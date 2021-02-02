شاهد ماذا يفعل حمد المزروعي مع سفير إسرائيل بالإمارات في حفل عشاء خاص؟

نشر المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، والمقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، صورة تجمعه بسفير إسرائيل في الإمارات إيتان نائيه. ما أثار الجدل حول طبيعة هذه الصورة.

وعلق حمد المزروعي على الصورة بالقول، إن نائيه من “أروع الأشخاص اللي تلتقيهم في حياتك”.

من اروع الاشخاص اللي تلتقيهم في حياتك محب لـ بلاده وعاشق للامارات سعادة سفير دولة اسرائيل في ابوظبي شكرا على العشاء …@AmbassadorNaeh pic.twitter.com/Ht27eH3UfH — حمد المزروعي (@uae_3G) February 2, 2021

وتابع متغزلا بسفير الاحتلال في الإمارات:”محب لـ بلاده وعاشق للإمارات سعادة سفير دولة إسرائيل في أبو ظبي.”

كما اختتم حمد تغريدته بتقديم الشكر للسفير الإسرائيلي على دعوته للعشاء.

صورة حمد المزروعي أثارت غضباً واسعاً

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع صورة المزروعي بصحبة السفير الإسرائيلي.

حيث جعل من نفسه محط أضحوكة لدى الكثير من المتابعين، وغضب من آخرين، والذين لم يدخروا الجهد في توجيه الشتائم والنيل من كرامة المزروعي.

بعت اخرتك بدنيا غيرك شلون تواجه ربك يوم لاينفع لامال ولا بنون — الناصري (@lydy0970) February 2, 2021

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين: “تحصله في اسرائيل مجرد موظف عادي ما يسوي ورق شهادته اللي درسها. ولكنه عند المتخاذلين يسوى الشيء الكثير .. عليكم بالبركة محبكم الجديد”.

تحصله في اسرائيل مجرد موظف عادي مايسوي ورق شهادته اللي درسها . ولكنه عند المتخاذلين يسوى الشيء الكثير .. عليكم بالبركه محبكم الجديد 😗 — متميززز ،،، (@jdawi5jdawi) February 2, 2021

وكتب أحد المعلقين: “تشكلون وتتفاخرون بعلاقات مع إسرائي التي تقتل اخوانكم الفلسطينيين وتدنس القدس. وتتناسون جزركم التي احتلتها إيران، ولاتحركون ساكنا، وحالات كورونا تتزايد لديكم كل يوم، سبحان الله”.

تشكلون وتتفاخرون بعلاقات مع إسرائيل الإرهابيه التي تقتل اخوانكم الفلسطينين وتدنس القدس وتتناسون جزركم التي احتلتها إيران المجوسيه ولاتحركون ساكنا.. وحالات كورونا تتزايد لديكم كل يوم!!! سبحان الله — ✌🏼الله أكبر✌🏼 (@MdShm) February 2, 2021

كما ذكر مغرد آخر : “معقولة الرعب اللي في دولة الإمارات من قوته ما يقدرون ينطقون بالحق، أنا عارف ومتأكد أن ٩٠٪ من الإماراتيين ضد التطبيع وضد العبث الحكومي ولكن مغلوب على أمرهم مثل الحال عندنا”.

معقوله الرعب اللي في دولة الامارات من قوته مايقدرون ينطقون بالحق انا عارف ومتاكد ان ٩٠٪ من الاماراتيين ضد التطبيع وضد العبث الحكومي ولكن مغلوب على امرهم

مثل الحال عندنا — abdulaziz (@abdulaz78465306) February 2, 2021

تطبيع الإمارات

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أقدمت في الرابع من أغسطس/آب المنصرم، على إعلان تطبيع علاقاتها. مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أكثر من سبعين سنة من قيام دولة إسرائيل، على الأراضي الفلسطينية. التي سلبتها العصابات الصهيونية عام 1948 من الشعب الفلسطيني ونثرته في أصقاع الأرض شتاتاً بلا وطن حتى اليوم.

