أحدثت الأنباء التي تداولها ناشطون في السعودية، الاثنين، عن تعرض كلب في الرياض للتعذيب والاغتصاب موجة جدل واسعة. ما اضطر جمعية رحمة للرفق بالحيوان، لإصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقة الأمر.

القبض على مغتصب كلب الرياض

وأمس تصدر وسم “القبض على مغتصب كلب الرياض”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية. الامر الذي أثار موجة غضب واسعة عقب الحادثة البشعة.

فريق تطوعي مشهور بانقاذ الحيوانات عثر على كلب تم اغتصابه وتعذيبه في الرياض ومطالبات بالقبض على المغتصب ..#القبض_على_مغتصب_كلب_الرياض pic.twitter.com/ZH6n60BzCz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 1, 2021

من جانبها أوضحت جمعية “رحمة” للرفق بالحيوان في السعودية، في بيان رسمي لها أصدرته اليوم أن الكلب تم سحله وتعذيبه لكنه لم يتعرض للاغتصاب كما زعم البعض.

وأكدت في بيانها أنه لا توجد أي آثار تدل على هذا الأمر بعد فحص الكلب وحالته.

كما لفتت جمعة الرحمة إلى أن القصة بدأت بتلقيها بلاغًا يفيد بوجود حالة لكلب مصاب وقد تعرض للإساءة.

وذلك في حي “العارض” وعلى طريق الرياض ـ القصيم السريع بجوار أحد لافتات الطريق.

وبحسب البيان تم العثور على الكلب مقيدًا وبجواره وعاء للأكل ووعاء آخر للماء.

كما كان هناك اثنان من المتطوعين والذين يقومون بمعاينة الحالة. وقد تم تخدير الكلب قبل الوصول له.

سحل الكلب لمسافة كبيرة

ومن خلال فحص حالة الكلب ووضعه تبين لعضو جمعية الرحمة الذي قام بالفحص، أنه تم ربط قوائم الكلب الخلفية وسحله لمسافة ليست بالقصيرة.

الأمر الذي تسبب في كسر الظهر وإحداث حالة شلل للكلب، وكذلك كسر في الأقدام وخروجها من الجلد.

كما وجد تعفن في المنطقة السفلية للكلب بالكامل ـ بحسب الشخص الذي قام بالفحص ـ مع وجود عدد كبير من الديدان داخل الجروح المكشوفة.

وأدى ذلك لارتفاع درجة حرارة كلب الرياض، بسبب الالتهابات والإصابات البالغة، وتبعه عدم قدرته على أكل أو شرب أي شيء.

هذا وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن حالة كلب الرياض الصحية كانت سيئة جدًا، ولا يمكن إنقاذه حيث مات وتم دفنه في الموقع.

الكلب لم يُغتصب

ونفت الجمعية تعرض الكلب للاغتصاب مؤكدة أنه لا يوجد أي دلائل أو مؤشرات على حدوث هذا الأمر كما أشيع.

كما أنه لا يوجد أي أثر لأي عملية خياطة في منطقة الإخراج لدى الكلب.

غضب واسع عقب الحادثة البشعة

ولاقت الحادثة البشعة استنكار واسع من قبل المغردين، وسط مطالبات عديدة بضرورة القبض على الجاني.

حقوق الحيوان في الاسلام

وكانت عدة جهات إسلامية أكدت على حقوق الحيوان في الإسلام، من إطعامها و تقديم النفع لها، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى. توعد أشد الوعيد كل من ملك حيوانا وفرط فيه دون إطعام أو شراب.

وكذلك تم تحريم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمي، لما لذلك من آثار على نفسية الحيوان. ولأن هذا يدخل ضمن ممارسة العنف ضدها وذلك حرام شرعا.

كما يأمر الإسلام بالإحسان إلى الحيوانات التي تأكل حتى عند الذبح، وذلك بذكر اسم الله عند ذبحها، واحترام حقها في موت رحيم دون ألم أو تعذيب.

كذلك حث الإسلام على إنقاذ الحيوانات إن كانت في محنة أو مأزق، كمن سقط من الحيوانات في بئر أو حفرة أو غرق.

وبهذه التعليمات السامية، التي تدعو إلى احترام حقوق الحيوانات في الحياة باطمئنان، يقدم ديننا الحنيف أروع مثال في الرفق بالحيوان. والحرص على حقوقه.

فحث الإنسان على أن يكون رفيقا بها، لما يترتب على ذلك من أجر و ثواب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك