم راجعت وزارة الداخلية. لمتابعة موضوع مواطنة كبيرة في السن تراجع وزارة الداخلية طال انتظرها لمعاملاتها 28 سنة وفِي كل زيارة الرد تعالى بكره، تعال بعد شهرين”.

اليوم راجعت وزارة الداخلية @moigovom لمتابعة موضوع مواطنة كبيرة في السن تراجع وزارة الداخلية طال انتظرها لمعاملاتها 28 سنةوفِي كل زيارة الرد #تعالى_بكرة ، #تعال_بعد_شهرين

آن الاوان أن يتم قياس مؤشر اداء وانتاجية الجهات الحكومية من حيث #انجاز_المعاملات بـ #الحكومة_الإلكترونية pic.twitter.com/uZga8zW6EA — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲 عضوة المجلس البلدي السيب (@AlbaloushiAmna) February 3, 2021

وأضافت: “آن الأوان أن يتم قياس مؤشر أداء وإنتاجية الجهات الحكومية من حيث انجاز المعاملات بـ الحكومة الإلكترونية”.

فيما ذهب مغرد آخر إلى القول بأن هناك مكاتب عديدة رسمية بالبلاد لا زالت تتعامل بالمراسلات الورقية، وقال: “مكتب وزير الدولة. ومحافظة مسقط لازال يتعامل مع مكاتب الولاة بالمراسلات الورقية. برغم كل السبل متاحة الكترونية وهناك وبعض الوزارات ايضآ هل المشكلة في الموظف لعدم درايته في هذا النظام أم هناك إشكالية أخرى”.

مكتب وزير الدولة ومحافظة مسقط لازال يتعامل مع مكاتب الولاة بالمراسلات الورقية برغم كل السبل متاحة اكترونية وهناك وبعض الوزارات ايضآ هل المشكلة في الموظف لعدم درايتة في هذا النظام ام هناد اشكالية اخرى — حروف من ذهب (@OldisGold007) February 3, 2021

فيما اعتبر مغرد آخر أن هذا الكلام والفكرة من قبل البلوشي هو بمثابة ” طرح جميل جدا جدير بالاهتمام و الأخذ به، هناك في المعبيلة. السابعة المنطقة التجارية تعاني من مشكلة عدم سفلتة الطرق الداخلية لا نعلم ما لسبب، نرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع كونكم عضو المجلس ممثل ولاية السيب، المنطقة حيوية و تحتاج إلى طرق مسفلتة”.

طرح جميل جدا جدير بالإهتمام و الأخذ به ،، هناك في المعبيلة السابعه المنطقه التجاريه تعاني من مشكلة عدم سفلتت الطرق الدخليه لا نعلم مالسبب ، نرجوا منكم الإهتمام بهذا الموضوع كونكم عضو المجلس ممثل ولاية السيب ، المنطقه حيويه و تحتاج الى طرق مسفلتة — Abdullah bin Ali (@Abdullahali9942) February 3, 2021

هيئة الأمم المتحدة تشيد بالتحول الإلكتروني لحكومة عمان

وكانت هيئة الأمم المتحدة أصدرت في وقت سابق من شهر يوليو/تموز من العام الماضي 2020، تقرير حول التحول الالكتروني. للحكومات حول العالم، والذي بدوره يقيم مستوى تقدم الخدمات الحكومية الالكترونية في 193 دولة حول العالم، ويتم إصداره كل عامين.

وكانت سلطنة عمان في المركز الخمسين عالمياً، لتصبح ولأول مرة ضمن مجموعة الدول الأعلى مستوى في الخدمات الحكومية الالكترونية. صاعدة من مجموعة الدول “عالية المستوى” في تقرير 2018.

وسجلت السلطنة 0.7749 نقطة مقابل 0.6846 نقطة في التقرير السابق، وفي فرز الدول حسب الخدمات الحكومية المتوفرة أونلاين. سجلت عمان 0.8529 نقطة، وهو نفس ما حصلت عليه ماليزيا، فيما حصلت دولة واحدة فقط في العالم على 1.000 نقطة هي كوريا الجنوبية.

وأشادَ التقريرُ بالجهودِ التي قامت بها شرطة عُمان السلطانية في مجال الخدمات الإلكترونية، خاصة مع أزمة كورونا، ونوَّه التقرير إلى أن لدى عُمان. رأس مال بشريًّا متطورًا للغاية، ولكن حالة بنيتها التحتية قد تعيق إحراز مزيد من التقدم في تطوير الحكومة الإلكترونية.

وعكف التقرير على التركيز على ما أدت إليه حالة وباء كورونا من ضرورة للاعتماد بشكل كبير على الخدمات الالكترونية. إضافة إلى تعزيز التعامل بالأجهزة الالكترونية الحديثة مع الجائحة.

الروبوتات لعبت دوراً كبيراً

وقال التقرير إن الروبوتات لعبت دوراً كبيراً في عملية توفير الأمن والرعاية الصحية، وبالتالي حد من تعرض الموظفين لمخاطر العدوى.

حيث قامت عديد من البلدان بنشر روبوتات وكاميرات حرارية في المطارات والأماكن العامة، من أجل مسح المناطق التي يتوافد عليها الناس. وتحديد الأشخاص المحتمل أن يكونوا مصابين.

كما وساهمت روبوتات التعقيم المجهزة بأضواء الأشعة فوق البنفسجية على تطهير المستشفيات والمناطق الملوثة، كما أنَّ نظم المراقبة الصحية عن بُعد تسمح للمرضى بالتواصل عن بُعد مع الطاقم الطبي.

وضرب التقرير الأممي مثالا بالسلطنة في استخدام أحدث الأجهزة؛ وقال: “إنَّ الحكومات تستخدم أيضًا طائرات بدون طيار. ذات تقنيات مُماثلة لمراقبة الشوارع، أو توصيل الإمدادات الطبية، أو تطهير الأماكن العامة.

وفي عُمان -على سبيل المثال- تستخدم شرطة عُمان السلطانية الطائرات بدون طيار لتوجيه المواطنين والمقيمين للبقاء في المنزل. وتجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريًّا للغاية “.

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