كما مثلت الخطوة التي اتخذها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإعلان تطبيع العلاقات ومن ثم توقيع اتفاقية التعاون. بين بلاده وإسرائيل برعاية شخصية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، نقطة تحول في مسار العلاقة العربية الإسرائيلية، حيث أقدمت ثلاث دول أخرى على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بعدها.

وكانت كل من البحرين والسودان والمغرب، قد كسروا أيضاً حاجز الوطنية والعروبة، كما أعلنوا التطبيع مع إسرائيل. في صفقات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، مع أنظمة هذه الدول.

وصب كل ذلك بالنهاية في مصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومثل كابوساً جديداً للشعب الفلسطيني الذي يسعى لنيل حقوقه. الوطنية بدولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.

خطوات تطبيعية متلاحقة

وبعيّد إعلان التطبيع مع دولة إسرائيل، شرعت الإمارات ببرنامج تطبيعي متكامل، على المستويات كافة. اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية ورياضية، وبدأ الجانبان عقد صفقات واجتماعات اشتملت على العديد من المجالات.

كما فتحت الإمارات مطاراتها لاستقبال الطائرات الإسرائيلية، وأوفدت عديد من الوفود إلى تل أبيب، تلك الوفود التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي. خلال الأسابيع الماضية كل تصرفاتهم التطبيعية والتي كانت في غاية الوقاحة، ضد الوطن العربي وفلسطين.

منها أحدهم حين أخذ يمدح بالجيش الإسرائيلي، ويثني على عمله في حربه ضد حزب الله عام 2006، والتي راح ضحيتها الآلاف. من المواطنين اللبنانيين العزّل والأبرياء.

كما عقدت الشركات الإسرائيلية عديد من الاتفاقيات مع الحكومة الإماراتية للبدء بالتعامل داخل نطاق الإمارات.

خمور المستوطنات المقامة على أراضي الضفة في الإمارات

وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قالت إن دولة الاحتلال شرعت بتصدير زيت الزيتون والعسل من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن صفقة تم تحقيقها خلال اتفاقيات ابراهيم، التي شكلت كابوساً للشعب الفلسطيني.

حيث قام مصنع تورا واينري بإرسل خمر “تورا” والذي يتم تصنيعه داخل مستوطنة رحاليم، وبردايس هاني الذي يتم صناعهته في مستوطنة حرميش، إلى عملاء إماراتيين.

وجاءت خطوة التصدير تلك عقب اتفاقيات التطبيع التي وقتها دولة الإمارات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وأدت بدورها إلى تطور. العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين الجانبين، وفتحت الباب أمام سلسلة من الصفقات والاتفاقيات المربحة.

ورغم الإقبال الكبير على تلك المنتجات في دولة الإمارات، إلا أنها لا تزال تثير الجدل، نظراً لحالة الجدل حول مكان انتاجها في مناطق الضفة الغربية. التي تمت إقامة المستوطنات عليها بشكل غير قانوني.

كما تابعت الصحيفة إن لندن عبرت عن بالغ قلقها من موضوع التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نيته لتبني نهج متشدد ضدها، أكثر من النهج الذي كان داعماً لها في حقبة الرئيس ترامب.

وأضافت الصحيفة البريطانية إن الخمور المنتجة في دولة إسرائيل، قوبلت بإقبال كبير لدى الإمارات. فيما تعرض شركة باراكودا أنواعاً من مشروب الويسكي. والذي أطلقت عليه اسم “الحليب والعسل”، والذي لاق رواجاً إماراتياً.

كما علقت ليندزي تريفرز مؤسسة شركة ذا تيستينغ كلاس في دبي، إن هناك ارتفاع كبير في الطلب بعد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. موضحة بأنه تم الطلب منها أن تستعد لمهرجان خمر في شهر مارس/آذار القادم.

وكشفت تريفرز إن هناك خمس ماركات في طريقها ونتطلع لمذاق خمر بطعم الفواكه وخمر معتق واكتشاف التاريخ والفروق في طرق صناعته.

وقالت فيرد بن سعدون صاحبة “تورا واينري” والتي ترسل زجاج خمر بعلامة “صنع في إسرائيل” إلى الإمارات إن الإماراتيين لديهم فضول للتعرف أكثر على المستوطنات.

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