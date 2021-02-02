قبل محاسبته قضائياً وافلاسه .. هل قررت ميلانيا ترامب الطلاق منه!؟

كشفت وسائل إعلام بريطانية، تفاصيل نصيحة تلقتها زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ميلانيا، بشأن طلاقها من زوجها الخاسر. في الانتخابات الرئاسية.

الطلاق قبل خسارة الأموال

وقالت صحيفة “ميرو” البريطانية، إن ميلانيا ترامب تلقت نصيحة لطلب الطلاق في أسرع وقت، قبل خسارة ترامب أمواله. أو توجيه أي تهم جنائية له.

ويواجه ترامب تهمة التحريض على العصيان، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري. ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ويعد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجه إليه تهمة سوء الإدارة أو إجراءات العزل مرتين من جانب الكونغرس الأمريكي.

شائعات الانفصال بين الزوجين

وانتشرت شائعات منذ مغادرة الزوجين البيت الأبيض عن أن السيدة الأولى السابقة تفكر في الطلاق من زوجها، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد. الذي يتم عزله مرتين.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين ميلانيا وترامب متوترة، خاصة بعد تصويرها وهي تبتعد عنه وتتجاهله في فلوريدا.

وحدث ذلك يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في الـ20 من شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وذكرت الصحيفة أن الزوجين كانا ينامان خلال الأيام الأخير بالبيت الأبيض في غرف نوم منفصلة.

وقال الخبير الاستراتيجي في العلامات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة “مستشاري إدارة السمعة”، إريك شيفر. إن ميلانيا ستتحرك بسرعة نحو الطلاق، حال توجيه أي اتهامات إلى زوجها دونالد ترامب.

ووفي تقرير سابق، قالت “ميرور” إن ترامب عرضة للملاحقة بعشر جرائم، قد تقوده إلى السجن.

ويعتقد شيفر أن أي لائحة اتهام جديدة ستكون الفصل الأخير في زواجهما، متوقعا أن يكلف طلاقها ترامب نحو 150 مليون دولار.

وأضاف: “لذا سيطالبها مستشاروها بسرعة الانفصال، قبل أن يفقد ترامب المال اللازم لدفعه”.

صديقة ميلانيا تكشف أسراراً جديدة

وفي المقابل، نقلت صحيفة “ديلي ميل” عن ستيفاني وينستون وولكوف صديقة ميلانيا ترامب، قولها إن الشائعات حول طلاقها. من الرئيس السابق مضللة، وإن هناك حبا حقيقيا بينهما.

وأضافت: “لم أكن أدرك ذلك، لكن عندما رأيت التواصل البصري بينهما وحالة الإغراء في النظرات تأكدت من الأمر”.

وتابعت: “كان من طقوس ترامب التي كان يؤديها لتعزيز ثقته بنفسه بعد كل تجمع انتخابي حاشد يتصل بها، بغض النظر عن مكان وجودها”.

وأضافت: “كان يقول لها مرحبا حبيبتي، ما رأيك بأدائي؟ فتقول له: كم هو رائع وعظيم”.

“مارلا مابلز”

من جهتها، قالت المحامية كريستينا بريفيت، إنه من المحتمل أن ميلانيا وافقت على أمر شبيه بما حصل مع الزوجة الثانية لترامب، مارلا مابلز. التي منعت من نشر أي كتاب أو إجراء أي مقابلات تنتقده.

وخلال فترة الرئاسة، ظهرت العديد من التصرفات التي تشير إلى وجود تنافر بين الطرفين، ومنها إيماءات الوجه العابسة من ترامب، وسحب يدها من يد زوجها في العديد من المناسبات.

وأوضحت ماري جوردان، مؤلفة سيرة ميلانيا الذاتية، أن “ميلانيا وترامب تجمعهما علاقة غريبة، لكنّ هناك تفاهما بينهما، لقد اتفقا منذ البداية.

وأضافت: “هو يحب نفسه وعمله ولديه عالمه الخاص، ويقضي وقتا طويلا بعيدا عنها، وهذا يناسبها تماما”.

وتقول محامية الطلاق جاكلين نيومان، ومقرها نيويورك، إنه إذا قررت السيدة الأولى السابقة البقاء على زواجها من دونالد ترامب. لفترة طويلة بعد مغادرته البيت الأبيض. فستكون في هذه الحالة في وضع يمكنها من إعادة التفاوض معه”.

وتابعت المحامية: “قد ينتهي بها الأمر بالحصول على المزيد من التعويض المادي”.

لحظات باردة بين الزوجين

وعلى الرغم من اللحظات الباردة في علاقتهما، التي سجلتها عدسات الكاميرات في الأماكن العامة، زعمت السيدة الأولى أنها تتمتع “بعلاقة رائعة” مع زوجها.

ويبلغ ترامب من العمر 74 عاما، ويكبر زوجته ميلانا بـ 24 عاماً، فيما تصر ميلانا أنها لم تتجادل أبداً مع زوجها خلال السنوات الماضية.

“وكلاء المراهنات”

حتى أن وكلاء المراهنات، يراهنون على ما إذا كانت عارضة الأزياء السابقة، البالغة من العمر 50 عاما، ستتقدم بطلب الطلاق من زوجها المطلق مرتين.

وغادرت ميلانيا واشنطن باعتبارها السيدة الأولى الأقل شعبية في التاريخ، حسب استطلاع للرأي العام في أمريكا.

ميلانيا تفكر بالطلاق منذ سنوات

وفي عام 2018، زعم مساعد ترامب السابق والمتسابق في برنامج “The Apprentice”، عمروزا مانيغولت نيومان. الذي كتب كتابا. بعنوان “Unhinged”. أن ميلانيا كانت حريصة على طلاقها من الرئيس.

وقال: “في رأيي، ميلانيا تعد كل دقيقة حتى يترك منصبه ويمكنها أن تطلقه”.

وأضاف في ذلك الوقت: “إذا حاولت ميلانيا عدم تحمل الذل المطلق وغادرت أثناء وجوده في المنصب، فسيجد طريقة لمعاقبتها”.

وفي الأسابيع التي سبقت خروج ترامب من البيت الأبيض، وصفت ميلانيا بأنها “خاضعة للفحص” وأرادت فقط العودة إلى المنزل. حسبما ذكرت مصادر لشبكة “سي أن أن”.

وأضافت المصادر أنها “لم تحزن على مغادرة” واشنطن والبيت الأبيض.

إجراءات منفصلة

وقال أصدقاء الزوجين لصحيفة “واشنطن بوست” في عام 2018 إن عائلة ترامب لديها إجراءات يومية منفصلة.

فكان دونالد ينهض من سريره في حوالي الساعة 5.30 صباحا ليبدأ في مشاهدة البرامج الإخبارية على التلفزيون، والتغريد على “تويتر”.

أما ميلانيا، التي ولدت في سلوفينيا وهي الزوجة الثالثة للرئيس السابق، فإنها تقوم بتجهيز ابنها بارون للمدرسة مباشرة بعد استيقاظها.

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