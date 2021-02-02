تجاهل الملك المغربي محمد السادس التقارير الإعلامية التي كشفت عن فساده وفساد النظام الحاكم بالمغرب، ورد على كل ذلك برحلة استجمام للتزلج واللهو.

رحلة استجمام تكلف أموال طائلة

وسلطت وسائل إعلام مغربية، الضوء على زيارة الملك المغربي إلى مدينة إفرا التي قدم إليها من مدينة فاس التي يقيم بها منذ مدة طويلة.

وحسب الإعلام المغربي، فإن رحلة محمد السادس، أحيطت بحالة استنفار أمنية، كثفت فيها أجهزة الأمن المغربية حضورها في شوارع المدينة. ومحاورها الرئيسية منذ نهاية الأسبوع المنصرم.

وعلى إثر الزيارة، وفق الإعلام المغربي، فقد تحرك مجلس المدينة لرصف عدد من الشوارع والطرق الرئيسية.

هوايات محمد السادس

وتقول المصادر المغربية، إن العاهل المغربي توجه للمدينة بالتزامن مع التساقط الثلجي من أجل التزلج في منطقة ميشليفن المغلقة. خاصة وأن التزلج فوق الجليد يعدّ واحدة من رياضات الملك المفضلة.

تقارير إسرائيلية تفضح “أمير المؤمنين”

وفي وقت سابق كشف تقرير نشرته القناة الإسرائيلية الـ”12″، تحت عنوان “أسرار ملك المغرب”. معلومات حساسة عن العائلة الحاكمة في المغرب.

وحسب تقرير القناة العبرية، فإن هناك الكثير من القصص التي يمكن الحديث عنها بشأن ملك المغرب محمد السادس. كثرائه وقصة اختفاء زوجته الغريب وخلافاته مع شقيقته والملايين التي يمتلكها.

وكشف التقرير الإسرائيلي تفاصيل قيام ملك المغرب بدفع مليوني يورو للصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غارسيا. لعدم نشر كتباهما “الملك المفترس” الذي يتناول الحياة الخاصة للملك.

وأشارت القناة العبرية، إلى طغيان تأثير رجل الأعمال الذي عمل في قطاع المصارف اليهودي أندريه أزولاي على الملك.

وأوضحت القناة، أن رجل الأعمال المغربي هو من يقف وراء تعلم محمد السادس “الجمارا”. أي “التلمود البابلي” على أيدي حاخامات يهود في المغرب.

محمد السادس هو أول ملك في المغرب يكشف عن هوية زوجته قبل الزواج، كمهندسة كمبيوتر وابنة لأسرة من الطبقة المتوسطة تصغره بخمسة عشر عامًا.

ماذا كان في الكتاب الذي وضع على الرف؟

في عام 2015، اعتقل صحفيان فرنسيان في باريس بعد التوقيع على وثيقة تضمن لهما فدية مقابل أرشفة كتاب عن الملك. اعتقل الصحفيان إريك لورين وكاثرين جارسيا للاشتباه في ابتزازهما.

قبل شهر تقريبًا، أبلغت لورين العائلة المالكة أنه من المتوقع نشر الكتاب. كشف كتاب سابق نشره الاثنان بعنوان “The Predatory King”. (مترجم مجاني) من عام 2012، استيلاء الملك الاقتصادي على المغرب وأثار موجة من المنشورات حول سلوكه، مما دفعه للعمل على الحد من حرية الصحافة في البلاد. طالبوا تلك الشركات بالتوقف عن النشر في وسائل الإعلام التي تنشر أخبارًا سلبية عن البيت الملكي. في الوقت نفسه، فر العديد من الإعلاميين من البلاد بعد فرض غرامات شخصية على الصحفيين عقب تقارير تفيد بأن العائلة المالكة لم توافق.

هناك رقابة كاملة على ما يحدث في القصر

وقال صحفي محلي تم ترحيله إلى إسبانيا “لا توجد مشكلة في انتقاد الحكومة في المغرب”. “طالما أنك لم تقل شيئًا سيئًا شخصيًا عن الملك ، يمكنك مواصلة العمل”.

يقول صحفي مقيم: “ما يحدث في العائلة المالكة هو تليفزيون، لكن وسائل الإعلام في المغرب ليست مستعدة لإلحاق الأذى بمحمد السادس. وهناك رقابة كاملة على ما يحدث في القصر”.

يحرم الكتابة عما يجري في الغرف أو ضد الملك. بقدر ما هو معروف ، فإن كتاب لورين وجارسيا الثاني تناول على وجه التحديد الحياة الخاصة لمحمد السادس – وهنا انقسمت النسخ.

وفقًا للعائلة المالكة، ابتز الصحفيون الملك وكانوا على استعداد لوضع الكتاب على الرف مقابل دفع مليوني يورو ؛ الصحفيون من جهتهم زعموا أن الملك هو من اقترب منهم. ومع ذلك ، قالوا إنهم وافقوا على الصفقة.

وقال جارسيا في الفيلم الوثائقي “ملك المغرب: الحكومة السرية” الذي عُرض في فرنسا بعد حوالي عام من تفجر العلاقة “جئت إلى لقاء مع محام باسم الملك”. “لقد جاء ومعه مظاريف مليئة بالمال، كانت هذه الدفعة الأولى. سألني عن مكان حقيبتي وصب المال فيها. كان هناك 80 ألف يورو”. حتى يومنا هذا ليس واضحًا ما اكتشفه الصحفيون ، بينما يستمر البيت الملكي في الادعاء بعدم وجود نتائج حقيقية في الكتاب.

مرض الملك محمد السادس بالقلب

لجأ الملك أيضًا إلى المجتمع اليهودي، عندما التقى سراً قبل حوالي عام ونصف الحاخام المنفي يوشيا بينتو. كتب له الحاخام تميمة خاصة ووعده بأنه سينقذ حياته، وتأكد الملك من جهته من تعيين الحاخام رئيسًا للمحاكم الحاخامية البطريركية في البلاد.

قال رجل مقرب من الملك في ذلك الوقت: “إنه يؤمن بالحاخام بينتو أكثر من الأطباء”.

قبل نصف عام ، في إحدى زياراته المتكررة لباريس- زيارات لوحظ فيها بدون حراس أمن، كان يسير في الشوارع وحيداً – تم توثيق الملك في اجتماع عشوائي مع الحاخام يسرائيل غولدبرغ في جناح حاباد تفيلين. تحدث الاثنان بإسهاب عن جزء التوراة.

ثراء الملك محمد السادس الفاحش

يعتبر محمد السادس الآن من أغنى الناس في العالم، بثروة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار. يتقاضى راتباً شهرياً قدره 40 ألف يورو ويمتلك محفظة استثمارية بأسهم في شركات عالمية في مجال الطاقة والبنية التحتية.

يتدفق جزء كبير من إيرادات الدولة مباشرة إلى البيت الملكي، ويحافظ عشرات الآلاف من العمال على 20 قصرًا منتشرة في جميع أنحاء الولاية.

يمتلك الملك عشرات الشقق والقلاع في المغرب وفرنسا ولديه أسطول من اليخوت ومجموعة من عشرات السيارات ومجموعة كاملة من ساعات رولكس بقيمة 170 مليون دولار.

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