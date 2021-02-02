موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

في مواجهة تحمل القوة والإثارة، ينتظر الملايين من عشاق نادي فريق الأهلي المصري، المباراة المرتقبة مساء الخميس القادم. أمام المنافس الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتسع الملعب المضيف ” المدينة التعليمية” لتلك المواجهة القوية بين كلا الفريقين لنحو 40 ألف متفرج. كما سيقتصر اللقاء حسب التعليمات الصادرة عن الاتحاد القطري لكرة القدم على حضور 30 % من الجمهور .

وصول بعثة الأهلي المصري

وقد وصلت بعثة الأهلي يوم السبت الماضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، بقائمة من اللاعبين المكونة من 26 لاعباً، مع استبعاد 3 لاعبين.

على أن يقوم الفريق بإدارة المدير الفني الجنوبي الأفريقي ” بيتسو موسيماني” 56 عاماً على إقحام 23 لاعباً. في خوض المنافسة أمام ” الدحيل القطري”.

معنويات الأهلي والدحيل القطري

بينما يدخل المنافس ” الدحيل القطري” في معنويات قوية يعيشها الفريق بعد انتصاره الكبير في دوري نجوم القطري الممتاز. على فريق الأهلي القطري ب 6 أهداف نظيفة دون رد في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي الأخيرة.

لكن فريق الدوري المصري الحالي قد تعثر بالتعادل السلبي أمام منافسه بيراميدز، ضمن منافسات الجولة ال 10 من الدوري المصري الممتاز.

ليستفيد غريمه التقليدي الزمالك المصري ” البيضاوي” في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، متخطي الأهلي المصري. ” القرن” بفارق نقطتين في ثاني الترتيب برصيد 21 نقطة.

حسين الشحات

وكشف موقع الأهلي المصري، بأن اللاعب المصري حسين الشحات قد عاد إلى خوض تدريبات الفريق الجماعية. التأهيلية لملاقاة فريق الدحيل القطري، يوم الخميس المقبل في افتتاح أولى مواجهات كأس العالم للأندية لعام 2020-2021م.

كما أردف الموقع الرسمي، ” أن حسين الشحات قد شارك في تدريبات الكرة التي أقيمت، في ثالث مران التدريب الجماعي للفريق. في إطار استعداد مواجهة الفريق المنافس الدحيل القطري”.

موعد مباراة الدحيل والأهلي

ومن المقرر أن يخوض كلا الفريقان الأهلي المصري والدحيل القطري في مباراة من العيار الثقيل في افتتاح كأس العالم للأندية. مساء الخميس القادم. عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودولة قطر

وعند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، المقامة على ملعب استاد ” المدينة التعليمة”. في منطقة الريان بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا العام 2020-2021.

القنوات الناقلة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين على أربعة قنوات مفتوحة، إلى جانب شبكة قنوات كأس الرياضية القطرية. لنقل أحداث مباريات منافسات كأس العالم للأندية 2020م.

كما ستنقل عبر شبكة قنوات “بي أن سبورت” الرياضية القطرية، عبر قناة “beIN Sports HD1 ” بتردد على القمر الصناعي. النايل سات 11547. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب عامودي. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

أما على قنوات شبكة قنوات الكأس الرياضية “Alkass One HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11919، وبعدل. ترميز 27500. واستقطاب أفقي.

أما عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12245. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي، لمشاهدة اللقاء بين الأهلي المصري. والدحيل القطري في الدور الربع النهائي من كأس العالم للأندية بالدوحة.

القنوات الأجنبية الناقلة

كما ستبث عبر قناة “تي في سبورت” البولندي، بتردد على القمر الصناعي هوت بيرد 10834. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي.

بينما ستبث عبر قناة ميديايست الإيطالية بتردد على القمر صناعي هوت بيرد 11432. وبمعدل ترميز 27500. استقطاب عمودي.

كما وستبث عبر قناة “بي إن تي البلغارية”، عبر القمر الصناعي هيلاس سات، بتردد 12565. وبمعدل ترميز 29900. واستقطاب عمودي لمجريات أحداث اللقاء بين الفريقين في افتتاح بطولة الكأس.

التعليق على اللقاء

وقد أعلنت قنوات الكأس الرياضية القطرية، تعيين كلاً من المعلق المصري أحمد الطيب وكذلك معلق قطري لم يعرف اسمه بعد. من أجل تعليق على مجريات أحداث اللقاء بين كلال المنافسين القويين.

مواجهة البايرن ميونيخ

ومن المقرر أن يقابل الفائز من كلا المنافسين البطل السابق الأهلي المصري وفريق الدحيل القطري، الفريق البافاري. ” البايرن ميونيخ” حامل لقب الدوري الألماني السابق.

في مواجهة قوية في دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة قطر في الثامن من شهر فبراير الجاري.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

وسيعلب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه الدحيل القطري. بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول. ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي. أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

هكذا كان استقبال جماهيرنا لأبطال افريقيا بقطر 😍🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/8PLBl4lYHw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 29, 2021

كما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

تشكيلة الدحيل القطري

كما رشح المدير الفني لفريق الدحيل القطري صبري لموشي 49 عاماً في قائمة اللاعبين الذين سيواجهون فريق الأهلي المصري المقبلة. كلاً من اللاعبين، محمد البكري، محمد موسى.

وكذلك اللاعب علي مال الله، مهدي بن عطية، بسام الراوي، احمد ياسر، اسماعيل محمد، لويز مارتن، ادميلسون جونيور.

إلى جانب إشراك كلاً من : اللاعب القطري كريم بوضيف، مبارك شنان، عبد الله الأحرق، خليفة أبوبكر، سلطان البريك. المعز علي، عاصم مادبو، علي كريمي، ميشيل اولونجا، محمد مونتاري، ادواردو دودو.

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