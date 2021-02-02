تطور جديد في قضية اللبنانية منار حمزة وزواجها من شعبان عبدالرحيم .. هذا ما قرره نجله

قرر نجل المطرب الشعبي المصري الراحل شعبان عبدالرحيم، أن يُصعد الأمور مع الفنانة اللبنانية منار حمزة، التي ادعت انها كانت زوجة لوالده، بسبب ما نشرته عبر صفحتها.

بلاغ ضد منار حمزة

وقال عبدالرحيم في تصريحات لتلفزيون “اليوم السابع”، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منار حمزة.

واتهم عبدالرحيم الفنانة اللبنانية بأنها تستغل اسم والده للبحث عن الشهرة.

وأكد عبدالرحيم أن منار حمزة لا تملك أي شيء في ميراث والده، ولا تسعى لأي شيء سوى الشهرة من خلف هذا الأمر.

كانت تطارد والدي

وكشف نجل شعبان عبدالرحيم أن منار حمزة كانت تطارد والده ليقوم بتصوير كليب معها، وأن الصور التي التقطتها معه كانت أثناء تصويرها كليبا معه.

وأشار عبدالرحيم إلى أن منار حمزة كانت تزورهم في المنزل بشكل طبيعي خلال تلك الفترة ولم يكن يتوقع أن تصدر منها مثل تلك الأفعال.

صديق شعبان المقرب يكشف الحقيقة

وفي ذات السياق، كشف إسلام خليل صديق شعبان عبد الرحيم المقرب، تفاصيل جديدة عن حقيقة زواج الراحل بمنار حمزة.

وقال إسلام خليل خلال حواره ببرنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة “النهار”. إنه كتب معظم أغاني شعبان عبد الرحيم.

وأضاف: “شعبان عبدالرحيم لم يكن مجرد مطرب، بل أخ وصديق وعشرة عمري، وأنا أخ لأولاده وتربيت وسطهم. وكنت معظم الوقت معه في المسرح والاستديوهات والسفر، وأغلب حياته”.

وتابع إسلام: “حكايات عم شعبان معي، وأحتفظ بذكريات جميلة وخاصة بيننا، وأسراره كانت معي”.

مهووسة شهرة

وحول منار حمزة قال: “أنا أعرف هذه الفتاة اللبنانية، هي مهووسة شهرة، ولا يوجد معها عقد زواج أو إيجار، وكنت أحضر لقاءاتهما دائماً، لم يتزوجها أبدا”.

وأضاف: “عم شعبان كان يحب زوجته، لكن الفنانة اللبنانية كانت تريد أن تغني وتصبح مشهورة فقط، ولم أرها منذ سنوات كثيرة. ولكنها كانت تحدثني هاتفياً”.

لاتملك شيئاً

وسبق أن خرج عصام شعبان عبدالرحيم عن صمته، وقرر الرد على تصريحات الفنانة اللبنانية منار حمزة.

وقال عصام شعبان عبدالرحيم ردا على طلب منار حمزة التي ادّعت الزاوج من والده بحصولها على الفيلا وبعض الممتلكات التي كتبها شعبان لها. “لا نعلم شيئاً عن هذا الأمر. وهي تكذب، ولا تملك شيئاً”.

وأضاف عصام في تصريح لموقع “فوشيا“: “لو معها شيء يثبت كلامها فلتقدمه للمحكمة وتأخذ حقها”.

واستنكر عصام ظهور منار في ذلك التوقيت للمطالبة بحقوقها التي تحدثت عنها.

عائلة عبدالرحيم مصدومة

وأشار عصام إلى أنه لم يعلم شيئا عن هذه المستندات. مضيفاً: “لم يقل والدي شيئاً عن الميراث قبل وفاته، وكان يعاملها مثل بناته”.

كما عبر عصام شعبان عبدالرحيم عن صدمته من منار حمزة، وأكد أن العائلة ستقوم بالرد عليها بطريقة أخرى قريباً. قبل أن يكشف شقيقه أنه بصدد تقديم شكوى للنائب العام.

وكانت المطربة اللبنانية منار حمزة قد ظهرت في فيديو ادّعت من خلاله أنها زوجة للفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم. ما تسبب بجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“مش هاخد حاجة غصب عنكم”

وخلال بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك طالبت منار حمزة بحقها في ميراث شعبان عبد الرحيم.

وقالت منار حمزة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

وأشارت منار حمزة في تصريحات أخرى لنفس الموقع إلى أنها تمتلك مستندات رسمية بحصولها على الفيلا الخاصة بشعبان.

وقالت إن الفنان الراحل كتب لها عقد امتلاك، بجانب جزء بسيط من ممتلكاته الخاصة، وأبلغ بذلك محاميه.

وأكدت منار حمزة أنها لم تكن تعلم بشيء عن الفيلا وهذه الممتلكات، حتى الشهر الماضي، وذلك لتواجدها في أمريكا خلال العام المنصرم.

ولفتت منار إلى أن المحامي أرسل إليها كافة المستندات التي تثبت حقوقها في تركته.

ليس زوجي!

وأضافت منار، أنها عندما طالبت بحقها الذي تركه شعبان لها على سبيل الهدية، تعرضت للاشتباك مع عصام نجله الأكبر، والذى رفض تماما.

وناقضت منار حمزة نفسها حين قالت: “شعبان لم يكن زوجي كما أتثير في الإعلام لكن أهداني هذه الأشياء على سبيل الهدية ولن أترك حقي نهائيا”.

“هاتجوز لبنانية”

واشتهرت منار حمزة في العالم العربي من خلال الدويتو الذي غنّت فيه مع شعبان عبد الرحيم، في كليب “هاتجوز لبنانية”.

3 شبان يغتصبون منار حمزة!

وكانت الفنانة اللبنانية منار حمزة قد كشفت تعرضها لواقعة اغتصاب عام 2009 من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها.

كما استعانت منار حمزة بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التي تحمل اسم “كل لما يوحشني حبيبي”. وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

وفاة شعبولة

وتوفي شعبان عبدالرحيم في كانون الأول 2019 عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة.

وكان عبد الرحيم شارك في حفل غنائي في السعودية. ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وظهر حينها شعبان عبد الرحيم يغني وهو جالس على كرسي متحرك، بسبب كسر في قدمه.

كما اشتهر المطرب الشعبي المصري باسم “شعبولا”، بارتداء أزياء ملفتة للنظر، مما جعل كثيرين يتهمونه بالهبوط بالذوق العام.

وكان رد عبد الرحيم هو أنه جزء من ثقافة شعبية في مصر، لا تؤثر على الذوق العام.

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