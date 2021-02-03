أحمد الفيشاوي يُعيد التصرفات الجريئة مع زوجته أمام الكاميرات!

أثارت ندى الكامل، زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جريئة تجمعهما.

قبلات في الأماكن العامة

واعتاد أحمد الفيشاوي على إثارة هذا الجدل بتقبيل زوجته في الأماكن العامة، لكن ندى الكامل صرحت سابقاً أنه هو من يتعمد إثارة الجدل.

وقالت إنها ليست مسؤولة عن تصرفات زوجها أحمد الفيشاوي، وذلك قبل أن تسلك نفس الطريق.

حيث نشرت ندى الكامل عبر حسابها على “فيسبوك” صوراً رومانسية مع أحمد الفيشاوي، ظهر بها الأخير وهو يقبلها ويحتضنها.

وعلقت ندى الكامل على الصور قائلة: “الحياة قصيرة جداً، احصل على بعض الراحة والهدوء والحب مع من تحب”.

جمهور أحمد الفيشاوي غاضب

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول الصور، فمنهم من رأى أنهما نموذج جيد لما يفترض أن تكون عليه الحياة الزوجية.

ومنهم من هاجم أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، ورأى أنهما يتاجران بخصوصيتهما من أجل إثارة الجدل فقط. وأن تصرفاتهما جريئة لا تتناسب المجتمع الشرقي.

أحمد الفيشاوي يكشف سراً عن هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، أثار أحمد الفيشاوي الجدل بكشفه سراً غريباً عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثار دهشة جمهورها.

وقال الفيشاوي الذي تعاون مع هيفاء وهبي في فيلم “أشباح أوروبا” إنه يعرف الممثلة اللبنانية منذ فترة طويلة ويحبها جدا.

وتابع الفيشاوي خلال استضافته في برنامج “ليلة خميس”، المذاع على فضائية “mbc مصر: “لاحظت شيئا غير متوقع وغريبا في هيفاء وهبي”.

وأضاف: “طوال فترة عملي معها في فيلم “أشباح أوروبا” لاحظت أنها لا تطلب رؤية نفسها في المرآة بعد فترات عمل طويلة تصل إلى 6 ساعات متواصلة”.

وأشار الفيشاوي إلى أن هيفاء وهبي تفضل التركيز في المقابل على دورها وتمثيلها، ولو شعرت بتعب أو إرهاق، فهي لا تتحدث عن ذلك.

أحمد الفيشاوي وزوجته

وتحدث الفيشاوي عن الزواج، وقال إنه بالنسبة له لا يرتبط بميعاد أو يوم.

وبالنسبة لزوجته الحالية ندى الكامل فقال: “محبتش حد قدها”، مضيفًا، أنه يشعر بالاستغراب لوصوله مرحلة الاستقرار خاصة لشخص مثله.

وتحدث أحمد الفيشاوي عن “القبلات” التي تجمعه بزوجته ندى الكامل دائماً في المهرجانات.

وقالت ندى الكامل عن “قبلات” زوجها أحمد الفيشاوي، في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي نشرته عبر “انستجرام”: “أنا لا أفعل شيئاً. هو الذي يفعل كل شيء، ويُقبلني في كل وقت وليس في المهرجانات فقط”.

ليقاطعها أحمد الفيشاوي بالقول: “أنا اللي شغال بوس باستمرار”.

واعتبر الجمهور أن إجابة ندى الكامل وأحمد الفيشاوي، تنم عن جرأة ووقاحة بحسب تعبيرهم. لحديثهم عن حياتهم الشخصية.

أحمد الفيشاوي وزوجته على السجادة الحمراء

وكعادته كما فعل في نسخٍ سابقة من المهرجان، عمد الفنان المصري الى احتضان زوجته وتقبيلها أمام عدسات المصوّرين.

وذلك على “السجادة الحمراء” في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الرابعة .

بينما ظهرت ندى الكامل وهي ترتدي ملابس فاضحة كشفت أجزاءً من جسدها.

شجار الفيشاوي وزوجته

وفي نوفمبر الماضي، تحدث صحف مصرية عن شجار كبير وقع بين أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل في ملهى ليلي على متن باخرة. عائمة في منطقة الزمالك، الأمر الذي دفع الفنان للخروج والردّ.

وقالت المصادر حينها إن المشاجرة بين الفيشاوي وزوجته استمرت أكثر من نصف ساعة.

وأشارت المصادر إلى أنّ الفيشاوي حاول بعد تجمع عدد من الجمهور تهدئة الموقف، لكن محاولاته باءت بالفشل في تهدئتها.

وخرجت زوجة الفنان من الملهى الليلي لتستكمل سهرتها بمكان آخر في نفس الباخرة، لكنه أصرّ على مصالحتها. وذهب وراءها لكن محاولته باءت أيضًا بالفشل.

وقالت المصادر إن ندى الكامل خرجت من المكان لتركب سيارتها، وسط إصرار أحمد الفيشاوي للمرة الثالثة على الخروج وراءها. حيث وقف أمام السيارة لتشغل السيارة وتدفعه للخلف ليقع على الأرض.

تلك التصريحات عن المشاجرة دفعت “الفيشاوي” للخروج بردّ، حيث وصف هذه الأنباء بأنّها “أي كلام”.

وأكد الفيشاوي حينها أن علاقته بزوجته ندى الكامل جيدة، ولا يشوبها أي شائبة.

الفيشاوي وهند الحناوي

الجدير بالذكر أن حياة أحمد الفيشاوي شكلت مادة دسمة لوسائل الإعلام ، وكان أشهرها والتي شغلت الرأي العام المصري فترة طويلة. هي قضية زواجه العرفي من السيدة هند الحناوي .

وتلت قضية زواج أحمد الفيشاوي من هند الحناوي، قضية نسب ابنته لينا، لتمر القضية بالعديد من المنعطفات.

وانتهت القضية بحكم قضائي من المحكمة لصالح السيدة هند الحناوي بثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة لينا لأبيها أحمد الفيشاوي.

واعترف أحمد الفيشاوي أخيراً بابنته “لينا” بعد أن حسم القضاء أمر القضية، ولكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت “هند” برفع قضية نفقة علي.

تزوج 5 مرات

وتزوج أحمد الفيشاوي 4 مرات أخرى بعد ذلك، حيث تزوج من وسام عاطف لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 40 يوماً.

ثم تزوج أحمد الفيشاوي من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، وما لبث أن انفصل عنها.

ثم تزوج أحمد الفيشاوي من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، لكن الزواج لم يصمد طويلا ليعلن الفنان انفصالهما بشكل رسمي.

وفي يوليو 2018، تزوج الفيشاوي من ندى الكامل ثم ظهر معها على السجادة الحمراء، خلال عرض فيلمه “عيار ناري”، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

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