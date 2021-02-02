في أول فوزٍ منذ نحو 11 عاماً، نجح فريق غزل المحلة المصري من التغلب على غريم القلعة الحمراء فريق الزمالك البيضاوي. الذي يتربع على عرش صدارة الترتيب، في تلقي أول هزيمة له في الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف وحيد.

هدف التقدم للزمالك

وجاء هدف التقدم لفريق الزمالك المصري في الدقيقة ال 69 من عمر زمن المباراة في الشوط الثاني. عن طريق اللاعب التونسي فرجاني ساسي 28 عاماً في شباك الفريق المستضيف غزل المحلة.

الذي طرد بعد تلاقيه الإنذار الأحمر في الدقيقة ال 85، ليكمل فريق الزمالك المصري بعشر لاعبين أمام فريق غزل المحلة.

بينما عاد فريق أصحاب الأرض غزل المحلة لتسجيل هدف تقليص الفارق في شباك الزمالك المصري في الدقيقة ال 77. بواسطة اللاعب المصري أبدل كادر يحيى.

فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 95 من الوقت البديل من المباراة عن طريق المهاجم المصري خالد الأخميمي 31عاماً. لينتهي اللقاء بين الفريقين بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز الأول لغزل المحلة

وقد حقق فريق غزل المحلة المصري الفوز الأول له على متصدر الدوري المصري الزمالك البيضاوي منذ 11 عاماً. حيث كان آخر انتصار له في موسم عام 2009-2010م.

فيما جمد فريق الزمالك المصري عند 23 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز مؤقتاً، في المباراة العاشرة له في الدوري.

إصابة قوية لعبد الغني

وقد خرج المدافع في فريق الزمالك المصري محمد عبد الغني 27 عاماً، في الدقيقة ال24 من أحداث مباراة الشوط الأول. من أرض الملعب بعد تعرضه لإصابة قوية في منطقة الذقن، حل اللاعب محمود الونش بديلاً عنه.

قائمة فريقنا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز. 🏹📋#zamalektv pic.twitter.com/yZTi2JCrGi — Zamalek TV – قناة الزمالك (@ZamalekScTV) February 1, 2021

تفاصيل المباراة بين المنافسين

وقد بدأ لاعبو فريق أصحاب الأرض غزل المحلة بممارسة الضغط على صفوف فريق الضيف الزمالك المصري. إلى جانب المحاولات المتكرر من الوصول إلى شباك المرمى دون جدوى.

فيما سيطر فريق الزمالك المصري من الربع الساعة الأخير من الشوط الأول من المباراة ضد فريق الخصم غزل المحلة. حيث لم يشهد أي خطورة بين كلا المنافسين، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي دون إحراز أي أهداف.

مفاجأة قوية 😮 غزل المحلة يفوز على نادي #الزمالك بنتيجة 2-1 في الدوري المصري. 👏 pic.twitter.com/NSVtNsx1pJ — جول مصر (@goaleg) February 2, 2021

ومع بداية مجريات أحداث الشوط الثاني حاول فريق الزمالك المصري من ممارسة الضغط على الفريق المستضيف غزل المحلة. مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة وإهدار الكثير من الفرص السهلة على مرمى شباك الخصم.

وكذلك فريق غزل المحلة المنافس الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، حيث نجح من وراء ذلك إحراز هدفي الفوز. باللقاء في شباك الضيف الزمالك الذي سجل هدفه الوحيد في المباراة.

وقد شهد الربع الساعة الأخير من أحداث الشوط الثاني بين الفريقين أحداثاً مثيرة وقوية بعد تعادل فريق غزل المحلة في الدقيقة ال 77. كما تعرض اللاعب فرجاني ساسي للطرد من المباراة في الدقيقة ال 86 بعد التدخل العنيف ضد مدافع فريق غزل المحلة.

وحاول المتصدر فريق الزمالك المصري من إضافة هدف الفوز في المباراة في شباك المستضيف غزل المحلة لكنه لم ينجح من ذلك. ليخطف فريق غزل المحلة في الدقيقة ال 95 من الوقت البديل ليخطف ثلاثة نقاط ثمينة على حساب المتصدر الزمالك المصري.

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 23 نقطة على الرغم من خسارته أمام فريق غزل المحلة. بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك المصري برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري. فيما يحتل فريق الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

على الرغم من خسارته أمام فريق الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في المباراة التي دمعت كلا الفريقان. في الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

أمام في المركز الرابع فيأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الجونة المصري.

تعثر المصري أمام البنك الأهلي

وقد تعثر فريق المصري البورسعيدي أمام منافسه البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفي المركز الخامس يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 15 نقطة الذي سيلعب مساء يوم الأربعاء أمام فريق إنبي. ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 15 نقطة متساوياً بذلك مع فريق بيراميدز المصري. والذي اكتفى بالتعادل الإيجابي في مباراته أمام فريق أسوان التي شهدت الإثارة والقوة بين كلا المنافسين بالدوري.

وفي المركز السابع يحتل فريق إنبي المصري برصيد 13 نقطة الذي سيواجه يوم الأربعاء فريق بيراميدز المصري. في مواجهة قوية ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

ويتساوي صاحب المركز الثامن في عدد النقاط مع فريق إنبي برصيد 13 نقطة، فريق مصر المقاصة، وبفارق نقطة وحيد. عن فريق سموحة المصري الذي يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وفي المركز العاشر يحتل فريق غزل المحلة الذي حقق الفوز على فريق الزمالك المصري برصيد 11 نقطة. بينما جاء في المركز الحادي والثاني والثالث عشر في الترتيب فريق طلائع الجيش والمقاولون وأسوان متساوي في عدد النقاط برصيد 10 نقاط.

أما فريق البنك الأهلي فيحتل في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، مع تراجع مستوى فريق الإسماعيلي المصري. الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وفي المركز السادس والسابع عشر يحتل فريق الاتحاد السكندري بنفس النقاط مع الإسماعيلي، أما في أدني الترتيب للدوري المصري الممتاز. يحتل فريق وادي دجلة برصيد 7 نقاط.

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